Parkering for elbil

MG4 lanserer sprekere versjon med 435 hester til høsten: Kommer i ny utgave med firehjulstrekk

SPREKING: 0 – 100 på 3,8 sekunder er noe av det MG4 Xpower kan skilte med.

En ny og sprekere variant av MG4 får verdens­premiere senere denne uka. Det blir den heftigste masse­produserte elektriske MG-en til nå. Samtidig varsles et nytt konsept.

Den en gang britiske, nå kinesiske bilprodusenten MG, har blitt tatt godt imot i det norske markedet med sine rimelige og jevnt over temmelig gode elbiler.

Også MG4, som senere denne uken vises i sin nye utgave med det litt brautende tilnavnet XPOWER, har klart seg utmerket, blant annet i vår egen grundige test av bilen:

Den klarte seg dessuten utmerket da den var med som en av fem biler under vår store vintertest tidligere i år.

Artiklene fra årets vintertest finner du samlet, med lenker, her:

To elmotorer og firehjulstrekk

Den nye utgaven av MG4 får sin premiere på sagnomsuste Goodwood Festival of Speed i England senere denne uka, nærmere bestemt 13.-16. juli.

MG4 Xpower (sorry, MG, vi får oss ikke til å skrive tilnavnet med store bokstaver lenger) kommer med to elmotorer som produserer til sammen 435 hk, et dreiemoment på opptil 600 Nm – og doningen gjør 0 til 100 km/t på bare 3,8 sekunder.

Disse spesifikasjonene plasserer den nyeste MG4-modellen blant de mest potente kompaktklassemodellene på markedet, og at modellen får firehjulstrekk vil nok bli populært på det norske markedet.

RACING GREEN: En farge som plukker opp MGs britiske racing-tradisjon gjør seg godt når de nå kommer med sin sprekeste masseproduserte elbil til nå.

Det er også andre ting som blir nytt:

Oransje bremsekalipere, tofarget svart tak, nye 18-tommers lettmetallfelger og polerte detaljer, i tillegg til et eksklusivt nytt racing green-fargealternativ.

Sistnevnte vil sikkert glede dem som fortsatt kjenner på et snev av britisk nostalgi rundt dette bilmerket.

ORANSJE: Dette har vi sett før, blant annet hos Polestar.

Kan trolig bestilles til høsten, men pris foreløpig ukjent

Dag Asbjørnsen hos den norske MG-importøren, sier dette i en pressemelding om nyheten:

– Denne modellen vil vekke oppsikt i markedet på samme måte som MG4 Electric. MG4 Xpower viser at en kompakt elbil kan være rimelig, praktisk og fantastisk å kjøre.

Den nye utgaven beholder for øvrig teknologi- og utstyrsnivået og kombifunksjonene til resten av MG4-serien.

MG4 Xpower kan trolig bestilles fra høsten av, opplyser MG-importøren, men prisen er ikke klar ennå.

Det som er helt sikkert er at denne utgaven markerer en ny milepæl i MGs etterlengtede retur til sportsbilmarkedet.

ON THE ROAD AGAIN: Men helt lovlig med slike skilter er det neppe.

Den kraftigste MG-en hittil

Flere detaljer:

Xpower-utgaven bygger på MG4s Modular Scalable Platform (MSP), og er utstyrt med en ny dobbeltmotorkonfigurasjon som leverer opptil 320 kW og 435 hk til alle fire hjul, via elektriske motorer foran (150 kW) og bak (170 kW).

Den forbedrede drivlinjen har også nye teknologiske oppgraderinger som fordeler kraften effektivt og maksimerer førerens kontroll i svinger.

Et nytt Dynamic Cornering Control System vil for første gang være tilgjengelig på en MG, med en låsbar elektronisk differensial og Intelligent Motor Control som gjør det mulig å vektorisere dreiemomentet mellom alle fire hjulene, noe som gir forbedret veigrep og kontroll under ulike kjøreforhold.

En omfattende serie med oppgraderinger av hjulopphenget er utført, med omkalibrert fjær- og demperinnstilling, stivere krumningsstabilisatorer og skarpere styring.

Den totale stivheten i hjulopphenget er økt med opptil 25 prosent.

MGs ingeniørteam har også omkalibrert programvaren for regenerativ bremsing for å gjøre det mulig å kjøre med én pedal i egnede situasjoner.

Økt bremsekraft reduserer bremselengden fra 0-100 km/t til bare 33,9 meter, generert via oppgraderte, ventilerte 345 mm-skiver i alle fire hjørner, med nye Bridgestone Turanza premiumdekk.

TOFARGET TAK: Men det lange soltaket vi kjenner fra MGs bestselger ZS EV er så vidt vi vet ikke på plass her.

Avduker nytt konsept på Goodwood: MG EX4

MG Motor UK har også avslørt at en tredje MG med høy ytelse vil debutere under Goodwood Festival of Speed.

De bekrefter at en ny konseptbil vil bli vist i First Glance-paddocken under arrangementet torsdag 13. juli.

MG EX4 er en dristig nyfortolkning av rallylegenden Metro 6R4 fra 1980-tallet, med MG4 XPowers elektriske drivlinje.

EX4 er designet av MGs team i London, som spilte en nøkkelrolle i utviklingen av den nye MG Cyberster, som vi har skrevet om her:

MG EX4 har også en særegen lakkering laget spesielt for Goodwood for å feire 40-årsjubileet for Metro 6R4.