VW ID.5 og ID.5 GTX: Dette vil de nye SUV-coupeene koste

FORHÅNDSSALGET I GANG: I går startet forhåndssalget på Volkswagens kommende modeller ID.5 og ID.5 GTX. Startprisen er satt til 436.400 kroner for førstnevnte. GTX-modellen starter på 482.900.

Volkswagens første elektriske SUV-coupéer har fått norske priser. De første bilene kommer til våren til neste år.

Lang rekkevidde og sporty design skal gjøre at Volkswagen skal kapre flere elbil-entusiaster med sin nye ID.5 SUV-coupé og ID.5 GTX, skrev vi tidligere denne måneden da VW presenterte de to nye tilskuddene til den elektriske ID-familien som skal bli å se på norske veier på vårparten i 2022.

Nå er VW-importør Harald A. Møller AS ute med noen nye opplysninger om bilen. I går åpnet de også muligheten for forhåndsbestilling av de nye modellene.

Priser og utstyrsmodeller klare

Begge ID.5-modellene kommer både med bakhjulstrekk og firehjulstrekk.

Her er prisene:

ID.5 fra 436.400 kroner

ID.5 GTX fra 482.900 kroner

Disse prisene inkluderer frakt, og forutsetter levering i Oslo.

Ved første øyekast minner de to modellene mye om ID.4 og ID.4 GTX. Men foruten prishopp på 18.000 kroner, er det er ikke bare coupé-utgaven som skiller ID.5 og ID. 5 GTX fra de to nevnte ID.-modellene:

ID.5-modellene har eksempelvis fått integrert hekkspoiler, lakkerte sidepaneler og sort tak med taklister i sølv.

Fakta om de nye ID.5-modellene

Toppmodell basert på den modulære MEB-plattformen.

Coupé-design kombinert med god aerodynamikk og lav luftmotstand gir lang rekkevidde: Inntil 513 km (WLTP).

Programvareversjon 3.0, og ny maskinvare muliggjør «over-the-air»-oppdateringer og oppgraderinger.

ID.5 og ID.5 GTX produseres og overleveres kunden med karbonnøytralt avtrykk.

ID.5 kommer med bakhjulsdrift og har en effekt på 150 kW (204 hk), mens ID.5 GTX er en sprekere firehjulstrekker med 220 kW (299 hk).

Større info-skjerm

– Nå utvider vi den helelektriske ID.-familien med ytterligere to modeller, skreddersydd for det norske markedet. Med disse to sporty og påkostede modellene skal vi treffe flere elbilentusiaster, som kan bli med på Volkswagens reise mot et helelektrisk personbilsalg innen 2025, sier direktør for Volkswagen, Harald Edvardsen-Eibak.

STØRRE SKJERM: En utvidet 12-tommers infotainment-skjerm vil nok gjøre det mer behagelig for føreren å navigere i menyene på de kommende ID-5-modellene.

– Allerede i dag er mer enn 75 prosent av Volkswagen sitt nybilsalg helelektrisk, og vi skal være det mest ettertraktede volummerket for bærekraftig mobilitet, fortsetter han.

ID.5 og ID. 5 GTX leveres for øvrig også med en større infotainmentskjerm enn den vi kjenner fra tidligere skudd på ID-stammen. Skjermen på disse er på relativt voksne 12 tommer.



Hurtiglader på rundt halvtimen

Begge modellene er utstyrt med den nyeste programvareoppdateringen ID. Software 3.0, med inntil 135 kW ladekapasitet.

Det betyr at ID.5 med bakhjulstrekk kan hurtiglade fra 5 til 80 prosent på under 30 minutter, selvsagt under optimale temperaturforhold.

ID.5-modellene leveres også med over-the-air-oppdatering, som altså betyr at du ikke trenger å foreta deg stort eller dra noe sted når bilprodusenten med jevne mellomrom foretar software-oppdateringer for bilen.

Som tilvalg kan man få Park Assist Pluss med minnefunksjon. Det betyr blant annet at bilen hjelper deg å finne en stor nok parkeringsluke.

Parkeringen starter du med et tastetrykk, og du trenger bare å følge med.

Bilen kan også læres opp til å parkere for deg i oppkjørselen, i en garasje og i langsgående eller tverrgående parkeringsluker der det er trangt om plassen.

Bittelitt nedjustert rekkevidde

Da vi skrev om ID.5 for noen uker siden, ble rekkevidden opplyst å være 520 kilometer (WLTP).

Nå er den nedjustert til 513 km, uten at dette vil bety stort, siden rekkevidden fortsatt må sies å være akseptabel for de aller fleste av oss.

ID.5-modellene har en utvendig lengde på 4,6 meter, og 2,77 meter akselavstand.

For øvrig byr de nye familiemedlemmene i ID-serien på ny lysteknologi, både utvendig og inne i bilen. Når føreren nærmer seg bilen med nøkkelen i lomma, svarer bilen med en velkomsthilsen fra frontlykter, baklys og lyset under speilene.

Både frontlykter og baklys har den nyeste LED-teknologien. Volkswagen tilbyr også dynamiske LED Matrix frontlykter som gjør at du kan kjøre med fjernlys uten å blende andre trafikanter.

HEKKSPOILER: Integrert hekkspoiler, lakkerte sidepaneler og sort tak med taklister i sølv er med på gi ID.5-modellene et mer sporty uttrykk.

Innvendig spiller lyssettingen også en viktig rolle. Ambientebelysning i taket, i dashbordet, i dørpanelene og i fotrommene kan enkelt byttes til ulike farger ut i fra hva eierne selv foretrekker.

ID.Light er et nytt element i lyskonseptet. LED lysstripen under frontruta gir førerstøtte ved bruk av animasjon. Som for eksempel tilleggsinformasjon til navigasjon og tips om når det lønner seg å lette foten fra gasspedalen og ladestatus.