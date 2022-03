Trapper opp satsingen i Europa: Åtte nye elbiler på to år fra Ford

FRISK SATSING: Inkludert Mach-E, som allerede er på veiene, vil Ford kunne tilby ni elektriske kjøretøy innen 2024. Fra venstre Puma, crossover/suv, sprortslig crossover/suv, Mach-E, Transit Courier, Tourneo Courier, Transit Curstom, Tourneo Custom og E-Transit.

Skal selge 600.000 biler i året innen 2026.

Oppildnet av suksessen med Mustang Mach-E, trapper bilgiganten Ford opp sin satsing i Europa.

Innen 2024 skal ytterligere åtte modeller fra den tradisjonsrike produsenten trille på norske og europeiske veier.

Dette kommer frem i en pressemelding.

– Jeg er glad for å se hastigheten på endringene i Europa utfordre hele industrien til å bygge bedre, renere og mer digitale kjøretøy. Ford er «all in» og beveger seg raskt for å møte kravene i Europa og ellers i verden, sier Ford-sjef Jim Farley i en pressemelding.

Nylig ble det kjent at Ford skiller ut produksjonen av elektriske kjøretøy i en egen enhet, kalt Ford Model e. Denne skal operere ved siden av Ford Blue, som heretter utelukkende skal konsentrere seg om biler med forbrenningsmotor.

Åtte nye på to år

Fords første rene elbil, nemlig Mustang Mach-E og senere gromversjonen Mach-E GT, har fått god mottagelse i Norge og det europeiske markedet.

Senere i år kommer bil nummer to ut, varebilen E-Transit, som blir en konkurrent til Volkswagens nylig lanserte ID.Buzz i yrkesbilsegmentet.

Deretter rulles ytterligere syv modeller ut i årene som kommer:

I 2023 starter produksjonen av en mellomstor crossover/suv med over 500 kilometer rekkevidde ved fabrikken i Köln. Bilen og navnet presenteres senere i år.

I 2024 settes nok en personbil i produksjon samme sted. Dette skal dreie seg om en sportslig variant av crossoveren, mye sannsynlig en coupé. Begge disse skal bygges på VWs MEB-plattform i et samarbeidsprosjekt.

Samme år starter produksjonen av den elektriske versjonen av Ford Puma ved fabrikken i Craiova, Romania. Puma er en mindre suv/crossover og bilen skal baseres på samme plattform som dagens fossilvariant. Dette er Fords mestselgende personbil i Europa.

I tillegg kommer fire varebilvarianter: Transit Custom ett-tonn, Tourneo Custom MPV, Transit Courier og Tourneo Courier MPV i 2023 og 2024.

– Disse nye elektriske kjøretøyene fra Ford signaliserer ingenting mindre enn en total transformasjon av vår merkevare i Europa – en ny generasjon nullutslippsbiler, optimalisert for en tilkoblet verden, sier Fords sjef i Europa, Stuart Rowley.

BYGGER NYTT: Ford jobber med å etablere et eget elektrifiseringssenter i tilknytning til fabrikken i Köln. Foto: Ford/Friedrich Stark

Planlegger ny batterifabrikk

Ford har tidligere sagt at målet er å selge to millioner helelektriske kjøretøy globalt i 2026. I går ble det kjent at det europeiske markedet skal svelge unna 600.000 av disse, hvis alt går etter planen.

Satsingen støttes av en investering på to milliarder dollar (cirka 18 milliarder kroner) knyttet til kjøretøyproduksjon.

Ford røpet samtidig en annen nyhet som støtter opp under den kraftige satsingen, nemlig planer om å etablere en stor batterifabrikk i utkanten av Tyrkias hovedstad, Ankara.

Dette er et samarbeidsprosjekt med det sørkoreanske industriselskapet SK On Co og det tyrkiske investeringsselskapet Koç Holding. Foreløpig har partene skrevet under på en ikke-bindende intensjonsavtale.

Hvis de blir enige, baner det vei for en av Europas største batterifabrikker med en anslått årlig produksjonskapastitet på 30-45 gigawattimer (gWt).