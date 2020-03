De nye elbilene vi ikke fikk se i Genève

Bilutstillingen i Genève gikk i koronavasken, men det betyr ikke at vi ikke byr på elektrisk brød og sirkus til folket.

NYHETSKOMMENTAR: Denne uka skulle vi som vanlig ha vært på plass i Genève, for å snuse inn både konkrete og fjernere nyheter. Møte bransjefolk, komme med gode tips til videre elbilutvikling og selvsagt formidle det mest interessante her på elbil.no.

Men ingenting er helt som vanlig for øyeblikket, på grunn av det mye omtalte koronaviruset. Og derfor er mye av det som skulle bli avduket fysisk i Genève vist fram på nett.

Ikke så galt at det ikke er godt for noe, riktignok. Vi slapp gnagsår fra endeløs vandring i messehallene og sparte samtidig en CO2-kvote til en annen gang. Vi kan uansett by på et par gode håndfuller med helelektriske nyheter her, men selvsagt ikke så «hands on» som vi pleier.



Både det som er ganske nært og det som er relativt fjernt – helt på slutten. God fornøyelse!

BMW i4 Gran Coupe

Det har vært mindre snakk om kommende BMW iX3 i senere tid, men desto mer om i4 Gran Coupé. Bildene du kan se her, skal vise bilen 90 prosent produksjonsklar.

I likhet med de fleste andre produsentene som skulle vist nyheter i Genève, valgte BMW å strømme pressekonferanse – fra hovedkvarteret i München.

i4 Gran Coupé kommer på markedet neste år, og posisjoneres for å konkurrere i elbilklassen som er etablert av Tesla Model 3. BMW-designen er umiskjennelig.

Selv om den skiller seg fra den fossildrevne flåten, er forskjellen ikke dratt så langt som på i3-modellen.

Størrelsen på nyregrillen er dog omdiskutert. Mange mener at dimensjonene er unødvendige på en elbil.

Hjertet i i4 Gran Coupé blir en batteripakke på rundt 80 kilowattimer (kWh). Uten videre spesifikasjoner snakkes det om WLTP-rekkevidde på rundt 600 kilometer, noe som må bety at BMW har selvtillit på at i4 Gran Coupé er energieffektiv på linje med dagens Tesla Model 3 og Hyundai IONIQ.

Volkswagen ID.4

Det var lenge uklart hva den nye ID-SUVen fra Volkswagen skulle hete, men vi har gamblet på ID.4 /ID.4x siden bilutstillingen i Frankfurt i fjor høst. Da ble en grundig kamuflert bil vist fram i en monter som overlot mye til fantasien.

Navnevalget skulle vise seg å stemme bra, etter at konseptbilen ble kalt ID Crozz. Nå er det klart at den først kommer i en bakhjulsdrevet variant, før firehjulsdrift – som for mange nordmenn er det åpenbare valget – kommer på menyen noe senere.

ID.4 kommer med batteripakke med 82-83 kilowattimer (kWh) brutto, hvorav 77 tilgjengelige til kjøring. Det skal bety rekkevidder opp mot 500 kilometer etter WLTP-normen.

Hurtigladefarten skal forresten være fra 125-150 kW via lynladere (avhengig av batteripakke), som i beste fall bør gi ladetider ned mot 30 minutter.

I likhet med ID.3 skal ID.4-modellen bli helt CO2-nøytral, gjennom bruk av fornybar energi i produksjonen. Om alt går etter den opprinnelige planen, bør bilen være klar for 2021.

Aiways U5 / U6 ion

I slutten av august i fjor var Aiways på norgesbesøk med U5-modellen, som hadde tilbakelagt hele veien fra Kina på vei til bilutstillingen i Frankfurt.

I Genève skulle de vise den produksjonsklare utgaven, som er ventet til Europa denne våren. Hvordan den skal distribueres i Norge er foreløpig uklart, men det er bestemt at den ikke skal selges – kun leases.

U5 er eksakt like lang som Jaguar I-Pace og litt mindre enn Mercedes-Benz EQC. Begge anses åpenbart som konkurrenter, uten at vi foreløpig har forutsetninger for å vurdere om U5 på noe vis når opp – ut fra en kjapp statisk sjekk av bilen. Elementer av premium, ja, men likevel ikke i nærheten.

Det som virker klart er at den vil koste omtrent halvparten. Batteripakken skal levere netto 65 kilowattimer (kWh), av drøyt 68 brutto. Dette skulle gi rekkevidde på 500 kilometer etter den utdaterte NEDC-målesyklusen, som trolig betyr i overkant av 400 etter WLTP.

I tillegg til U5 var det planlagt at Aiways skulle vise et konsept av neste modell, kalt U6 ion. Som bildet viser demonstrerer den et nokså annerledes designspråk enn den mindre U5.

Konseptet demonstrerer uansett en svært interessant aerodynamisk tolkning av elektrisk SUV / crossover, som bærer bud om over gjennomsnittlig bra energieffektivitet.

Fiat 500e

Nye Fiat 500e skulle fått sin debut i Genève. Alt tyder på at den, i motsetning til utgaven som ble bygd for USA, baseres på en ny og dedikert elbilplattform.

Spekulasjonene i forkant av utstillingen gikk på en rekkevidde på rundt 200 kilometer, altså i samme område som Honda e og Mini Cooper SE.

De spekulasjonene overgikk Fiat glatt, og presenterte en WLTP-rekkevidde på 320 kilometer.

Og opptil 400 kilometer i byen. 500e får dessuten en såkalt «Sherpa Mode», som skal få deg til mål nærmest uansett.

Batteripakken skal lagre 42 kilowattimer (kWh), men det er foreløpig uklart om dette er et netto- eller bruttotall. Maks CCS-hurtigladehastighet er oppgitt til 85 kW, mens ombordladeren kan ta imot maks 11 kW (400V/16A).

Gjenvunnet plast, som Fiat sier er plukket opp fra havet, skal brukes på nytt i bilens interiør. For første gang får 500-modellen mulighet til en viss selvkjøring, nærmere bestemt «level 2».

Fiat har dessuten lagt til en varsellyd for lave hastigheter som skal lyde som musikk: «Det er lyden av den italienske kreative ånden», hevder produsenten selv.

Den blir, som bildene viser, tilgjengelig som cabriolet. Fiat legger opp til elektronisk forhåndsbestilling, mot 500 euro (refunderbart).

Renault Twingo Z.E. R80

Etter lanseringen av nye Renault Zoe Z.E. 50 skal lille Twingo bli neste elektriske skudd på stammen. Her er vi imidlertid tilbake til typisk urban elbil, som skal settes i produksjon i løpet av året.

Svingradiusen er forresten verd å nevne; den er helt nede på 4,3 meter. Tre ulike regenereringsnivå er på plass, som betyr at det bør bli enkelt å kjøre småbilen med én pedal.

Twingo Z.E. får en mindre elmotor under panseret enn Zoe Z.E. 50 R110/R135. Den heter R80, og leverer 60 kW (82 hestekrefter).

Batteripakken lagrer 22 kilowattimer (kWh), men det er ikke bekreftet om dette er et netto- eller bruttotall.

Twingo Z.E. får ikke mulighet til CCS-hurtiglading, slik den nyeste utgaven av Zoe har fått. Den har derimot den samme Cameleon-ombordladeren, som gir AC-lading opp til 22 kW der det finnes TN-nett med 400V. Dermed vil det også her være behov for en ekstra trafo.

Oppgitt rekkevidde etter den fulle WLTP-syklusen er 180 kilometer, mens ytterligere 70 kilometer skal la seg skvise ut ved bykjøring.

Skoda Enyaq iV

For kort tid siden ble det kjent at Skodas helt nye elbil i mellomklassen, til da kalt Vision iV, skulle få navnet Enyaq iV.

På oppløpssiden ble det klart at den ikke skulle vises på den, til slutt, koronarammede bilutstillingen. Vi nevner den likevel, siden den er imøtesett med stor interesse i Norge, med stort potensial som familiebil. Ikke minst har den firehjulstrekk, og den er bygd på Volkswagens dedikerte elbilplattform kalt MEB.

Navnet Enyaq ble forresten bekreftet 12. februar. Det kommer fra det irske «Enya», som betyr «kilde til liv» og skal symbolisere Skodas vei inn i elektrisk mobilitet. q-en til slutt henger sammen med øvrige SUV/crossover-familiemedlemmer som Kodiaq, Karoq og Kamiq

Enyaq iV bygger på de samme bitene som Volkswagens nevnte ID.4/ID.4x, som også skal lanseres senere i år. Det betyr batteripakke med 82-83 kilowattimer (kWh) brutto, hvorav 77 tilgjengelige til kjøring. Det snakkes også om to mindre batteripakker.

Vi så konseptversjonen (bildet) på fjorårets Genève-utstilling, den gang som en coupéaktig SUV i tilsvarende designretning som Audi e-tron. Nå skulle visstnok Skoda ha en mer klassisk SUV klar i produksjonsklar utgave, dog ikke bekreftet.

Hurtigladefarten er som for ID.4: 125-150 kW via lynladere (avhengig av batteripakke), som i beste fall bør gi ladetider ned mot 30 minutter.

Fisker Ocean

Dansken Henrik Fisker er på gang igjen etter smellen med den ladbare hybriden Fisker Karma. Sistnevnte lever videre i selskapet Karma Automotive, mens Fisker har gått helelektrisk.

Elbilen selskapet skulle vise fram, bærer navnet Ocean og skal ha firehjulsdrift som standard. Systemeffekten i standardutgaven skal være «over 225 kW», samtidig som det planlegges en superrask utgave (0-100 under tre sekunder).

SUVen skal ha premiumbilens kjennetegn, og er litt kortere (4,64 meter) og litt høyere (1,61) enn en naturlig konkurrent som Jaguar I-Pace.

Bagasjevolumet oppgis å være 566 liter stort, men det framgår ikke av offisiell informasjon om det er funnet plass til bagasje under panseret.

Ocean skal være forberedt for CCS-lynlading (150 kW), mens batteripakken oppgis til «+80 kWh» og rekkevidden maks 480 kilometer avhengig av kjøreforhold.

Førsteutgaven skal etter den foreløpige planen gå i produksjon i fjerde kvartal 2021, mens det skal følge en «ramp up» året etter. Det offisielle Fisker-målet er å produsere og selge mer enn en million elbiler mellom 2022 og 2027.

Vi har foreløpig ingen informasjon om eventuell distribusjon i Norge, men for eventuelle interessenter kan det være bra å vite at Ocean vil kunne ha last på taket og dessuten trekke tilhenger. Fisker opplyser imidlertid at tillatt tilhengervekt først blir offentliggjort i 2021.

Dacia Spring Electric

Det rumenske underbruket av Renault har ikke vært kjent for elbiler, men nå skal det bli en endring på den saken.

Konseptbilen, som lyder det fulle navnet «Dacia Spring Electric Show Car», er en crossover som skal ha en rekkevidde på over 200 kilometer.

Spørsmålet blir i praksis hvor nær den kommer biler som Skoda Citigoe iV, men den skal bli litt større – med sine 3,73 meter.

Informasjon så langt tyder på at den skal bli Europas billigste elbil, og slik sett følge opp merkets posisjon som et svært rimelig alternativ.

Dacia sier bilen kommer på markedet i starten av 2021.

Polestar Precept

Avslutningsvis passer det å ta med en liten håndfull litt mindre håndfaste konsepter. Polestars representant ble faktisk vist fram allerede før det ble kjent at årets Genève-utstilling ikke ville bli noe av.

Ett av de sentrale poengene ved Precept, som fort kan ende som Polestar 4 i endelig utgave, er å redusere miljøpåvirkning kraftig.

En av de interessante sidene av dét, er at plast benyttet i bilen er hentet fra gjenvunnet plast fra fiskegarn og PET-flasker.

Ikke minst skiller designuttrykket seg ganske dramatisk fra den kommende Polestar 2-modellen, og som i sideprofil påminner undertegnede mest om Tesla Model S og Porsche Taycan.

Konseptbilen har i praksis fire like seter, men om det betyr at den blir en fireseter også når den en dag skal i produksjon gjenstår å se.

Rekkevidde og batteristørrelse forblir uvisst enn så lenge, bortsett fra at bilder antyder at 500 er det magiske tallet.

Renault Morphoz

Helt til slutt vier vi oppmerksomheten til ett av de kanskje drøyeste konseptene vi ikke fikk se live. Men bilen er helt klart seriøst ment, siden Renault sier at den peker ut (design)retningen for en serie elbiler som kommer fra 2021.

Navnet er Morphoz, og skal visualisere en elbil som evner å krympe når det trengs – avhengig av hvor man er og hvor mye plass som trengs. Det betyr at den kan være enten 4,4 eller 4,8 meter lang, mens bredden er to meter og høyden 1,55. Selvkjøring på «level 3» skal dessuten være på plass.



Renault opplyser at basisbatteripakken i byutgaven skal lagre 40 kilowattimer (kWh), som skal gi 400 kilometer rekkevidde ved bykjøring.

Alternativ to er å sette inn ytterligere 50 kWh (til totalt 90 kWh), altså når bilen er lang, som skal øke rekkevidden til 700 kilometer. Den komplette varianten er, i motsetning til den minste, ment for langdistansereiser. Den skal også ha motoreffekt på 160 kW, mot 100 kW i den minste.

For å få til konseptet snakker Renault også om batteribyttestasjoner, en filosofi som så langt ikke har vært i nærheten av å føre fram.