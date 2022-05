Publikumsutstilling på EVS35, 11.-12. juni: Denne junihelgen får du en smak av fremtidens teknologi

STJERNEPROGRAMLEDER: Jack Scarlett fra Fully Charged Show holder liveshow både på lørdagen og søndagen i Nova Spektrum-hallen på Lillestrøm. Om han har med seg elbilen over, må du nesten ta turen selv for å finne ut.

Enten du er fire år og vil prøve elektrisk gravemaskin, eller du er 40 og vil prøvekjøre drømmebilen, blir dette helgen for deg. Da åpner Oslo Elbil Expo dørene for publikum.

Oslo Elbil Expo er publikumsutstillingen til EVS35, verdens største årlige elbil-happening. I juni går den av stabelen for 35. gang – derav navnet EVS35.

Og ekstra artig for oss nordboere: I år arrangeres hele fesjået i Norge.

Hele elrevolusjonen på ett sted

Nærmere bestemt skjer det hele på det som tidligere var kjent som Varemessen på Lillestrøm, men som nå heter Nova Spektrum. Arrangør er Norsk elbilforening i samarbeid med nettopp Nova Spektrum.

En gledelig bonus for medlemmer av Elbilforeningen er at alle medlemmer og eventuell familie får halv pris på inngangsbilletten.

EVS35 er verdens største internasjonale konferanse om elektrisk mobilitet, men er også verdens største publikumsutstilling for alt det spennende som skjer på elektrifiseringsfronten globalt.

Og det er nettopp publikumsutstillingen som byr på moroa for folk flest, før den etterfølges av konferansedelen når helgen er over.

Fra 13. juni rykker nemlig fag- og bransjefolk fra hele verden inn for å oppdatere seg på siste nytt rundt hele den elektriske transportrevolusjonen som verden fremdeles står i startgropa av.

RETURNERER TIL NORGE: Programleder Jack Scarlett mellom Nios sportsligste elbil og den kanskje noe mindre sportslige Paxsteren han føk rundt med da han var i Norge sist.

Fra elbiltesting til elbilslalåm

Men tilbake til moroa for folk flest:

Lørdag 11. og søndag 12. juni er det nemlig publikumsmesse som gjelder i de enorme lokalene, samt til Nova Spektrums utendørsområde ved messehallen.

Da kan du prøvesitte og eventuelt prøvekjøre de nyeste elbilene på markedet, og kanskje blir det også mulighet for å prøvekjøre en og annen modell som ikke er å få tak i hos forhandler ennå.

På utstillingsmessen vil minst et tyvetalls nye elbilmodeller være tilgjengelige for prøvetur på ett og samme sted, og skal hele familien være med på turen, vil det være barneseter tilgjengelig.

Men ikke bare det, du har kanskje hørt om elbilslalåm?

Ikke det? Vel, da får du ta turen, så kan du prøve ut sporten selv – gjerne i egen bil.

I videoen under får du en liten smakebit på hva det dreier seg om.

Elektriske fly & flyvende dronebil …

Men det stopper ikke der. Det blir også mulighet for å ta et elektrisk småfly eller to nærmere i øyesyn.

Vi lover ingen tur opp i luften med noen av disse, men vi kan heller ikke utelukke en elektrisk luftseilas i en eller annen form:

For selv om programmet for utstillingen ennå ikke er fullstendig spikret, er det ihvertfall bekreftet at denne doningen dukker opp:

Det dreier seg om en Xpengs flyvende bil X2. Dette er en prototype, så vi får dessverre ikke demonstrert flyegenskapene, men det blir i det minste mulig å studere den nærmere og prøvesitte den på bakken.

… og sjekk ut elsykler, -båter og -lastebiler

Det som er helt sikkert, er at dette blir en familievennlig utstilling for både store og små.

I tillegg til at far og mor vil kunne prøve elbiler, vil alle besøkende kunne klatre opp i elektriske lastebiler, eller kanskje få prøve seg bak spakene på en helelektrisk gravemaskin.

Eller hva med å få teste ut siste skrik innen elsykler i alle fasonger og former, eller se hva som flyter rundt i det stadig voksende markedet av elektriske båter?

I tillegg vil utstillingshelgen by på alt fra elbilene med 1000 km rekkevidde til selvkjørende busser og siste nytt om elektriske transportskip – for å nevne noe …

Dobbelt liveshow med elbilens svar på «Top Gear»

Noe som binder de to utstillingsdagene sammen, er den britiske programlederen Jack Scarlett fra «Fully Charged Show».

Sammen med diverse gjester skal han begge ettermiddagene sørge for et forrykende liveshow fra hovedscenen på Nova Spektrum.

Ikke fått med deg Fully Charged Show? Det beskrives gjerne som slags variant av «Top Gear» – men der det fokuseres på elbiler og elektrisk mobilitet fremfor eksosdoninger.

Jeg tror at folk flest ennå ikke helt skjønner at vi bare skraper i overflaten av hva elbiler er i stand til … JACK SCARLETT, programleder i fully charged show

Selv beskriver de seg som «The World’s Number 1 Clean Energy & Electric Vehicle Channel», og er aktive på Facebook, Instagram, Twitter og på egen nettside.

Men først og fremst er de store på YouTube, der showet nærmer seg én million abonnenter.

KOMMER TIL EVS35: Jack Scarlett og Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu. Om den gule Buddyen mellom de to også dukker opp, vites ikke.

Gjorde oslogatene utrygge

Jack Scarlett hadde faktisk aldri vært i Norge tidligere, da han denne våren tok en tur til Oslo for å lage en Fully Charged-spesial om elbillandet Norge.

– Vi lager en dokumentar med tittelen «Slik drepte Norge fossilbilen», og da måtte vi jo komme hit, sa programlederen da vi møtte ham den gang.

Som guide på rundturen i Oslo og omegn hadde han Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

Sammen kruttet de rundt i to stykk norskproduserte Paxstere, altså de små, elektriske doningene som stadig flere postbud i Norge leverer posten med i det ganske land.

– Vi ville forstå hva Norge klarer så mye bedre enn oss andre for å redusere antallet fossildrevne kjøretøyer i verden. Vi skal også ta en titt på spennende, ganske futuristisk EV-teknologi, som trådløs lading og batteribytte. Vi vil finne ut hvor viktige slike ting kan bli i fremtiden, sa Scarlett sist.

MED WATTPEDALEN I BÅNN: Jack Scarlett lover høy spenning også EVS35 på Lillestrøm 11.-12. juni.

– Dette er fremtiden

Når han kommer på scenen i Lillestrøm i juni vil han garantert fortelle om noe av det han ble klokere på under sin forrige norgesvisitt.

Trådløs lading og batteribytte er også temaer du selv vil få siste nytt om dersom du tar turen til publikumsutstillingen på Lillestrøm.

Jack Scarlett er overbevist om at elbilen og elektrisk mobilitet generelt, har sine beste dager foran seg:

– Dette er fremtiden, og den er spennende på alle mulige måter. Jeg tror at folk flest ennå ikke helt skjønner at vi bare skraper i overflaten av hva elbilen vil bli i stand til …

Ses vi på Oslo Elbil Expo i Lillestrøm? Husk å holde av enten 11. eller 12. juni allerede nå.

Eller kanskje hele helgen.