Vi tester camp-modus i Xpeng G9: En (het?) natt med ny modell

IDYLLISK: Endelig fikk vi en natt med Xpeng G9. Se videoen over for å finne ut hvor hett det gikk for seg. Alle foto/video: Jamieson Pothecary/elbil.no

Xpeng mener at deres nye modell G9 er så bra at den til og med duger for ligging. Fristelsen ble for stor – vi måtte selvfølgelig ha en natt med denne modellen. Men ble den het?

Men nei, dette er slett ikke noen «blind date».

Vi har tidligere stiftet bekjentskap med Xpeng G9 ved flere anledninger, først under avdukingen på Xpengs nye servicesenter på Lørenskog.

Siden fikk vi prøvekjøre en pre-produksjonsbil på en kort tur i sommer:

Måtte ha anstand på jomfrutur

Inntrykket vi satt igjen med av den nye luksus-SUV-en til Xpeng var imponerende: Cupido traff nesten, men ikke helt, vårt hjerte med pilen.

Kanskje skyldtes det dette: Ved begge anledninger var en Xpeng-ansatt med som anstand.

Nå har vi endelig fått låne en G9 for en hel uke. Den fullstendige testen av bilen kommer snart her på elbil.no.

Men først måtte vi altså bli litt bedre kjent. Intimsoner måtte krysses. Grenser passeres. Mørket måtte falle på.

Selvfølgelig måtte det bli en romantisk date for to på en privat strand.

ROMATISK KVELD FOR TO: På en «hemmelig» lokasjon på Kjærnesstranda, fem minutter vest fra Vinterbro, fant vi et idyllisk sted å overnatte med Xpeng G9.

Hotellrom på to minutter

Xpeng satser på luksus til en rimelig penge og har kastet inn nesten alt av moderne utstyr – fra fjernstyrt selvparkering til en oppblåsbar madrass.

Den sistnevnte er tilsvarende «DreamCase», som vi tidligere har testet i Tesla Model Y – en sammenleggbar madrass som kan brettes ut i bagasjerommet når baksetene er nedfelt.

Etter at vi først fikk demonstrert madrassen under norgeslanseringen av G9, har Xpeng nå integrert madrassen i infotainment-systemet.

Det betyr at et enkelt tastetrykk bretter setene ned, blåser opp madrassen – og bilen konverteres til et soverom på under to minutter.

Kupeen settes deretter i camp-modus, som regulerer temperatur og luftsirkulasjon – og bilen blir nærmest til et ekte motell.

DOBBELTSENG: Ved et tastetrykk forvandles Xpeng G9 til et lite motellrom på under to minutter.

Drive-in kino og restaurant

Underholdningen er sikret via en 14,9-tommers skjerm med mulighet for avspilling fra alt fra Netflix til YouTube.

Med et eget strømuttak (såkalt vehicle to toad/V2L), kan G9 i tillegg utgjøre et slags mobilt kjøkken.

Utstyrt med nødproviant i form av en pose godteri, egg, bacon og en stekepanne, reiste altså undertegnede og modellen vi liker å tenke på som Jeanie – eller G9, om du vil – ut på vårt første nattlige eventyr.

Hvordan den første overnattingsdaten med Xpeng G9 gikk, ser du i videoen øverst i denne artikkelen – hvis du da ikke har sett den alt.

Men det tipper vi nesten at du har, din lille kikker …

GOD-STEMNING: Takk for i natt! Og takk for oss. We’ll see ourselves out …