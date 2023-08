I fjor kuttet ladeselskapene ut minuttpris ved hurtigladerne: Det gikk ikke som mange fryktet

KLAR KONKLUSJON: – Konklusjonen er at elbilistene ikke parkerer bilene sine i timevis ved laderne selv om vi har endret fra minuttpris til kilowattimepris, sier Stian Mathisen i Recharge.

Mange fryktet at folk ville stå unødig lenge ved hurtigladerne da minuttprising ble fjernet, og noen så for seg mer ladekø som resultat. Nå vet vi mer om hvordan det har gått i virkeligheten.

Før sommeren 2022 endret norske ladeselskap betaling for hurtig- og lynlading fra minuttpris til kilowattimepris.

Enkelte fryktet at dette ville føre til at mange elbilister skulle bli stående unødvendig lenge ved ladestasjonene. Nå deler ladeselskapet Recharge nye tall om hvordan det har påvirket bruken av ladestasjonene deres.

Elbilforeningen blant pådriverne

1. april 2022 endret Recharge – som drifter Norges største ladenettverk – fra minuttpris til kilowattimepris på sine ladestasjoner. Senere fulgte resten av de norske hurtigladeselskapene etter.

Mange elbilister ønsket endringen velkommen, og mente det ga bedre oversikt over hva kunden betaler for. Andre fryktet at det ville føre til ladekaos når kilowattimeprisen ble innført.

Norsk elbilforening gikk aktivt inn for kWt-prising den gang, og mente at dersom det ble et stort problem med folk som parkerte i timevis, kunne man legge på en ekstraavgift – for eksempel etter at man hadde ladet i 40 minutter:

– Elbilforeningen mener derfor at tiden nå er moden for at alle går over til kWt-prising, altså at vi betaler for hvor mye energi vi faktisk får levert. En slik prising gjør det mulig å sammenligne prisnivået mellom ulike leverandører, og er mer likt hva bilister er vant med fra prisingen på bensin og diesel, sa generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen den gang.

Tallenes tale er klar

Recharge har nå publisert tall som viser hvordan elbilisters ladevaner har endret seg i løpet av det første året med kilowattimeprising ved ladestasjonene.

I kvartalsbarometeret Recharge Insights blir det tydelig at elbilister ikke har begynt å parkere bilene sine i lang tid ved ladestasjonene, selv om det ikke lenger betales per minutt:

I hele 2021, mens det fortsatt var minuttpris ved laderne, var gjennomsnittlig ladetid på hurtig- og lynladestasjonene til Recharge 26 minutter.

Første kvartal i 2022, det siste kvartalet Recharge hadde minuttpris, ladet elbilister i snitt i 28 minutter.

Andre kvartal 2022 var det første kvartalet med kilowattimepris for Recharge. Da varte i gjennomsnitt ladeøktene 26 minutter.

Om vi ser på de samme to kvartalene i 2023 har de vært på henholdsvis 31 minutter i første kvartal og 27 minutter i andre kvartal.

Slik kommenterer Stian Mathisen i Recharge tallene:

– At det lades kortere i andre kvartal enn i første kvartal skyldes at det er varmere i været og at bilene derfor bruker mindre energi. At vi ser en økning kvartal mot kvartal fra 2022 til 2023 er nok i større grad fordi bilene får stadig større batterier og derfor kan ta imot mer energi, enn at elbilister står lenger ved ladestasjonen fordi de betaler per kilowattime i stedet for per minutt.

Ifølge Mathisen er konklusjonen klar.

– Konklusjonen er altså at elbilister flest er flinke til å unngå å lade til 100 prosent på hurtig- og lynladere, og de parkerer ikke bilene sine i timevis ved laderne selv om vi har endret fra minuttpris til kilowattimepris.

– Lyttet til kundene

– Årsaken til at vi i mange år hadde minuttpris var for å unngå at elbilister skulle oppta ladestasjonen lenger enn nødvendig, sier Stian Mathisen.

Ved lading over 80 prosent bruker som kjent bilen mye lenger tid på å ta imot energi, så tanken bak minuttprisen var å skape et insentiv for at ikke kunden skulle oppta ladestasjonen i lang tid for å lade til hundre prosent.

– Flere fryktet at kilowattimepris ville skape køer ved ladestasjonene, men når vi så hvor mange elbilister som ønsket en slik endring, lyttet vi til kundene, sier Mathisen.

Fakta om minuttpris og kilowattimepris I mange år betalte elbilister for tiden de sto tilkoblet hurtig- og lynladestasjoner. Kostnaden ble beregnet per minutt, og systemet ble kalt minuttpris.

Ladeoperatørene fikk kritikk for at det ikke ga god nok oversikt over hvor mye energi kunden faktisk betalte for.

Våren 2022 endret ladeoperatørene fra minuttpris til å ta betalt for mengden energi – kilowattimene – kundene ladet bilene sine med. Kilowattimepris er nå standard i Norge.