Dette fikk vi sammen til i 2021: – Det har vært litt av et elbilår!

MÅLET INNEN REKKEVIDDE: – Stadig flere av oss har fått mulighet til å velge elbil. Det har blitt solgt over 100.000 elbiler – 65 prosent av alle nye biler er elbiler, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

Elbilforeningens Christina Bu gjør opp status for 2021, og oppsummerer hva vi har fått til i år: – Vi nærmer oss målet, snart er elbil for alle!

– Det har vært litt av et elbilår. Stadig flere av oss har fått mulighet til å velge elbil. Det har blitt solgt over 100.000 elbiler – 65 prosent av alle nye biler er elbiler. Vi nærmer oss målet, snart er elbil for alle!

Det er altså Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu som er så begeistret at man nesten skulle tro at både omikron, korona, høye strømpriser og alskens verdensproblemer er en saga blott.

Likevel må hun ha lov til å glede seg, for det er ikke småtterier Elbilforeningen har fått politisk gjennomslag for i år, godt hjulpet av å ha over 100.000 medlemmer i ryggen.

– Bare tenk på alt vi har fått til i år!

Ladestrategi og fortsatt momsfritak

Christina Bu begynner å liste opp hva Elbilforeningen har bidratt til å få politikerne med på i året som snart er over:

– Vi ba om en strategi for lading, og det har vi fått Stortinget og regjeringen med på.

Ladestrategien skal både ta for seg hvordan vi kan få bygget ut nok hurtiglading i hele landet – og den skal se på hvordan lading langs veien kan bli enklere for alle som kjører elbil.

Men Christina Bu mener vi også har sørget for at elbil vil konkurrere godt i bilbutikkene også i 2022. Elbilforeningen jobbet mye med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022.

– Først og fremst har vi fått beholde momsfritaket for elbil enda ett år. Og så har vi fått gjennomslag for at helt nye forurensende biler skal bli litt dyrere. Dette kommer til å bety elbilrekord i 2022!

– Stortinget har lyttet

I høst kom det flere etter Elbilforeningens mening ukloke politiske forslag knyttet til elbil. Elbilforeningen kritiserte blant annet forslaget om full firmabilbeskatning på elbil.

– Men gjennom vårt politiske arbeid fikk vi hindret full skatt på elektrisk firmabil, og vi sørget for at det ikke ble fullt så mye avgift på kjøp av brukt elbil.

Elbilforeningen har dessuten lenge pekt på at det er altfor få som velger elbil som leasing-bil.

– Og Stortinget har lyttet, og i budsjettbehandlingen ble man enig om at regjeringen skal utrede hvordan vi skal gjøre elbilene mer populære for de som leaser i stedet for å kjøpe. Vi skal få nok å gjøre i 2022, for vi må passe på at våre politikere holder det de har lovet, og så skal vi gi nyttige innspill for hjelpe dem videre, lover Christina Bu.

Lokalt arbeid nytter

– I tillegg har vi våre flotte lokalforeninger rundt om i landet som jobber for elbilsatsingen der du bor, fortsetter generalsekretæren.

– I Finnmark har de jobbet for å få på plass hurtigladeverket og i Oslo har de jobbet for mer gatelading. I Trøndelag har de kjempet for å beholde en god miljørabatt i bomringen. Sånne eksempler finnes over hele landet.

Bu understreker at Norge i årevis har hatt – og fortsatt har – en god elbilpolitikk, men det skyldes blant annet at vi elbilister har organisert oss og jobber sammen i Elbilforeningen.

Elbilforeningen har nå over 100.000 medlemmer.

– Og vi jobber tusenvis av timer for å sikre at politikere forstår hva som skal til for at Norge skal bli det første landet i verden der alle nye biler i 2025 skal være elbiler.

Christina Bu ønsker samtidig å benytte anledningen til å ønske alle Elbilforeningens medlemmer en god jul.

– Og takk for at du er medlem!

GOD JUL FRA ELBILFORENINGEN:

Her har Elbilforeningen fått gjennomslag i 2021: Momsfritaket for elbil beholdes også i 2022. Samtidig blir det økte avgifter på nye forurensende personbiler, særlig på ladbare hybrider.

Engangsavgiften for varebiler med forbrenningsmotor økes noe. Det vil øke konkurransekraften for elvarebiler.

Regjeringen skal utrede hvordan elbiler skal konkurrere bedre i leasing-markedet.

Vi fikk redusert den foreslåtte økte firmabilbeskatningen på elbil, etter at regjeringen foreslo å avvikle den fullstendig. Fra 2022 skal elbil som firmabil som hovedregel fordelsbeskattes ut fra 80 prosent av bilens listepris.

Vi fikk redusert foreslått omregistreringsavgift. Resutatet av statsbudsjettforliket er at elbiler skal betale 25 prosent av full omrgistreringsavgift i 2022.

Det skal etableres en nasjonal miljørabatt for elektriske varebiler ved bompasseringer.

Regjeringen skal legge frem ny nasjonal ladestrategi senest høsten 2022. Her skal det sikres mer forbrukervennlig lading.

Gjennomslag for utsettelse av ny nettleie, som kunne ført til ufornuftig hjemmelading.

Nullutslippskrav for personbiler, lette varebiler og bybusser ved offentlige anskaffelser fra januar 2022.

Ny åpenhetslov, som vil bidra i kampen mot barnearbeid og til å fremme anstendig arbeidsliv i verdens batteriindustri.