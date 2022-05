Ford E-Transit Custom: Denne kan fort bli håndtverkernes favoritt

POPULÆR TEKNOLOGI: Nye E-Transit Custom kan brukes som energikilde for verktøy og utstyr.

Den elektriske versjonen av Europas mest solgte varebil er avduket.

Ford har tatt et nytt og viktig skritt på veien mot en helelektrisk fremtid med avsløringen av de første detaljene om den nye helelektriske varebilen E-Transit Custom.

Den er utviklet som elbil fra bunnen av og skal få en rekkevidde på småimponerende 380 kilometer. Tallet er ikke offisielt, men produsentens beregninger i henhold til WLTP-syklusen.

Uansett vil den være blant de fremste i klassen for nyttekjøretøyer på dette området.

Ford lover også god tilhengerkapasitet, som er viktig for at mange av kundene i dette segmentet, men oppgir ikke noe konkret tall for hvor tungt den skal kunne trekke.

Bilen kan brukes som strømkilde

Nye E-Transit Cutrstom skal også kunne brukes som energikilde. Teknologien har fått navnet Pro Power Ombord, og blir garantert godt mottatt av håndtverkere og andre som trenger strøm til lys, verktøy og annet utstyr.

Fossilversjonen av Ford Transit Custom har i flere år vært blant de aller mest populære ett-tonns varebilene i Norge, og Ford Motor Norge venter stor etterspørsel etter den helelektriske nyheten.

– Etter den enorme interessen som vår nye helelektriske totonns E-Transit har skapt blant norske kunder, forventer vi at E-Transit Custom også vil bli en svært etterspurt helelektrisk varebil i det norske markedet. Med vårt nye økosystem av tjenester som øker bedriftenes produktivitet og reduserer kjøretøyenes nedetid til et minimum, kan Ford nå levere en kombinasjon som er som skapt for Norge, sier administrerende direktør Per Gunnar Berg i Ford Motor Norge.

Ford vil lansere fire nye helelektriske nyttekjøretøy innen 2024, i tillegg til E-Transit som nå er i produksjon.

Planlegger batterifabrikk

Ford vil starte produksjonen av nye E-Transit Custom andre halvår 2023. Ytterligere produktdetaljer vil bli offentliggjort i september i år.

Alle Transit Custom-variantene vil bli produsert av Ford Otosan – Fords joint venture-selskap i Tyrkia. Nylig ble det annonsert en investering på to milliarder euro i fabrikkene hvor disse bilene skal produseres for det europeiske markedet.

Ford har også inngått en samarbeidsavtale med det sørkoreanske industriselskapet SK On Co og den tyrkiske partneren Koç Holding om det som etter planen skal bli en av Europas største fabrikker for produksjon av batterier til elektriske biler.

Målet er å starte produksjonen rundt 2025 med en årlig produksjonskapastitet på 30-45 gigawattimer (gWt).