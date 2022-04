Elbilforeningen vil ha enklere hurtiglading: Derfor jobber vi for kortbetaling og ladebrikker

I dag må elbilistene forholde seg til et hav av apper, kortregistreringer og ulike betalingsløsninger. Elbilforeningen vil gjøre det enklere å lade – her kan du lese hvordan vi jobber med saken.

Hvorfor mener Elbilforeningen at betaling bør bli enklere?

Elbil skal være for alle. Da må det være enkelt å betale for lading. Det må være mulig å lade uten å opprette mange ulike kundeforhold og måtte forholde seg et virvar av ulike løsninger fra ulike selskaper som ber deg legge inn betalingsinfo og ulike personopplysninger.

For å kunne lade i hele landet, risikerer du å måtte laste ned et titalls ulike apper. Dette systemet er forvirrende, dårlig og forbrukerfiendtlig.

Hva er fordelen med ladebrikker?

Ladebrikke er i dag en av de enkleste løsningene for å starte og stoppe lading. Det er en godt innarbeidet løsning som mange elbilister er kjent med. Det eneste du trenger er å tæppe ladebrikken på ladestasjonen. Den fungerer uten bruk av smarttelefon.

Elbilforeningen har tilbudt ladebrikke siden 2014, der man har gått inn og registrert de ulike ladeselskapene man ønsker å lade hos.

Det nye med Ladeklubben er at Norsk elbilforening forsøker å lage en løsning som fungerer på tvers av ladeselskapene. Gjennom den nye blå ladebrikka er ideen er at man skal kunne bruke én ladebrikke overalt og kun motta én laderegning, uavhengig av hvilken operatør man har ladet hos. Derfor jobbes det nå for å få med stadig flere ladeselskaper på løsningen.

«Tæpping» er enklest: Den enkleste betalingsformen er å tæppe ladebrikke eller bankkort. Foto: Elbilforeningen

Den nye blå ladebrikka fra Ladeklubben har i tillegg den fordelen at den fungerer også på tvers av landegrenser, altså at du kan lade på mange ladere i Europa.

Dette dokumenteres i disse dager av to team fra Elbilforeningen, som tar seg gjennom Europa ved hjelp av den blå brikken:

Hva er fordelen med bankkort?

Å betale for hurtiglading ved å «tæppe» bankkortet på ladestasjonen er veldig enkelt.

Bankkort er den betalingsmetoden i Norge som flest benytter seg av – alle har et bankkort, og man bruker det overalt hvor man betaler. Betalingsformen forutsetter ikke at du oppretter nye kundeforhold og gir fra deg personopplysninger.

Noen foretrekker å tæppe med kortet direkte, og andre tæpper via kort lagt inn på mobiltelefonen.

Hva mener forbrukerne og Elbilforeningens medlemmer?

I undersøkelsen Elbilisten 2021, med over 15.000 respondenter, sier 75 prosent av elbilistene at det er for komplisert med så mange ladeoperatørar og apper. 88 prosent ønsker seg en betalingsløsning som fungerer på tvers av alle ladeoperatører. 71 prosent av elbilistene ønsker å kunne betale med betalingskort direkte på laderen.

Det er ingen ting medlemsservice hos Elbilforeningen får flere henvendelser om enn at betaling for lading er for komplisert.

Hvorfor lanserer Elbilforeningen ladeklubben?

Ladeklubben er vårt svar på medlemmenes tydelige behov for enklere lading.

I stedet for å måtte registrere deg som kunde og gi personopplysninger til mange ulike ladeoperatører, ordner Elbilforeningen alt for deg. Én ladebrikke, én faktura – uansett hvor du lader.

Med Ladeklubben ønsker Norsk elbilforening å samle ladeoperatørene, slik at medlemmer på sikt kan bruke den nye blå brikken på alle hurtigladere. Alt som må til er at ladeselskapene blir med på løsningen.

Hvorfor er ikke Vipps nok?

Noen ladeselskaper mener at Vipps er en tilstrekkelig betalingsløsning. Elbilforeningen er ikke imot Vipps, men synes det er rart at ladeselskapene satser på kun den betalingsformen, og mener dette ikke er tilstrekkelig.

Bankkort er et betydelig mer universelt betalingsmiddel, enten det er et plastkort eller et digitalt kort. Å tæppe er mye enklere enn å lese en QR-kode for å kunne betale med Vipps.

Ladebrikke og bankkort er i dag det enkleste for å starte og stoppe lading – de funger i norsk vintekulde, går ikke tom for strøm og man slipper å knote med en kald mobiltelefon.

Vipps kan heller ikke brukes av utenlandske turister.

Vil ha enklere betalingsløsninger: Elbilistene svarer i undersøkelser at de ønsker enklere betalingsløsninger.

Skal Elbilforeningen tjene penger på lading?

Nei. Elbilforeningen eies av medlemmene og alt vi gjør skal gi verdi for medlemmene.

Elbilforeningen skal ikke tjene penger på Ladeklubben. Vi skal kun dekke de reelle kostnadene for å drifte løsningen.

Vårt mål er å gjøre det enklere å lade for våre over 100.000 medlemmer.

Hva betyr forbrukervennlig betaling?

Forbrukervennlig betaling er enkel lading, løsninger som kan gjøres av alle, uavhengig av teknisk kunnskap og funksjonsnedsettelser.

Vi er kritiske til at ladeselskapene setter som krav at du oppretter kundeforhold, og at man må forholde seg til et titalls kommersielle aktører med ulike løsninger du må forstå.

Brikke og betalingskort foretrekkes av våre medlemmer, og de ønsker seg løsninger som fungerer på tvers av aktører.

Jobber dere også opp mot politikerne med saken?

Ja. Vi har fått gjennomslag for at regjeringen nå lager en ladestrategi, og Stortinget har bedt om at denne skal sikre at det blir mulig å betale med betalingskort direkte på hurtigladeren.

Vi mener regjeringen bør påby at tæpping med betalingskort blir mulig. Det bør først skje på nye ladere som bygges, og så er det en større jobb å sikre det samme på eksisterende ladere.