Elektrisk Bentley i 2025: Denne vil bli så rask at du blir kvalm

NYE MULIGHETER: Lysteknologi vil være den nye chromen, og klassiske linjer kan plutselig gi plass til fire personer når batteriet gjemmes i gulvet.

Bentley er i ferd med å ta en helomvending, og skal være helelektrisk om åtte år.

Skal man være med i det ytterste toppskiktet, som Bentley jo er, må man levere på alle områder.

Og da må man trå til skikkelig. Før var du sjokkert hvis du så tretallet på den noe latterlige øvelsen 0-100 km/t, men så har jo Tesla på mange måter satt standarden for elbiler. Folkevogna Tesla Model 3 Performance gjør det på 3,3 sekunder. Familiebilen Plaid ydmyker alt på fire hjul med sine 2,1 sekunder.

Men nå melder altså Bentley seg på i kappløpet.

KVALMENDE RASK: Vi aner ikke om vi vil se noe igjen fra dette konseptet i bilen som Bentley-sjefen sjøl sier vi blir kjørt kvalme i.

Til 100 på 1,5 sekunder

Bentley Continenal GT med turbomatet W12-motor på 650 hestekrefter er Bentleys sterkeste kort i dag. Den klarer 0-100 på 3,6 sekunder.

Det blir småtteri sammenlignet med hva deres elektriske GT vil klare.

Da Bentley-sjefen Adrian Hallmark snakket med Automotive News Europe, fortalte han de skal doble effekten og halvere akselerasjonstiden.

Deres første elektriske modell skal få 1400 hestekrefter. Det skal gi en akselerasjon fra 0-96 km/t (0-60 mph) på 1,5 sekunder.

TRIBALS: Det er ikke vanskelig å se hvor Bentleys lysdesignere har reist på seminar.

Hallmark innser at elbilene er drastisk raskere enn tradisjonelle biler og at det blir en viktig faktor, selv om han ikke ønsker at Bentley skal knyttes til akselerasjon.

– Problemet er at det er ukomfortabelt. Man blir kvalm. Det er kritisk viktig for oss at eierne våre ikke blir syke av å kjøre en Bentley, sier Hallmark.

Bilen skal derfor utstyres med en funksjon der føreren kan velge å øke akselerasjonstiden til 2,7 sekunder. Bentley sier også at de heller ønsker å markedsføre bilens uanstrengte forbikjøringsegenskaper som følge av de enorme kraftressursene.

– Folk flest har mer glede av akselerasjonen fra 30-70 mph (48-112 km/t), eller i Tyskland, akselerasjonen fra 30-150 mph (48-240 km/t), sier Hallmark.

BAKSETET HAR KONTROLL: Føreren skal konsentrere seg om å kjøre. Baksetet tar seg av menyene.

Får neppe momsfritak

Bentleys første elbil skal komme allerede i 2025. Foreløpig vet vi heller ikke om det blir en todørs GT, en limousine eller en sporty firedørs sedan– som det elleville konseptet EXP 100 GT, med en lysende grill, kjørelys som glimrer som diamanter og et utseende som virkelig får Bentley til å ose av nye penger.

Teaser-bildene fra den gang viser et display med rekkevidde på 800 kilometer. Det store spørsmålet er om Bentley kommer til å tilby førerløs parkering til trådløs lading, både i hjemmet og på hurtigladere. Det må jo være det neste steget i luksus.

Prisen vet vi ikke noe om. Men det antydes en pris opptil Mulsanne, som er den dyreste og mest påkostede modellen Bentley har for øyeblikket.

Da må du i så all regne med en pris over 3,9 millioner – og det før momsen slår inn. Og det vil den gjøre innen denne eventuelt blir å få tak i her til lands.

