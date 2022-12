Parkering for elbil

Nye eSprinter imponerte i rekkeviddetest: Den elvarebilen blir en skikkelig milsluker

GJERRIG ELVAREBIL: Nye eSprinter leverte solide tall på rekkeviddetesten nylig.

Nylig ble den kommende eSprinteren fra Mercedes testkjørt. Da kjørte den svære elektriske varebilen nesten 500 km uten lading, og testruta gjorde ikke ting enklere.

Den populære elvarebilen fra Mercedes-Benz gjennomførte tidligere i høst en testkjøring fra Stuttgart til München – og tilbake igjen.

Testkjøringen ble gjort 19.oktober med en pre-produksjonsutgave av den nye eSprinteren. Med fulladet batteri tok den elektriske bautaen fatt på de tyske veiene, og vi kan trygt si at tallene overrasket mange, tatt i betraktning bilens størrelse og luftmotstand.

Batterikrevende test

For å gi batteriet en skikkelig utfordring var testkjøringen gjort krevende og variert.

Ifølge Mercedes foregikk store deler av turen på motorvei, mens en lang stigning oppover Schwäbische Jura fullbyrdet en allerede krevende testkjøring.

Den laveste delen av ruten var på 210 meter over havet og den høyeste endte på 785 moh.

Den totale distansen på ruten var 475 kilometer.

AUTOBAHN: Store deler av testkjøreturen var lagt til motorveier.

Da varebilen rullet inn til Mercedes-Benz-museet i Stuttgart viste den gjenværende rekkevidden 20 kilometer.

Dette er imponerende tall for elvarebilen som er blant de største i sin klasse.

Bilen har forventet verdenspremiere i begynnelsen av februar 2023.

– Vi har mye å glede oss til

Hele testkjøringen ble gjort med en kontrollør fra den nøytrale testorganisasjonen TÜV Süd i passasjersetet.

De bekrefter at varebilen hadde et forbruk på 21,9 kWt per 100 kilometer.

STARTSTREKEN: Startskuddet gikk fra Mercedes-Benz-museet i Stuttgart til flyplassen i München – og tilbake igjen.

Per Ragnar Johansen, salgsdirektør for Mercedes-Benz varebil hos Bertel O. Steen, ser frem til lanseringen.

– Det nærmer seg verdenspremiere på nye eSprinter, og den nylig gjennomførte testkjøringen viser at vi har mye å glede oss til.

Den solide rekkevidden viser at Mercedes tar store steg i elvarebilsegmentet.

– Pre-produksjonsbilen imponerer med en elektrisk rekkevidde på nesten 500 kilometer, og viser med dette at Mercedes-Benz mener alvor med elektrifiseringsstrategien sin, sier han.

Tre batteripakker

Nye eSprinter vil bli lansert med tre ulike batteripakker.

Under testkjøringen valgte man naturlig nok den største batteristørrelsen, men ifølge Mercedes ble en ekstra lang eSprinter med høyt tak brukt.

Mercedes forsøkte altså ikke å ta noen snarveier for å oppnå denne rekkevidden, om vi skal tro den tyske bilgiganten.

LANG OG HØY: Det ble brukt en ekstra lang eSprinter med høyt tak på testturen, ifølge Mercedes.

Komplett elvarebilpark

I dag har Mercedes fire helelektriske modeller i varebilsegmentet: eVito, eVito Tourer, EQV og eSprinter.

Med den nye eCitan og EQT, som bygges sammen med Renault og Nissan, vil varebilporteføljen snart være fullstendig elektrifisert.

Fra 2025 vil Mercedes-Benz Vans implementere neste trinn i sin elektrifiseringsstrategi med plattformen VAN.EA (Mercedes-Benz Vans Electric Architecture).

Alle mellomstore og store varebiler basert på den nye modulære arkitekturen vil være helelektriske.