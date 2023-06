64 nye busser inn i rute fra lørdag: Kollektivt el-løft i Fredrikstad og Sarpsborg

HELT ELEKTRISK: Fra i morgen tar røde elbusser over alle busslinjer i byområdene i Fredrikstad og Sarpsborg. Foto: Østfold kollektivtrafikk

I morgen blir alle bybusser i Fredrikstad og Sarpsborg elektriske. Nye ladestasjoner er også på plass for de flere titalls røde bussene.

Kollektivtrafikkselskapet Nobina tar over busstilbudet i Nedre Glomma fra lørdag 1. juli.

Overtakelsen betyr blant annet at 64 nye elektriske busser skal betjene byområdene i Fredrikstad og Sarpsborg.

Den ferske avtalen, som trer i kraft i morgen, skal ifølge Sarpsborg Arbeiderblad levere:

64 elektriske busser fra BYD

84 biogass-busser fra Scania

2 gass-busser fra Iveco

Alle bussene vil være fabrikknye fra oppstart.

Nobina har vært en pådriver for klimavennlige reiser og har som mål at i 2030 skal alt drivstoff selskapet bruker være fornybart.

Alle bybusser blir elektriske

De 64 elbussene som nå blir en del av rutenettet skal betjene byområdene i Fredrikstad og Sarpsborg. På regionale strekninger settes busser som går på biogass inn.

Avtalen med Østfold kollektivtrafikk strekker seg over ti år.

Direktør i Østfold kollektivtrafikk, Børre Johnsen, var tydelig på at Nobina vant anbudet med klar margin da avtalen ble presentert for litt over ett år siden:

– Vi er godt fornøyde med resultatet, både når det gjelder miljøinnretning, sikkerhet for sjåfører og passasjerer, og kvaliteten på busser og anlegg. Nobina AS har tilbudt en kombinasjon av el- og biogass, hvor alle bybussene vil være elektriske.

At Vy tapte anbudskonkurransen skal ha overrasket mange ansatte.



– De aller fleste har blitt med over, og er veldig glade for det, sier tillitsvalgt for Yrkestrafikkforbundet i Nedre Glomma, Madeleine Haukås.

Rekkevidde på 450 kilometer

Produsenten av elbussene er kinesiske BYD. Det er bestilt to ulike utgaver som skal betjene rutene: 12-meter som har en rekkevidde på 450 kilometer og 15-meter som har en rekkevidde på 400 kilometer.

Ifølge bussmagasinet.no skal 40 av førstnevnte og 24 av sistnevnte busser bidra til utslippsfri kollektivferdsel i de to nabobyene.

Bussene blir også lett gjenkjennelige, siden elbussene er røde og biogassbussene er grønne.

Hovedsakelig skal alle hovedlinjer betjenes av røde bybusser, men i en oppstartsperiode kan det bli satt inn grønne busser på noen avganger i hovedbusstilbudet, ifølge Østfold kollektivtrafikk.

Nye ladestasjoner er på plass både i Fredrikstad og Sarpsborg. I Sarpsborg har de fått på plass et ladeanlegg med 36 punkter.

Forretningsutvikler i Nobina, Kristin Mathisen, forteller til Sarpsborg Arbeiderblad at logistikken rundt lading som oftest blir løst når de kollektivreisende sover.

– Elbussene blir ladet om nettene, men det vil også være behov for å hurtiglade i løpet av dagen. Rutene er lagt opp slik at de skal bruke maksimalt 60 prosent av batterikapasiteten før de kjøres til lading.

Ny elektrisk avtale i Oslo

I desember tar også Nobina over ansvaret for busstjenester på linjer i bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand i Oslo.

Hele bussflåten som settes inn her vil kun bestå av elektriske busser – totalt 76 stykker. Bussene vil utelukkende bestå av merket Ebusco 3.0.

Dette er busser som har en rekkevidde på opptil 700 kilometer, med batteripakker som strekker seg fra 250 til 500 kilowattimer.

I forbindelse med den kommende bussavtalen i Oslo, skal Nobina klargjøre Mortensrud bussanlegg for håndtering elbusser.

Og selskapet ønsker en tydelig miljøprofil på anlegget. Minimum halvparten av parkeringsplassene skal være ladeplasser for elbiler, og det blir sykkelparkering med mulighet for lading av elsykler.

2023 ser ut til å bli et godt år for den elektriske kollektivtrafikken i Oslo. Flere avtaler om elektriske bussleveranser er på plass og Oslos busslinjer blir stadig mer elektriske.

Avtalene bidrar til at nesten all kollektivtrafikk i Oslo vil være elektrisk ved slutten av året – som første hovedstad i verden.

Elbil.no har forsøkt å komme i kontakt med Nobina for å få mer informasjon om ladeanleggene og hvordan de planlegger logistikken rundt lading, men uten hell. Saken oppdateres så fort ny informasjon skulle komme.