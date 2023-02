Tesla svarer på Joe Bidens bønn: Åpner deler av ladenettverk til andre elbilister i USA

TESLA: Åpner opp ladeportene for elbilister som ikke kjører Tesla også i hjemlandet USA.

Nylig bekreftet Biden-administrasjonen at de skal bevilge 7,5 milliarder dollar til utbygging av ladestasjoner i USA. Men de trengte å få Tesla med på laget. Det får de nå.

I midten av august skrev Joe Biden under et lovforslag som er historisk i amerikansk klimapolitikk.

«The inflation reduction act» bevilger 433 milliard dollar til bekjempelse av inflasjon, hvor 369 milliarder dollar er satt av til nullutslippstiltak gjennom de neste 10 årene.

Dette skal bidra til grønnere produksjon og skal kutte 40 prosent i karbonutslipp innen 2030, melder den amerikanske regjeringen.

500.000 ladestasjoner innen 2030

Hele 85 prosent av investeringene som blir gjort går altså mot klimagasskutt eller adressering av klimautfordringene.

– Det er det tydeligste lovforslaget noensinne for å håndtere klimakrisen, uttalte den amerikanske presidenten etter han hadde signert lovforslaget i august i fjor.

NULLUTSLIPPS-PRESIDENTEN: Forgjengeren hans trodde klimautfordringene var tull. Den sittende president, Joe Biden, investerer derimot mye i det som bør bli en grønnere fremtid. Foto: Det hvite hus

Det skal blant annet investeres 7,5 milliarder dollar i ladenettverket i USA. Målet er å bygge 500.000 ladestasjoner innen 2030.

President Biden ønsket Elon Musk og Tesla med på laget – Tesla har jo som kjent allerede har banet vei i USA og resten av verden med sitt eget ladenettverk, som de delvis har åpnet opp for andre elbilister – men så langt ikke i sitt eget hjemland.

Ifølge The Washington Post forhørte Det hvite hus seg tidligere i februar med Tesla-toppsjefen om mulighetene for å åpne selskapets ladestasjoner for andre elbilister, slik Tesla har åpnet gradvis opp for ikke-Teslaer i andre markeder, blant annet her i Norge.

Musk hadde allerede flørtet litt med Biden på Twitter før nyåret, da den amerikanske presidenten sendte ut en tweet angående utbygging av ladestasjoner i USA:

Litt utypisk kommunikasjon fra en administrerende direktør til en president, men til gjengjeld veldig typisk Musk.

7.500 ladere blir tilgjengelige

Men nå åpner altså Tesla deler av sitt superladenettverk for andre bilmerker enn Tesla i hjemlandet.

Etter noen runder på tampen av februar, blir minst 7.500 Tesla-ladere i USA åpnet for resten av elbilistene innen utgangen av 2024.

NORGESVENN: Her er Elon Musk sammen med Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu. Musk har vært på besøk i Norge flere ganger.

Ifølge en uttalelse fra Det hvite hus 15. februar skal minimum 3.500 av disse være nye eller allerede eksisterende 250 kilowatts superladere, som skal gjøres tilgjengelig for alle på strategiske strekninger i USA.

De resterende laderne inkluderer Tesla-ladepunkter knyttet til for eksempel hoteller og restauranter, altså såkalt destinasjonslading.

Elektriske investeringer

De siste årene har vi sett en tydeligere elektrisk satsting blant amerikanske bilprodusenter.

Ford satser blant annet stort på den elektriske fremtiden, der de investerer over 50 milliarder dollar på sin globale satsing på elbiler.

Det innebærer blant annet investeringer i batterifabrikker, samt nylig bekreftet batteriteknologi som skal forbedre tilgjengeligheten og øke produksjonshastigheten på de elektriske bilene.

De har som mål å produsere 600.000 elbiler i løpet av 2023, og to millioner årlig i løpet av 2026.

I tillegg har den amerikanske bilfabrikanten General Motors, som blant annet produserer Chevrolet og Cadillac, tatt opp hansken i konkurransen med Ford og Tesla.

Selskapets investeringer på 35 milliarder dollar på elbiler og batteriteknologi frem mot 2025 vitner om det.