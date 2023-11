Parkering for elbil

Først i norden med elektrisk bergingsbil: Ut på tur med Vikings elektriske redningsbil

FLUNKENDE NY: Vikings nye elektriske redningsbil kjører nå rundt i Oslo. Alle foto og video: Jamieson Pothecary og Jan-Ivar Bjerke / elbil.no

Viking har kjøpt sin aller første elektriske bergingsbil. Nå er den i drift – og elbil.no fikk være med på tokt.

Viking har allerede i noen år operert med elektriske servicebiler som tar seg av enklere oppdrag.

Men nå er deres aller første første helelektriske flakvogn på veiene, altså et større redningskjøretøy som kan ta biler opp på lasteplanet.

Det er snakk om en Scania P 230, som ble overlevert i august og som siden har vært på en turné av messeutstillinger – før den fikk sin første arbeidsdag på veiene 15. september.

Taus kjempe

Den elektriske redningsbilen holder til hos Viking på Alnabru i Oslo.

Noe av det første man merker seg, eller kanskje ikke merker i det hele tatt, er hvor stille den går. Alle som har vært i nød og trengt veihjelp, har merket den høye duringen fra store fossilmotorer når redningen nærmer seg.

Denne Scaniaen smyger seg derimot frem med samme lydnivå som en vanlig elbil.

Kun dekkene på veien og litt skrangling fra planet avslører at noe stort og tungt er i bevegelse.

KATTEREDNING: Det er trangt om plass men Viking smyger seg gjennom trange boliggatene på Ekeberg for å redde en strandet Jaguar. Med eldrift ble ingen beboer vekket under redningsaksjonen.

Så langt blir bilen mest brukt innenfor Oslo. Typiske oppdrag er berging, og transport av nedbrutte biler fra skadested til merkeverksted.

Klokken er litt over åtte idet vi setter kursen mot dagens første jobb. Vi manøvrerer inn i et boligfelt hvor en Jaguar I-Pace har vært uheldig og trenger hjelp.

Den sliter med bremsene, men bilen fungerer såpass at eieren får kjørt den ut av gårdsplassen og opp på planet til bergingsbilen, som står trangt plassert langs med gaten.

Deretter bærer det av gårde til Jaguar-forhandler Bilia Insignia for overlevering til mekaniker.

Merker man forskjell?

Innvendig i førerrommet på bergingsbilen er det lite som skiller seg fra en hvilken som helst annen lastebil.

Her finner man de vanlige knappene, automatgir, rekkevidde i display og en fjernkontroll for lasteplanet.

En kapteinstol med en massiv midtkonsoll gjør at det bare er plass til to personer i førerhuset, men bak sjåføren er det god komfort med både en Jensen-seng og et kjøleskap.

Kanskje ikke like nødvendig for bilbergere som for lastebilsjåfører med langtransport, men sikkert likevel kjærkomment.

Neste oppdrag er en dieseldrevet Volkswagen stasjonsvogn med flatt batteri. Det er fort løst, før det bærer av gårde til neste bil.

Denne gangen er det en elbil som har fått seg en liten trykk i fronten i området rundt Godlia. Artig nok er det også denne gangen en I-Pace som venter på oss.

Den største utfordringen er å komme seg frem, siden vi møter på flere bommer og avstengte veier.

Fremme ved bilen er det en smal sak å laste den opp og kjøre av gårde til Bilia igjen.

Behagelig arbeidsverktøy

Frakting av bil til verksted og flate 12-voltsbatterier er det som det går mest av for den elektriske bergingsbilen, ifølge daglig leder Fredrik Jørgensen i Viking.

– Våre erfaringer så langt er meget positive. Den fungerer som en helt vanlig bergingsbil, men er mer stillegående, slik at sjåførene har et meget behagelig arbeidsmiljø, sier han.

– Den bruker meget lite strøm når den arbeider, altså når bilen berger andre biler og benytter planet/påbygget, forteller Jørgensen.

Klarer seg gjennom skiftet

Jørgensen anslår at bergingsbilen har cirka 250 kilometer reell rekkevidde tilgjengelig ved daglig bruk.

Det er målt utfra hvordan den har prestert i høstsesongen, og det gjenstår å se hvordan det utfolder seg på vinteren.

Det har så langt vært mer enn nok for å gjennomføre en hel arbeidsdag. Etter forrige endte skift skal batteriet ha vært på rundt 22 prosent etter åtte timer med bilberging rundt om i Oslo.

GODT SKILTET: Også redningsbiler får elbil-skilter.

Det største problemet med driften for Viking Alnabru er at de så langt mangler et eget ladeanlegg, og må benytte hurtigladere på slutten av dagen.

– Det at den må lades i arbeidstiden er fortsatt litt uvant og lite praktisk, men vi jobber med å få på plass en ladeløsning på Viking-stasjonen og kan lade kveld og natt, slik at bilen er fulladet på morgenen, klar til arbeidsdagen, sier Jørgensen.

Batteripakken til Scania P 230 er på 297 kWt og er avhengig av 400-voltsanlegg for lading.

Den hurtiglader bare på snaue 140 kW effekt, som betyr at det fort går halvannen time før den når 100 prosent.

Det fungerer helt greit når man kan stille inn smartlading og lade bilen opp over natten og klar til neste skift, men er selvsagt mindre gunstig når sjåførene selv må kjøre til nærmeste hurtigladestasjon og vente.

Derfor er det begrenset hvor mange skift bilen vil kjøre før egen lader er på plass hos Viking.

Bergingsbilen skal også vises frem på flere messer før den er i full tjeneste, men snart vil det bli vanligere å se den rundt om i Oslo.

Blir det flere?

Det blir flere krav om nullutslippskjøretøy på anleggsplasser i Oslo og omegn.

– Det stiller krav til både de anleggsmaskiner og kjøretøy som opererer på anleggsplassene, men også at for eksempel anleggsmaskiner som leveres på disse stedene skal transporteres med nullutslippsbiler, forklarer Jørgensen.

– Vi tror at dette er bare starten og at disse kravene gjør at vi vil se flere elektriske bergingsbiler, i hvert fall i storbyene, i fremtiden. Viking Oslo er godt i gang med endringen, og har i dag fem elektriske servicebiler, i tillegg til den nye elektriske bergingsbilen.

Bergingsbilen ser ikke så forskjellig ut fra andre Viking-biler, men du hvis du ser denne logoen med en grønn stikkontakt hvor det står «100 % elektrisk», vet du at du har riktig bil.

ELEKTRISK VEIHJELP: Kanskje ser du denne beskjeden neste gang du trenger veihjelp?

Gunstig for medlemmer

Elbilforeningen samarbeider med Viking om flere medlemstilbud.

Blant dem finner man rabatter på eierskiftekontroll, garantiutløpstest, batterihelstest og veihjelp.

Som medlem i Elbilforeningen kan du få veihjelp uten egenandel for 450 kroner ekstra i året. Den dekker deg som person, uansett om du er fører eller passasjer, og om kjøretøyet du trenger hjelp med er elektrisk eller ei.

Denne veihjelpen kan blant annet hjelpe deg hvis du er:

Tom for strøm – frakt til nærmeste hurtiglader innen 20 km (gjelder i Norge).

Berging til nærmeste verksted hvis kjøretøyet ikke kan repareres på stedet.

Opplåsing ved mistet, innelåst eller defekt nøkkel.

Hjelp på stedet ved punktering eller tom drivstofftank.

Hjelp ved utforkjøring og kollisjon, brann eller tyveri av kjøretøy.

Dette tilbudet kan du lese mer om her.