Peugeots elektriske kompakt-SUV i ny versjon til sommeren: Dette blir nytt i E-2008

NYE TAKTER: Den nye utgaven Peugeots elektriske E-2008 er mer enn bare en ordinær facelift. Det mener i hvert fall den norske Peugeot-importøren.

Får blant annet ny motor, delvis nytt design og større batteri – og bikker dermed 400 kilometers rekkevidde.

Den nye utgaven av Peugeots kompakt-SUV E-2008 kommer til Norge i august/september, melder importør Stellantis i dag.

Og importøren går langt i å hevde at utgaven som kommer da, er noe mer enn en vanlig facelift. Vel, vi får se, da …

7000 i Norge så langt

De siste tre årene er det produsert 700.000 eksemplarer av Peugeot 2008, som både lages i fossil og elektrisk drevet variant.

75.000 av disse er elbiler.

Den helelektriske modellen, altså E-2008, har bitt bra fra seg i det norske markedet. Om lag 7.000 eksemplarer av denne har funnet veien til Norge.

– E-2008 SUV har vært en suksess i Norge, og det norske markedet har tatt over ni prosent av fabrikkens produksjon. Det er ikke ofte vårt hjemmemarked kan vise til noe i denne størrelsesorden i internasjonal bilbransje, sier Rune Hensel, merkesjef for Peugeot hos Bertel O. Steen

Nå blir E-2008 SUV fornyet på de aller viktigste punktene for det norske markedet. Det betyr at både design, teknologi og rekkevidde har fått en gjennomgang.

– Vi ser frem til å lansere denne bilen i en såpass oppgradert versjon. Peugeot viser igjen at facelifter ikke bare handler om lykter og lister, men også motor, batteri, teknologi og ikke minst utseende, sier Hensel.

Ikke desto mindre handler det til dels nettopp om nye lykter når Peugeot skal promotere den kommende utgaven av bilen.

Bikker 400 km rekkevidde

Men først til det som de fleste nok vil være mer interesserte i.

Motoren i den kommende E-2008 SUV yter nå 156 hestekrefter, det er en oppgang på 20 hestekrefter.

Batteriet øker fra 50 til 54 kWt, noe som gjør at rekkevidden øker fra 345 til 406 kilometer etter WLTP-målestokken.

Man kan fortsatt velge hvor stor ombordlader har behov for: 7,4 kW eller 11 kW.

Ombordladeren avgjør hvor fort du kan lade på hjemmelader eller andre sakteladere der du bruker din egen type 2-kabel.

Når man derimot hurtiglader bilen med minst 100 kW effekt, estimeres det en ladetid fra 20 til 80 prosent på en halvtime.

Forbedret infotainment

Skjermen på ti tommer har et nytt design, og på GT-versjonene har den 3D-visning.

Skjermens farger, utførelse og oppsett kan justeres etter sjåførens egne preferanser.

Alle E-2008-modeller leveres nå med en 10-tommers skjerm i midtkonsollen som standard. Under skjermen er pianotastene beholdt for rask tilgang til nøkkelfunksjoner.

Bilens app kommer også med nye funksjoner:

Den får digitalt servicehefte, kjørerute kan legges inn i appen før turen starter, for så å bli overført til bilen automatisk – og man kan dermed planlegge lading på ledige stasjoner langs ruta som er lagt inn i navigasjonen.

Ladeeffekten på bilens ladeplate for mobil er for øvrig tredoblet til 15 watt.

Nytt lysdesign foran og bak

Bilen får også en helt ny lyssignatur, og blir den andre Peugeot-modellen som får dette.

Den nye signaturen kjennetegnes av tre vertikale lysklør som er felt inn i de sorte innsatsene i støtfangeren.

Det samme utrykket finner man bak. I motsetning til foran er de her mer horisontale, har doble lameller, og de skal skape et inntrykk av at bilene er bredere.

Oppgraderingen omfatter også nye felger. E-2008 SUV leveres både med 16-, 17- og 18-tommers felger, avhengig av modell.

Den norske importøren har så langt ikke meldt noe om en eventuell prisjustering i forbindelse med den kommende utgaven.