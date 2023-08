Parkering for elbil

Forvirring i MG-forumer på nett – men nå kommer importøren med en gladnyhet: Disse MG-modellene kan oppdateres for å lade hos Tesla

GAMMEL VARIANT: Har du denne førstegenerasjons MG ZS EV-modellen, kan du dessverre glemme billig Tesla-lading for 3,30 kroner per kilowattime. Ladeselskapet Ionity på bildet tar 6,99 kroner per kWt. Begge disse priseksemplene er med abonnement. Men har du andre MG-modeller, er mulighetene straks bedre for lading på Teslas ladestasjoner.

MG-forumene på Facebook har vært preget av brukere som ikke får ladet på rimelige Tesla-ladere. For mange MG-eiere kan problemet løses, for andre ikke. Nå kommer MG med en gladnyhet til førstnevnte gruppe.

Tesla har blitt det foretrukne ladeselskapet for mange, etter at de gradvis åpnet ladestasjonene sine for alle.

Det er først og fremst to grunner til det:

1. De har Norges største og raskeste ladenettverk.

2. De er desidert billigst.

I dag kan du lade hos Tesla for 3,30 kr per kWt. Nærmeste konkurrent tar 5,50.

Sjekk alle ladeselskapenes priser i vår oversikt:

Får Tesla-ladet – eller ikke?

Selv om MG kan sies å være bilmerket som gir deg mest rekkevidde for pengene, er det mange som ønsker å hurtiglade – så billig som mulig.

Flere av disse har lastet ned Tesla-appen, men måtte kjøre derfra med uforrettet sak, fordi bilen ikke vil «håndhilse» med laderen.

Men dette gjelder langt fra alle MG-modellene, så forvirringen er komplett.

Vi ringte derfor MG-importør Norwegian Mobility Group på jakt etter svar.

Alle nyere MG-er kan oppdateres – og det blir gratis

I korte trekk kan Dag Asbjørnsen, kommersiell direktør i MG Motors/Norwegian Mobility Group, fortelle at utfordringen er denne:

På flere av MG-modellene blir det ikke såkalt «handshake» mellom kommunikasjonsprotokollen til Tesla og ladestyringsenheten til MG.

Problemet kan imidlertid løses for mange MG-eiere med et forhandlerbesøk og en programvareoppdatering, ifølge MG-importøren.

– Det er teknisk mulig, men bilen trenger å få oppdatert programvare i en del komponenter. Men selv om det ikke er en «feil» med bilene, tilbyr MG oppgradering av programvaren, som må utføres av en autorisert MG-forhandler, sier Asbjørnsen.

Så kommer MG-importøren med en gladnyhet til mange av kundene sine:

– MG tilbyr gratis oppgradering av programvaren på sine modeller, dette gjelder Marvel R, long range-utgaven av ZS EV og MG5, sier Asbjørnsen.

MG4 funker allerede, førstegenerasjons ZS EV kan ikke Tesla-lade uansett

Alle MG4-modeller tar nemlig imot lading uproblematisk på Teslas superladere, ifølge Asbjørnsen.

– Det virker også som at de andre MG-modellene levert etter januar 2023 kanskje ikke trenger denne oppdateringen, men den sikreste måten å finne ut at dette, er å få testet bilen på en supercharger og se om den tar lading – før man eventuelt tar kontakt med en forhandler.

– Hva med de mange tusen som har førstegenerasjons-versjonen av ZS EV, kan de også kontakte forhandler og få oppdatert bilen sin slik at de kan lade hos Tesla?

– Nei, førstegenerasjonen av ZS EV tar ikke imot lading fra Teslas superchargere uansett, og det er dessverre ikke mulig å oppdatere disse bilene slik at de gjør det.

Tesla-fixen kan ikke gjøres over nettet

Får du ikke ladet og gjerne vil kunne lade hos Tesla, kan du avtale time hos ditt lokale MG-verksted og få oppdatert softwaren der.

Selv om MG4, Marvel R og Luxury-modellen av ZS EV har oppdatering via internett (såkalt OTA – over the air), kan du ikke få akkurat denne oppdateringen på den måten – du må altså til forhandler.

KANSKJE: Har du ZS EV produsert etter november 2022, kan du lade hos Tesla.

– Alle modeller kan ta imot OTA-oppdateringer, men selve ladestyringsenheten kan ikke per i dag. Derfor er det nødvendig med fysisk oppmøte hos forhandler for å oppdatere programvaren til enheten, men dette er altså gratis for kunden, sier Asbjørnsen i MG Motors.

Ulik fremgangsmåte for Marvel og nye ZS EV

Det er vanlig å sende ut varsel til kundene dersom det er noe galt med bilene, men det blir ikke aktuelt på grunn av dette.

– Det er ikke noe direkte galt med bilen, det er bare at de eldre bilene ikke snakker med Teslas ladere, sier Asbjørnsen.

Han opplyser også at det litt forskjellig fremgangsmåte for å lade Marvel og de nyere ZS EV-ene som kan lade hos Tesla:

– Lading må startes i multimediaskjermen i Marvel R etter at man har koblet til ladekabel og valgt «start lading» på Tesla-appen.

På ZS EV gjør man det derimot litt annerledes: Her startes og stoppes lading via Tesla-appen.

NULL PROBLEM: MG4 er den nyeste bilen og skal enkelt kunne lades hos Tesla.

Asbjørnsen i MG Motors stiller seg imidlertid undrende til Teslas stadige endringer av sine protokoller, noe han mener vanskeliggjør lading hos konkurrerende bilmerker.

– Så påstanden om at Teslas superchargere er åpne for alle bilmerker, er vel ikke alltid helt korrekt.