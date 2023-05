Låner ut milliarder til USAs transportsektor – lar seg inspirere i Oslo: – Dette er et glimt inn i fremtiden for oss

NÆRMEST ELEKTRISK: – Jeg ble forelsket første gangen jeg kjørte en elektrisk bil, sier Chelsea Sexton, som jobber i det amerikanske energidepartementet. Nå er hun tilbake i Oslo for sjette gang for å delta på Nordic EV Summit. Alle foto: Gro Matland Nevstad / elbil.no

Amerikanske Chelsea Sexton har vært ute med elbåt i Oslofjorden, sjekket lading av elbusser og lært av hovedstadens suksesshistorier og feilgrep. Nå tar hun lærdommen hjem til jobben i USAs energidepartement.

– Det jeg sier til folk der hjemme er at jeg kommer hit for å ha de samtalene vi burde ha i USA i dag, men som vi sannsynligvis ikke vil ha før om fem eller ti år, sier Chelsea Sexton.

Hun er ansatt i det amerikanske energidepartementet, og har deltatt hele seks ganger på Nordic EV Summit – Europas kanskje viktigste elbilkonferanse – som arrangeres av Elbilforeningen sammen med Nova Spektrum, og som akkurat nå pågår i Lillestrøm 4. og 5. mai.

Men de to siste dagene har hun fartet rundt i hovedstaden for å lære mer av hvordan man løser transportflokene i Oslo på en mer klimavennlig måte enn hun er vant med hjemme i USA.

Låner ut milliarder for å nå klimamål

Sexton er det som kalles for engasjementssjef i ATVM-programmet, som står for Advanced Technological Vehicle Manufacturing Loan Program.

Der jobber hun med Loan Programs Office – LPO, som sitter på noen titalls milliarder dollar som kan lånes ut til transportsektoren for prosjekter som kan få ned klimagassutslippene.

Sexton jobber først og fremst med selskaper som er interessert i å søke om disse.

– De fem siste lånene vi har innvilget er for eksempel innen batteriforsyningskjeden: Litium-behandling, grafitt-behandling, celleproduksjon og to batteri-resirkuleringsprosjekter.

Alle er under den paraplyen Sexton kaller for transport-forsyningskjedens økosystem.

Intervjuet blant Tom Hanks og Mel Gibson

Få andre har kjempet like lenge og hardt for elektrisk mobilitet som California-kvinnen med det flammende håret.

Sexton begynte tilfeldigvis å selge bensinbiler hos General Motors (GM) for å betale for college. Men det var fram til økonomisjefen kom bort til henne og sa:

«Du som er en nerd, du kommer til å like elektriske biler».

Dette var på midten av 1990-tallet, og han hadde selvfølgelig helt rett, ifølge Sexton.

– Jeg var ikke et bilmenneske, men så kom EV1 ut. Første gangen jeg kjørte den ble jeg forelsket, sier Sexton om den lille, elektriske toseteren.

Historien om EV1 fra GM er nærmest uforståelig. Rundt 800 elbiler var på veien, særlig i California – i rundt ti år – før de på mystisk vis forsvant.

Én etter én ble elbilene sendt til bilopphuggerier rundt om i USA.

De tidligere eierne gjorde opprør, for de ville så gjerne beholde bilene, men de var leaset ut fra GM, som med loven i hånd kunne kreve dem inn.

PR-stuntene fra heiagjengen var mange, deriblant en stor, felles «begravelse» foreviget i dokumentaren «Who Killed The Electric Car?» som ble vist på Sundance filmfestival i 2006.

Mellom Hollywood-stjerner som Tom Hanks og Mel Gibson intervjues «elbil-stjerna» Chelsea Sexton i filmen.

– Jeg elsker teknologien

Senere var Sexton med på å starte Plug in America, som er USAs svar på Norsk elbilforening:

– Jeg har sydd sammen den merkeligste karrieren noensinne, hvor jeg jobber med elektrisk transport. Den kom, og så forsvant den før den kom tilbake igjen. Jeg elsker teknologien, og når jeg først finner noe jeg virkelig liker, må jeg bare finne ut hvordan jeg kan få dette til å fungere.

BESØK HOS RUTER: Chelsea Sexton er kollega med Ethan Martin (i midten) i det amerikanske energidepartementet. Hos Jon Stenslet, som leder materiell og anlegg i Ruter, fikk de mye nyttig informasjon om utbyggingen av infrastruktur til elbusser.

Hun bor i Los Angeles, men har kontor i Washington DC.

– Dette er et glimt inn i fremtiden for mange av oss som ikke er fra Norge. California er et slags Norge i USA, men vi er ikke på langt nær kommet like langt innen elektrisk mobilitet som dere er, sier Sexton.

Plukker lavthengende frukt

California, som i flere tiår hatt den mest forurensede lufta i USA, har siden 1970-tallet hatt sine egne lover knyttet til luftkvalitet.

Alle de andre statene kan så velge om de vil følge Californias politikk eller nasjonal politikk.

– Nå er det rundt 15 stater som følger California, noe som representerer omtrent halvparten av kjøpekraften innenfor bilmarkedet, sier Sexton.

Hele vestkysten av USA er med, det samme er området i nordøst. Sexton forteller at noen av statene i Midtvesten, som Minnesota og Colorado, også er på gli.

– Noen er veldig ledende. Andre vil helst være i fred, så vi starter i stor grad på de stedene som er mottakelige og plukker den lavthengende frukten.

NULLUTSLIPPS-BÅTER: Ethan Martin (f.v.) og Chelsea Sexton har sett på båter sammen med Elbilforeningens Sveinung Kvalø. Sexton kan fortelle at det bare er en håndfull elektriske ferger på gang i USA. Foto: Maren Hemsett

Ikke alle stater signerer på hver eneste policy som California Air Resources Board (CARB) banker igjennom, men ifølge Sexton signerer de i det minste på det originale vedtaket om nullutslippsbiler (ZEV).

– Og nå har CARB nettopp implementert avanserte rene lastebiler, og de jobber med avanserte rene flåter. De publiserte nettopp en foreløpig jernbanestandard for å prøve å få den til å bli nullutslipp. Selv om det rent teknisk ikke er nasjonal politikk, gitt størrelsen på California, så hjelper alle disse tingene.

DIALOG: Ethan Martin (f.v.) og Chelsea Sexton fikk over to timer sammen med Jon Stenslet i Ruters hovedkvarter i Oslo. – Det er nyttig å høre om feil andre har gjort, men også om suksessene de har hatt, sier Sexton.

Bilkjøperne er nøkkelen

– Er du optimistisk nå med det som skjer i USA og med president Bidens Inflation Reduction Act?

– Jeg er optimistisk av natur og så absolutt sta, det ligger liksom i det røde håret. Noen ganger er jeg mer optimistisk enn andre ganger. I tillegg til den gode, støttende politikken som nå utmeisles i USA, har jeg alltid vært overbevist om at suksessen til alt dette er svært samfunnsdrevet. Det er veldig opp til oss, borgerne.

Hun understreker at en stor del av påvirkningskraften fortsatt ligger hos forbrukerne i USA.

– Her dreier det seg mye entusiastiske elbilister som overbeviser venner og naboer om at dette funker og er bra. Denne effekten er foreløpig like viktig for å få fart på utviklingen i USA som bilindustrien selv. For når folk etterspør elbiler, må bilprodusentene gi kundene det de vil ha.

Og nå er bilindustrien i USA endelig virkelig motiverte for å bidra til dette, ifølge Sexton.

– Men det har tatt sin tid å få dem overbevist, så dette har vært drevet frem av etterspørsel hele veien. Faktisk er vel dette det eneste eksempelet i bilindustriens historie på at bilprodusentene har krevd at etterspørselen skulle komme før tilbudet.