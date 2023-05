Oslo kommune vil hjelpe bedrifter som trenger lading til elvarebiler: Dekker 30 prosent av kostnadene til nye ladepunkt

OSLO BLAR OPP: Makstilskuddet er 15.000 kroner per ladepunkt og det er krav om at alle etableres i Oslo. Kommunen dekker opptil én million kroner per bedrift. Her setter Berk Sezgin i Akershus Vask elvarebilen til lading etter endt arbeidsdag. Foto: Ronny Boysen

Oslo «svarer» på Enova-kutt. Nå kan hovedstadens bedrifter få inntil én million i tilskudd for å etablere ladepunkter for elektriske varebiler.

Nylig ble det kjent at Enova kutter støtteordningen for elektriske varebiler.

Men der Enova tar et skritt tilbake, tar Oslo kommune et skritt frem.

Ment som drahjelp for å nå klimamål

I dag kom nyheten om en ny tilskuddsordning fra kommunen for bedrifter. Den kan bidra til at å anskaffe ladeinfrastruktur til elvarebiler blir en mer overkommelig investering.

Den nye ordningen dekker 30 prosent av kostnadene, og makstilskuddet er 15.000 kroner per ladepunkt. Ordningen er dessuten begrenset oppad til å dekke maks én million kroner per bedrift.

Det er ingen grense på hvor mange ladepunkt hver bedrift kan søke om støtte til, men det er krav om at alle må etableres i Oslo.

– Vi vet at for bedrifter med mange kjøretøy er omstillingen til elektrisk ekstra kostbar på grunn av store innkjøp. Vi håper denne ordningen kan bidra til å redusere den økonomiske belastningen, sier Margrethe Lunder, rådgiver i Klimaetaten.

GØNNER PÅ MED GRØNN ORDNING: Margrethe Lunder i Klimaetaten har jobbet tett med opprettelsen av den nye ordningen. Foto: Klimaetaten / Oslo kommune

Hun håper at dette initiativet også kan bidra til overgangen til elektriske varebiler, for hun ser absolutt behovet for fortsatt drahjelp dersom Oslo skal nå sine klimamål.

Innen 2030 skal alle byens varebiler være elektriske. I dag er denne andelen på 15 prosent.

I Klimaetaten gikk man hardt ut mot Enovas beslutning om å kutte elvarebilstøtten tidligere denne måneden:

«Hensikten med den nye tilskuddsordningen er å demme opp for den negative effekten av at Enova sin tilskuddsordning avvikles», skriver Klimaetaten på sin egen nettside, KlimaOslo.

Trenger forutsigbarhet

Den nye ordningen Lading av elvarebil tilbyr økonomisk støtte til både ladeinfrastruktur og kjøp av ladeboks gjennom én søknad, ifølge Lunder.

Oslo kommune tar imot søknader på nettsiden klimatilskudd.no fra og med i dag, den 22. mai.

– Etter å ha jobbet tett med bransjen over lang tid vet vi at forutsigbar tilgang på lading er avgjørende dersom næringslivet skal investere i elektriske varebiler. Derfor var det viktig for oss å få på plass denne ordningen idet Enova la ned sin, sier Lunder til elbil.no.

Et omfattende innsiktsarbeid, og en virkemiddelanalyse gjennomført av Klimaetaten i samarbeid med ZERO, viser at god og forutsigbar tilgang på lading er en forutsetning for å få flere elvarebiler på veiene.

ØKTE LADEØKTER: Det gis støtte både til ladeinfrastruktur og kjøp av ladebokser. Foto: Ronny Boysen

– Ordningen vår gjør det også mulig å bestille ladere parallelt med kjøretøy, slik at laderen er installert og klar til bruk når elvarebilen ankommer, sier Lunder.

– Slår beina under klimaarbeidet

Sirin Stav, miljøbyråd i Oslo kommune, mener også at staten trekker ut kontakten for elvarebilene altfor tidlig når de nå avvikler sin tilskuddsordning ved utgangen av mai.

– Dette slår beina under klimaarbeidet til flere bedrifter, noe som er svært beklagelig. Når staten trekker seg ut, tar Oslo nå ansvar for å sikre at elektrifiseringen av varetransporten fortsetter. Det er avgjørende for at vi skal bli en utslippsfri by i 2030, sier Stav.