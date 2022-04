Test: MG ZS EV Luxury Long Range: Denne elbilen er blant dem som gir mest for pengene

Og det til tross for at 2022-modellen av MG ZS EV har steget med 70.000 kroner i pris.

Den rakk så vidt vår tredje store vintertest i 2020, etter at det hadde gått fort i svingene da Norwegian Mobility Group fikset agenturet på det SAIC-produserte merket på tampen av 2019.

MG ZS EV var en aldri så liten åpenbaring, med relativt god rekkevidde og attraktiv prislapp. Egenskapen som traff oss mest, var imidlertid det – for klassen – store bagasjerommet.

Høsten samme år testet vi MG ZS EV mot nykommeren Mazda MX-30, med en ganske tydelig konklusjon:

De 448 literne bakerst har den fortsatt. Ellers er det en ganske så omfattende facelift ZS EV har gjennomgått.

Og de viktigste endringene handler om det du ikke ser. Den viktigste ligger i det nye «etternavnet» Long Range. Her kopierer MG en lang rekke produsenter, etter at Tesla først innførte dette begrepet på bekostning av modellbetegnelser som inkluderte batteristørrelse.

Det er også en klar ulempe ved dette, som vi skal komme tilbake til mot slutten.

Foreløpig er det Long Range-utgaven som tilbys i Norge, men bilen skal også komme som Standard Range. Og selv i sistnevnte er batteripakken litt større enn i 2020-modellen.

Ryddet opp ladeluken

Utvendig er det først og fremst frontpartiet som har fått seg en overhaling, i tillegg til noen kosmetiske justeringer bak.

Fronten fremstår vesentlig mer aerodynamisk enn tidligere. Det gir noe lavere strømforbruk til tross for økt vekt, men det viktigste er likevel at ladeporten har mindre «fort og gæli»-preg enn 2020-modellen.

Nettopp åpning og lukking av ladelokket var et ankepunkt på den, med et litt lefsete lokk og halvslappe gummideksler til selve kontakten.

KLAR FORBEDRING: Ladeporten er vesentlig mer forseggjort, og du får også en indikasjon på hvor langt ladeforløpet er kommet.

Nå er det en distinkt fjæring i lukkemekanismen, samtidig som gummien er byttet ut med mer solide deksler i plast. Gjenising vinterstid kan nok fortsatt oppstå, i og med at ladeporten sitter der den sitter, men finishen er på et helt annet nivå.

En viss kosmetisk endring ligger også i det faktum at ZS EV nå omsider kan bestilles med tilhengerfeste.

De viktigste endringene

Uten at vi pleier å henge oss så veldig opp i den oppgitte WLTP-rekkevidden, annet enn for benchmarking, er det et ganske betydelig byks MG ZS EV har tatt.

Den sommeroppnåelige rekkevidden har nemlig økt fra 263 til 440 kilometer, som faktisk tilsvarer så mye som 67 prosent. Når grunnprisen samtidig ikke er økt mer enn rundt 70.000 kroner, framstår den som et attraktivt familievalg.

Prisen for rekkeviddeøkningen, og at batteripakken har bikket 70 kilowattimer (kWt) er en vektøkning på mellom 100 og 130 kilo (avhengig av utstyrsnivå Comfort eller Luxury).

Bilen vi tester her er en Luxury-utgave, og den har nå en oppgitt egenvekt på 1620 kilo. Den er dermed på ingen måte noen tjukkas, til tross for at den nå lagrer mye mer energi enn tidligere.

En annen fordel ved økt batteripakkestørrelse er at ladefarten kan økes noe. Ikke dramatisk, men teoretisk maks er oppgitt til relativt anvendelige 92 kW.

Slike nivåer har vi naturligvis aldri vært i nærheten av med førsteutgaven, til tross for at den har fått noen løft underveis.

Ut på landeveisrunden

Vinteren er i ferd med å forlate oss for denne gang, og forutsetningene er ikke så aller verst i det vi legger i vei på den faste landeveisrunden.

Kjøringen skjer i grålysningen, for å gjøre turen surest mulig, og underveis skal temperaturene variere mellom 0 og 2 grader. Veien er tørr på hele strekningen, som i seg selv er et godt utgangspunkt for lavere forbruk.

Etter at de vel 150 kilometerne er tilbakelagt, viser det seg at forbruket ender under det WLTP-oppgitte – som er 1,78 kWt/mil.

I vårt tilfelle lyste tallet 1,66 fra instrumentpanelet, riktignok med ganske små tall. Det forteller også at vi denne dagen, med temperaturer rundt null, matchet bilens oppgitte idealrekkevidde.

For en som liker sånt, er det veldig hyggelig å se at kjørecomputeren oppgir akkurat det man trenger: Tid medgått, avstand, gjennomsnittsfart og gjennomsnittsforbruk.

Senere tilbakela vi en real langtur, til Strömstad, der bilen ble kjørt 312 kilometer fram og tilbake – brorparten av dem på motorvei – før den ble ladet opp.

90 prosent av batterikapasiteten gikk med på turen, som indikerer en teoretisk maks på 340 kilometer ved ellers like forhold.

Det tilsvarer en prosentvis nedgang mot WLTP-rekkevidden, 440 kilometer, på 20-25 prosent.

MG ZS EV er altså blitt en robust milsluker.

Rimelig likt innvendig

I det hele tatt er infotainmentdelen av bilen, MG iSmart, sterkt forbedret. Instrumentpanelet er blitt digitalt, du får se batteriprosenten og det er i det hele tatt god stemning.

Ikke minst kommer bilen med appstyring. Vi fikk imidlertid ikke tilgang til denne nå, og må dermed komme tilbake til hvordan appen fungerer senere.

Berøringsskjermen i midten byr også på det du kan tenkes å etterspørre i en bil til denne prisen. Skjermen er rimelig responsiv og rett på sak.

Layouten er dessuten ganske intuitiv, med greie menyvalg. Ikke minst: Alle plingelydene som kom med 2020-modellen, er for lengst en saga blott. Og takk for det!

Ellers er kupeen akkurat som tidligere, med jevnt over greie materialvalg og kvalitetsfølelse – igjen vurdert mot prisen. Godt polstret dashbord og ellers forseggjorte detaljer, med doble sømmer, er ikke standard i såpass rimelige biler.

Setene er i praksis like som på 2020-modellen, og der var det heller ikke stor grunn til å gjøre endringer. Sittekomforten er nemlig bra, selv om langbeinte nok kunne tenke seg at puta var hakket lengre. I høyden er det neppe problemer, siden det er rikelig med plass også her.

I baksetet er plassforholdene naturligvis også uendrede, og det betyr at vi ikke har noen problemer med å «sitte bak oss selv» på lengre turer, med høyde på 180-190 centimeter.

Bruk av barnesete, via de to Isofix-festene i baksetet, er svært enkelt – ikke minst på grunn av den gode beinplassen.

I MG ZS EV er det imidlertid ikke tilsvarende feste for barnesete i passasjersetet foran.

Spiller på flere praktiske strenger

Bagasjerommet er dypt og praktisk, og skal romme 448 liter. Det er klasseledende, og gjør at en familie på fire har greit med plass.

I og med den økte rekkevidden, bør det heller ikke være noe problem å benytte seg av en skiboks ved ekstra plassbehov. Bilen er nemlig typegodkjent for 75 kilo på taket.

Den største og viktigste praktiske endringen ligger i at MG ZS EV nå er typegodkjent for å trekke tilhenger.

Maksvekten er ikke høyere enn 500 kilo, men det løser i hvert fall noen hverdagslige utfordringer med hageavfall og lignende. Og det er også mulig å trekke med seg eksempelvis en Camp-let på ferie.

Et betydelig ladeløft

Da vi testet førsteutgaven av MG ZS ved flere anledninger i 2020, var ladefarten noe av det vi ikke var spesielt fornøyd med.

Modellen fikk noen justeringer på ladefarten i ettertid, som løftet inntrykket. Stikkprøver viste makseffekt på rundt 80 kW. Vi var likevel spent på hva som ville skje i denne testen, som ser på intervallet 10-80 prosent.

Da vi koblet til Recharge-hurtigladeren (150 kW) hadde vi totalt tilbakelagt 312 kilometer i løpet av dagen, brorparten på motorvei. De siste 147 av dem i timene før lading. Gradestokken viste åtte grader.

Ganske raskt dro effekten opp til toppnoteringen på 92,7 kilowatt (kW), før en rekke opp- og nedtrappinger fulgte. Vi noterte også at vifter ble aktivert et stykke inn i ladeforløpet, for å holde orden på batteritemperaturen.

Den enkle konklusjonen er at ladeforløpet opp til 60 prosent var det optimale. Da var fortsatt gjennomsnittseffekten fine 80 kW, mens ladekurven bikket betydelig fram til 80 prosent.

Ved 76-77 prosent bikket effekten helt ned til 26-27 kW. Det illustrerer at det har liten hensikt å lade lenger enn 80 dersom man ikke absolutt trenger rekkevidden.

Ved dette tilfellet tok det, som tabellen over viser, 41 minutter å lade opp batteriet fra 10 til 80 prosent. Det må sies å være godkjent.

Det er også verdt å merke seg at MG ZS EV byr på muligheten til å forvarme batteripakken før hurtiglading vinterstid, ved hjelp av batteripakkens PTC-varmeelement.

Derfor skulle vi gjerne hatt kaldere vær under denne testen, for å kvalitetssikre funksjonaliteten. Aktiveringen skjer manuelt, via menyvalget ladestyring på berøringsskjermen.

Ved normallading er det mulig å lade MG ZS EV vesentlig raskere enn tidligere, dersom man har tilgang til strømnett med 400 volt (såkalt TN). Ombordladeren har maks på 11 kW (16A), som gir fullading på syv-åtte timer.

Beregn 12-13 timer til samme øvelse via ladeboks koblet til vanlig strømnett (IT, 230V/32A). Da er maks ladeeffekt 6,6 kW.

Konklusjon: Mye for pengene

Etter testperioden med ansiktsløftede MG ZS EV er det lett å konstatere at den er veldig mye elbil for pengene, til tross for at startprisen har lagt på seg med rundt 70.000 kroner.

Bilen vi har testet er toppmodellen kalt Luxury. Her får du mye utstyr inkludert, men det er også verdt å minne om at modellen fortsatt mangler utstyr/funksjonalitet som rattvarme og varmepumpe – for mer effektiv oppvarming vinterstid.

FOR BATTERIHELSE: Det er enkelt å justere ønsket ladenivå på berøringsskjermen. Også her anbefales lading til maks 80 prosent ved hverdagskjøring, mens de siste 20 er forbeholdt de lange turene.

Bilens trumfkort er en sterkt forbedret basisrekkevidde i tillegg til god familievennlighet. Ikke minst er den utstyrt med mulighet til å forvarme batteriet før hurtiglading i kaldt vær. Valget gjøres manuelt. Hvor godt dette virker var imidlertid ikke praktisk mulig å teste nå.

MG ZS EV tåler generelt lengre turer bra, og vi har sett at den kan tilbakelegge mer enn 300 kilometer med overvekt på motorvei mellom hver lading. I praksis lå rekkevidden i tidvis surt vårvær, med mye vind, cirka 100 kilometer under det WLTP-oppgitte (440). Det tilsvarer en nedgang på 20-25 prosent.

På landevei, uten forvarming, matchet vi WLTP-tallet – selv uten forvarming – da gradestokken vaket rundt null. Det lover godt for sommerrekkevidden.

Samtidig skulle vi ønske at MG-informasjonen om batterikapasitet var vesentlig tydeligere. Vi har hele tiden ment at den bør oppgis i både netto og brutto, for å få klar informasjon om hva batteriet har å by på. Tallet 69,9 kWt er nevnt av importøren, men det er uklart hva det viser til.

Etter vår test tyder mye på at utnyttbar kapasitet ligger på i underkant av 68 kWt, som uansett er solid i en bil til denne prisen.

Tre pluss

God rekkevidde mot prisen

Generelt massivt oppgradert fra førsteutgaven (2020)

Klasseledende bagasjeplass/kan trekke tilhenger

Tre minus