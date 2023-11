Full debatt – "elbil vs. kollektivtransport" eller "ja takk, begge deler"? – Sats på bussen, og spons min elbil!

FRISK DISKUSJON: Står elbilsatsingen i veien for mer effektive klimatiltak? Står elbilpolitikken bokstavelig talt i veien for at folk reiser kollektivt i stedet? Debatten ruller nå flere steder både i Norge og i utlandet. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Står norsk elbilpolitikk i veien for enda mer klimavennlige transportløsninger? Debatten går nå flere steder i Norge – og i utlandet.

For en drøy uke siden kunne man i Stavanger Aftenblad lese en harselerende spaltistkommentar under overskriften «Drid i bussen, spons min Tesla!«

Skyteskiven var norsk elbilpolitikk, fordi den kan stå i veien for at folk velger kollektivtransport.

Og sist helg advarte en kronikk i Adresseavisen andre land mot å gjøre som Norge om de vil føre en mest mulig klimavennlig transportpolitikk.

Dermed var bordet dekket: Elbil eller buss for tog, kjør debatt!

Konstruert motsetning?

I sistnevnte innlegg pekes det på at Norges elbilpolitikk fremheves som et lysende eksempel på hvordan verden kan gjøre transporten grønnere ved å oppmuntre forbrukerne til å kjøpe elektriske biler, og kronikkforfatterne spør: «Er det virkelig bærekraftig om alle eier en elbil?».

Norges fremgangsmåte, skriver kronikkforfatterne, «kan hindre landets innsats for å få virkelig klimavennlige transportløsninger»

Og med «virkelig klimavennlige transportløsninger» siktes det primært til kollektivtransport og bildeling.

Men må man virkelig velge, og er det fornuftig å sette to transportløsninger, som begge er mer klimavennlige enn alternativene opp mot hverandre?

«Dette er en konstruert motsetning», skriver Eva Solvi, leder i Trøndelag elbilforening, i et innlegg publisert i går der hun svarer kronikkforfatterne i Adresseavisen.

«Elbilen bør ikke få skylden for mangler i kollektivsatsingen. Å skape unødvendige motsetninger mellom gode klimatiltak er den virkelige fellen», skriver hun i innlegget.

Solvi er ikke uenig i at billig kollektivtrafikk, mer sykkel og gange, flere delebiler og mer penger til offentlig transport er gode klimatiltak, men peker på at elbilpolitikken er til for å bidra til at bilkjøringen som faktisk skjer, gjøres med en elbil uten klimagassutslipp framfor en forurensende fossilbil.

Hun konkluderer med at «andre land må finne sine løsninger, men Norge har vist at det er mulig å få forbrukerne til å bytte ut den forurensende bilen». Og hun argumenterer for at en viktig årsak til at dette har skjedd slett ikke er sponsing, men høy skatt på nye forurensende biler.

Hvem er du mest enig med? Klikk på lenkene over om du vil lese innleggene i sin helhet.

– Begge deler trengs

Hva så med vedkommende som ropte «Drid i bussen, spons min Tesla» i Stavanger?

Bakteppet var at artikkelforfatteren hadde kjøpt en Tesla da den gamle fossilbilen hans knelte, og begynte å leke med tanken om hva som kunne skjedd dersom momsrabatten han og alle andre får når de kjøper elbil, heller hadde blitt brukt på å styrke kollektivtransporten.

Også han fikk svar fra lokalt elbilforeningshold. Erik DePasquale, leder i Rogaland elbilforening kontret slik i motinnlegget med tittelen «Sats på bussen, og spons min elbil!»:

«Hva han hadde gjort om han ikke fikk rabatten på over 100.000 kroner? Jeg er nesten sikker på han ville kjøpt enda en forurensende bil.»

Lokalforeningslederen fortsetter:

«Denne bilen ville kjørt på veiene i opptil to tiår, og bidratt med støy, luftforurensing og store klimagassutslipp. Uten elbilpolitikken ville de fleste ha gjort akkurat det samme. Det vet vi fra land uten elbilpolitikk.»

Han peker på at det lavere skattetrykket har ikke gjort elbiler billige, men bidratt til å gjøre dem om lag like dyre som bensin- og dieselbiler, og i stadig større grad konkurransedyktige.

DePasquale argumenterer for at det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig, og konkluderer slik:

«Begge deler trengs for å ta vare på miljøet. Så la det være enkelt å ta bussen, men sørg for at de bilreisene som gjøres, skjer med en elbil istedenfor en forurensende bil.»

Og nå: Over til utlandet

Også i utlandet har det i høst gått tilsvarende diskusjoner.

I magasinet Vox kunne man i høst lese en reportasje med denne overskriften:

«Why Norway – the poster child for electric cars – is having second thoughts».

I artikkelen ble liknende problemstillinger tatt opp. Også her var det underliggende temaet om overgangen til elbiler er nok til å redde oss ut av klimakrisen, og det er det selvfølgelig ikke.

Men er det nå egentlig slik at Norge har «second thoughts» rundt elbilpolitikken. Og er dette egentlig et enten/eller-spørsmål?

Den intuitive leser vil nok gjette at svaret på begge deler vil være nei hvis du spør noen i Elbilforeningen, og igjen var foreningen mer enn villige til å kjøre debatt.

