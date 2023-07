Snart er hver fjerde personbil en elbil: Men nå er tre av fire nye bybusser elektriske

STADIG FLERE ELBUSSER: Andelen elektriske bybusser har det siste halvåret bikket 75 prosent. Og om ikke altfor mange måneder vil hver fjerde personbil på norske veier være en elbil. Foto: AtB

Det går fremover: Ved månedsskiftet juni/juli utgjorde elbiler nær 24 prosent av samtlige registrerte personbiler i Norge. Og salget av elektriske bybusser har skutt i været.

Økningen av nullutslippsbusser fortsetter i stort tempo her i landet. Snaut 69 prosent av fjorårets førstegangsregistrerte bybusser var elektriske.

Hittil i år hadde imidlertid denne andelen steget til over 75 prosent, kommer det frem i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Nye dieseldrevne bybusser går ned fra 28 prosent til 3,5 prosent, mens gassdrevne busser har økt fra under 3 prosent til over 21 prosent av de førstegangsregistrerte bybussene, fremgår det av meldingen.

Når det gjelder langdistansebusser/turbusser, henger nullutslippsandelen noe etter. Her var 29,3 prosent av de førstegangsregistrerte bussene av denne typen utslippsfrie så langt i 2023.

Snart 25 prosent elbilandel i den norske personbilparken

– Det er gledelig at andelen utslippsfrie personbiler og busser øker. Elektrifisering av kjøretøyparken er et viktig bidrag til å nå Norges klimamål, sier Espen Andersson i Statens vegvesen.

For andelen elbiler øker som kjent også jevnt og trutt. Ved månedsskiftet juni/juli utgjorde elektrisk drevne personbiler nær 24 prosent av samtlige registrerte personbiler i Norge.

Det betyr at vi i løpet av året muligens kan passere milepælen at hver fjerde personbil i Norge er en elbil.

Men det betyr også at 76 prosent av personbilparken i Norge fremdeles er fossildrevne biler som slipper ut klimagasser.

– Fordi norske personbiler i snitt er omtrent 18 år gamle før de vrakes, vil det ta noen år før andelen elbiler er større en andelen fossilbiler på norske veier, sier Andersson i Statens vegvesen.

Hittil i 2023 er det registrert 55.276 elektriske personbiler, 4.693 ladbare hybrider, 4.971 bensindrevne og 2.698 dieseldrevne biler.

For lette varebiler ser vi en liten nedgang sammenlignet med fjoråret. I fjor var andelen førstegangsregistrerte lette varebiler 29 prosent, mot 28 prosent hittil i år.

NULLUTSLIPP: Her kjører en elbil på en hydrogenferge på vei til Nesvik i Rogaland. Foto: Bård Asle Nordbø/Statens vegvesen

Elbilandelen i det private nybilmarkedet: 94 prosent

I går kom halvårstallene om nybilsalget fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Den viste at elbilandelen i privatmarkedet var på hele 94,3 prosent i privatbilmarkedet.

Men på grunn av at elbilandelen i leasing- og næringsmarkedet bare var på 66,9 prosent, endte elbilandelen totalt på 83,1 prosent i første halvdel av 2023.

– Det er for lavt og skyldes at regjeringen mangler politikk for å elektrifisere leasing- og firmabilmarkedet, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

Bu mener at dette ikke holder om Norge skal nå Stortingets mål om at alle nye biler som selges fra 2025 skal være utslippsfrie.

Etterlyser konkrete tiltak rettet mot leasing- og firmabilmarkedet

Christina Bu etterlyser nå konkrete tiltak i statsbudsjettet når det kommer til høsten.

– Dette handler om politikk. For privatbilister har man økonomiske virkemidler som gjør at det lønner seg å velge elbil, men disse er ikke like gode i leasing- og firmabilmarkedet. Tvert imot er det sånn at dagens firmabilbeskatning favoriserer fossilbilen, sier hun.

Norge ligger fortsatt godt an til å bli det første landet i verden med kun elektriske biler i nybilsalget.

– Hele verden ser mot Norge og kommer til å følge med på om vi klarer det. Det er flaut om vi svikter på oppløpet og ikke når dette viktige klimamålet, sier Bu.

– I verste fall kan det føre til at andre land gir opp arbeidet med å elektrifisere bilparken.