Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er krystall-klar: – Det er elbiler som gjelder i 2025

FOR ELBIL: Den nye samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård feier endelig all tvil under teppet i forhold til Hurdalserklæringen. – Når vi snakker om fossilfrie personbiler, så mener jeg at det ikke inkluderer diesel- og bensinbiler som kan bruke biodrivstoff, men kun elbiler og hydrogenbiler, opplyser han. Foto: Samferdselsdepartementet

Elbilforeningens Christina Bu roser den nye samferdselsministeren for å feie all tvil til side: Regjeringen skal sørge for at det kun selges elbiler i 2025.

Norsk elbilforening har vært svært kritisk til at Stortingets enstemmige 2025-mål om at alle nye biler og lette varebiler skal være nullutslipp, var omformulert og svekket i den nylig framlagte regjeringserklæringen.

– Vi ble svært bekymret da regjeringen ikke inkluderte varebiler i omtalen av 2025-målet, og som skjøv på fristen for når målet skulle nås. I tillegg var det helt uholdbart at man brukte formuleringer som åpnet for at biodrivstoff kunne brukes for å nå målet. Desto viktigere er det at regjeringen nå rydder opp, sier en glad generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

LETTET: – Det er viktig at regjeringen nå rydder opp, sier en glad generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Viktig at Nygård tror på elbil

På spørsmål fra Stortinget om hvordan regjeringen skal gå fram for å få få flertall for et svekket mål, har nå den nye samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård slått fast at ny regjering skal følge opp måltallene for nybilsalget fra Nasjonal transportplan.

Der står det følgende for 2025:

«Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslipps-kjøretøy.»

– Vi slo alarm da regjeringen brukte ordet «fossilfrie» kjøretøy istedenfor «nullutslipps-kjøretøy». For da inkluderer det plutselig biler som kan gå på biodrivstoff. Det er lurt om regjeringen pugger begrepene og unngår denne typen unødvendige misforståelser i fremtiden. For dette er Norges mest berømte klimamål, som vekker internasjonal oppsikt, sier Bu i Elbilforeningen.

Når vi snakker om fossilfrie personbiler, så mener jeg at det ikke inkluderer diesel- og bensinbiler som kan bruke biodrivstoff, men kun elbiler og hydrogenbiler. samferdselsminister jon-ivar nygård (Ap)

Samferdselsminister Nygård svarer følgende om dette:

«Det er mange begreper på dette området, lavutslipp, nullutslipp, fossilfritt og klimanøytralt. Jeg er enig i at når vi snakker om fossilfrie løsninger, så inkluderer det biodrivstoff. I dette tilfellet, når vi snakker om fossilfrie personbiler, så mener jeg at det ikke inkluderer diesel- og bensinbiler som kan bruke biodrivstoff, men kun elbiler og hydrogenbiler. Økt salg av konvensjonelle bensin- og dieselbiler er ikke et mål, og bruken av biodrivstoff bør vi påvirke gjennom omsetningskravet.»

– Vi er glade for at samferdselsministeren har skikkelig troen på elbil. Dette lover godt. Det er denne samferdselsministeren som skal få æren av å ta oss i mål i 2025 som verdens første land som elektrifiserer hele nybilmarkedet. Dette er også ministeren som skal legge fram den varslede ladestrategien, sier Bu.

Elbilforeningen har nå bedt om møte med den nye ministeren. På agenden står både elbillading og elektrifisering av drosjenæringen.

Debatt om moms på elbil

I sitt svar til Stortinget har samferdselsminister Nygård også lagt til en setning om hvordan regjeringen har tenkt å nå målet:

– Jeg vil også påpeke at regjeringen vil bidra til at nullutslippskjøretøy opprettholder sin konkurransefordel mot bensin- og dieselkjøretøy. Dette er knyttet til alle kjøretøygrupper, skriver Nygård.

Elbilenes konkurransekraft ble også debattert i Stortinget i går, da tidligere statsminister Erna Solberg utfordret den nye statsministeren Jonas Gahr Støre (Ap).

– Man øker momsen på elbiler, som betyr at insentivene til å kjøpe elbil blir mindre. Da lurer jeg på om Støre kan gi konkrete svar på hva som kommer til å kutte klimautslipp, sa Solberg.

I det framlagte statsbudsjettet fra Solberg-regjeringen legger man opp til momsfritak for elbilene også i 2022. I regjeringserklæringen til Ap og Senterpartiet går man derimot inn for såkalt toppmoms for elbil på beløpet over 600.000 kroner, selv om det ikke er tidfestet når dette skal skje.

Støre forvarte grepet i Stortinget, og viste til at forbrukerne burde betale «toppen» selv.

– Ha is i magen

Elbilforeningens råd til den nye regjeringen er å ha is i magen og først gjennomføre en utredning på hvordan moms på de dyreste bilene kan fases inn på en måte som ikke svekker konkurransekraften.

Det er to ting regjeringen må gjøre før den vurderer avgifter på elbil:

For det første må man styrke miljøprofilen i engangsavgiften på forurensende biler.

For det andre må man sikre at elbil vinner konkurransen også når man leaser bil.

– I dag er det kun 41 prosent av leasing- og firmabilmarkedet som er nullutslipp, mens 81 prosent av privatkjøp er nullutslipp. Her har ny finansminister en jobb å gjøre, sier Bu.

Hun advarer mot forhastede løsninger nå når elbilsalget endelig har tatt av i hele landet. I august var første gang alle fylker hadde elbilandel over 50 prosent i nybilsalget.

– I distriktsområder ser vi nå at det etterspørres elbiler med lang rekkevidde, firhjulstrekk, hengerfeste og plass. Det er elbiler som fort blir dyre. Med moms i tillegg vil det bidra til at folk i større grad velger store SUVer på bensin og diesel. Det er dårlig klimapolitikk, sier Bu.

Moms vil gi nedgang i elbilsalget

I en rapport fra Transportøkonomisk Institutt tidligere i år gjorde man beregninger som viser prosentvis endring i markedsandel for ulike drivstoff ved innføring av 25 prosent moms på over 600.000 kroner.

Rapporten om bilavgiftenes klimaeffekt anslo nedgang i elbilsalget på opp mot fire prosent ved ensidig innføring av toppmoms.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, uttalte i august i år at hun trodde tidspunkt for toppmoms var mer sannsynlig i 2023 enn i 2022.

Nå skal den nye regjeringen legge fram en tilleggsproposisjon til det allerede framlagte statsbudsjettet. Det skjer rundt 8. november. Deretter blir det budsjettforhandlinger i Stortinget for å sikre flertall.