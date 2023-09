Bare elbusser i Oslo før nyttår: Elektrisk fire år før tiden

BARE EL: I april ble 183 nye busser satt i drift. Ytterligere 137 kommer i desember. Da er Oslo så godt som i mål med elektrifiseringen av bussparken.

Oslo er helt i tet blant de større byene i Europa og Vesten.

Målet for Oslo var utslippsfrie busser innen 2028, og Ruter var innom hydrogen i starten.

De seks første elbussene kom i 2017. To år etter kom ytterligere 70 og økte med 109 i 2022.

Og i april i år ble 183 nye elbusser satt i drift.

Helelektrisk – med et par små unntak

Når de siste 137 elbussene nå kommer i drift i desember, fases resten av dieselbussene ut.

Da kan Ruter feire at de er utslippsfrie allerede fire år før tiden, i og med at de siste dieselbussene fases ut før nyttår.

Riktignok med et par små unntak, kan direktør for plan og trafikk hos Ruter, Snorre Lægran, fortelle Teknisk Ukeblad.

– Den gamle hengebrua over Ulvøya har vektbegrensning, så de fem bussene som kjører denne ruta er foreløpig dieseldrevne.

– Det samme gjelder Strandveien som går i kulvert under E19 langs Lysakerelva. I tillegg vil det i flere år bli benyttet eldre dieselbusser ved avvik, som buss for bane, opplyser Lægran.

Billigere i det lange løp

Unibuss er en av operatørene for Ruter i Oslo og her kan man fortelle om en positiv overgang, til tross for at elektriske busser er dobbelt så dyre i innkjøp.

– Både service- og drivstoffkostnadene er lavere, så over en tiårsperiode blir elbusser rimeligere, sier direktør Øystein Svendsen i Unibuss til Teknisk Ukeblad.

ENDELIG FELLES: Flere ladeløsninger har vært testet. Nå bruker alle CCS.

Problemfritt

Ifølge Lægran i Ruter har det vært få problemer og ingen protester rundt de nye bussene.

Han tror at noe av suksessen skyldes en gradvis overgang, slik at operatørene fikk testet ut eldrift i mindre skala i begynnelsen, noe han råder andre byer til å gjøre også.

I starten, før sjåførene var blitt vant til elbussene, hendte det at de gikk tomme for strøm vinterstid på sørpeføre. Det har også vært problemer med fastkjøring på de bratteste rutene.

– Selv om elbussene er tyngre er de ikke nødvendigvis tyngre over drivakselen, sier Svendsen i Unibuss.

Han forteller videre at ikke alle bussprodusentene har fullt sortiment av elbusser, men at dette endrer seg nå som det er stor etterspørsel etter elektriske busser i Europa også.

En positiv overraskelse er at man trenger færre ladere enn først antatt.

– Bussene har større batterier enn de hadde i 2017 og lader mye raskere, så lading langs rutene er ikke lenger nødvendig, sier Svendsen til TU.