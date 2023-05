Parkering for elbil

Amerikansk undersøkelse: Disse elbilmodellene kjøres lengst

MEST BRUKT: Bilens kjørelengde henger sammen med bilens rekkevidde. Jo mer, jo lenger. Ikke rart at Tesla ligger på topp i undersøkelsen, da kanskje.

Tesla-eierne bruker bilene sine dobbelt så mye som Porsche-eierne, ifølge en undersøkelse fra amerikanske iSeeCars.

Nettstedet iSeeCars har sett nærmere på hvor langt en rekke ulike bilmodeller har kjørt de tre siste årene.

På statistikken over elbiler topper Tesla, faktisk med alle sine modeller, og det er de to SUV-ene som kjøres mest.

Kia e-Niro, Nissan Leaf og Porsche Taycan er elbilene som brukes minst i den omfattende undersøkelsen.

Lavere kjørelengde enn fossilbilene

Undersøkelsen har sett på gjennomsnittlig kjørelengde de tre siste årene, og snittet for elbiler i USA er 14.580 kilometer årlig.

Det er betydelig kortere enn for den gjennomsnittlige bensindrevne bilen. Den går drøyt 20.000 km årlig.

– Tesla-førerne er de som kommer nærmest kjøreadferden til fossilbileierne, uttaler iSeeCars-analytiker Karl Brauer.

Amerikanske tilstander

I motsetning til i Norge, viser iSeeCars til at elbilen brukes som andre- eller tredjebiler i amerikanske husstander – og at de sjelden brukes til langturene.

Den gjennomsnittlige lengde per biltur i USA er ikke mer enn 15 kilometer lang, og 95 prosent av alle bilturer er kortere enn fem mil.

Det innebærer at alle biler som selges i dag allerede har nok rekkevidde til de aller fleste turer.

Vider forteller undersøkelsen at eierne må ha i snitt 26 mil lenger rekkevidde for å tenke på elbilen som et førstevalg.

Nettstedet iSeeCars.com har analysert over 860.000 biler fra 2020 fra januar til midten av mai i år. Elbilene er analysert separat. Gjennomsnittlig mil per år ble utregnet for hver modell. Biler med lavt salgsvolum er ekskludert.