Halvparten av Norges innbyggere får nå post og pakker levert med el-kjøretøy: Dobbel elektrisk Posten-milepæl

EN MILEPÆL: – Posten har nådd en enorm milepæl i Norge. Nå når Posten halvparten av landets innbyggere med elektriske kjøretøy, sier konserndirektør Hans-Øyvind Ryen i Posten Bring. Foto: Posten

Nå kjøres alle Postens ruter i Oslo, Skien og Porsgrunn med elektriske doninger. Samtidig meldes det at post og pakker nå leveres med el-kjøretøy til halvparten av landets innbyggere.

– Denne uken har vi fått på plass våre siste elkjøretøy i Oslo, Skien og Porsgrunn, noe som innebærer at vi alene leverer post og pakker med elbiler til over én million mennesker i Stor-Oslo og Grenland-området, sier konserndirektør Hans-Øyvind Ryen i Posten Bring i en pressemelding.

El-levering til 2,7 millioner

Samtidig med at Posten har blitt helelektrisk på varebil i disse tre byene, når Posten Bring altså en nasjonal milepæl:

Nå leveres post med elkjøretøy til 2,7 millioner innbyggere i Norge – altså halvparten av landets befolkning.

Og stadig melder nye kommuner og byer at de er i mål med utskifting av bilparken.

– Det har ikke vært enkelt å bytte ut kjøretøyparken og få på plass biler på fornybar energi. Vi har gjennom årene støtt på mange utfordringer, men med løsningsorienterte ansatte og gode partnere har vi klart å løse dette, sier Ryen videre.

Flere vil komme til i løpet av 2023

Målet for Posten Bring har hele tiden vært å fase ut de fossile varebilene, men med pandemi og krig har det tatt noe lenger tid enn ønsket.

Dårlig tilgang på elektriske varebiler både under pandemien og det siste året med krig i Ukraina har ført til at Posten har måttet vente lenger enn ønsket.

– Nå er vi i mål, men det betyr ikke at vi er ferdige. Flere byer og kommuner blir i løpet av året helelektriske på varebil. Videre satser vi stort på omlegging til elektriske lastebiler. Dette er et viktig satsningsområde for oss i årene framover, forsikrer Ryen.

Landets største elektriske bilflåte – har kuttet klimautslippene med 50 prosent

I dag benytter Posten Bring rundt 1.900 elektriske kjøretøy, noe som utgjør landets største flåte av elbiler.

Fra før av har byer og kommuner som Bærum, Asker, Hamar, Tønsberg og faktisk Longyearbyen på Svalbard kommet i mål med elektrifiseringen av varebil-parken.

Det skrev vi en artikkel om her:

Og nå har altså også Oslo, Porsgrunn og Skien kommet i havn.

– I løpet av de siste ti årene har vi kuttet våre totale klimautslipp med 50 prosent, noe som betyr bedre luftkvalitet for innbyggerne, i tillegg til mindre støy langs veiene. Nå skal vi feire hvor langt vi har kommet, men samtidig fortsette arbeidet med å kutte utslippene fra vår øvrige transportvirksomhet, avslutter Ryen.

Fakta: Framover vil Posten Bring fortsette å fase ut fossile kjøretøy over hele landet, også tyngre kjøretøy.

I Oslo er det nå 183 elvarebiler som leverer pakker og post til innbyggerne, i tillegg til små elbiler.

I Skien og Porsgrunn er det totalt 36 elkjøretøy som står for distribusjonen.

Fra før av har byer og kommuner som Asker, Bærum, Hamar, Tønsberg og Longyearbyen fått erstattet sine fossile varebiler med elektriske alternativer.