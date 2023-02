Historisk miljøvedtak i EU: Dødsstøtet for nye fossilbiler

NEI TIL UTSLIPP: Fossilbilen må vike for elbilen når EU skal kutte klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. Foto: Ståle Frydenlund /elbil.no

EU parlamentet har talt. Reguleringen som krever nullutslipp for alle nye personbiler og -varebiler i Europa innen 2035 er banka igjennom. Ferdig snakka.

I oktober i fjor kunne Elbilforeningen fortelle at det kun gjensto formelle godkjenninger. Nå er disse i boks.

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, mener avtalen er viktig fordi EU er den største økonomien i verden som har tidfestet utfasingen av forurensede biler i nybilsalget.

– Dette er fantastiske nyheter og svært viktig for raskere klimakutt. Dagens vedtak kommer til å ha mye å si for å få fortgang i utviklingen både i Europa og verden. Vi vet at den norske elbilsuksessen har vært viktig for forkjemperne.

PÅ RETT VEI: – Dette viser selvsagt vei globalt. I tillegg er det viktig for Norge, sier Christina Bu i Elbilforenigen om det endelige vedtaket i EU parlamentet. Foto: elbil.no

Bu legger til at for norske forbrukere kan dette også bety at det blir enda flere elbiler å velge mellom og etter hvert også mer konkurransedyktige priser.

Etter vedtaket på selveste valentinsdagen sendte Europa parlamentet ut en egen pressemelding, den kan du lese her.

Mot slutten av 2025 vil EU kommisjonen publisere en rapport. Denne vil deretter komme annethvert år, og skal sjekke hvordan det går mot målet om nullutslipp mobilitet på veiene.

Skuffende for elektrifisering av tungtransport

– Dette er et viktig signal ikke bare til Europa, men til hele verden om at tiden er inne for full elektrifisering av biler, busser og lastebiler, sier Monica Araya, seniorrådgiver for den internasjonale Drive Electric-kampanjen.

Hun gir ros til de som i dag har vist handlekraft i en vanskelig tid.



– Selv om Europa står midt oppi en krig, har vi heldigvis politikere som klarer å se framover og er opptatt av det grønne skiftet

VIL HA FULL STOPP: Monica Araya i Drive Electric-kampanjen ønsker en sluttdato også for fossil tungtransport. Foto: Bjørn Utgård

Men Araya er ikke fornøyd med absolutt alt:

– Det er synd at EU parlamentet ikke klarte å bli enige om en endelig sluttdato for fossil tungtransport. Likevel er det positivt at det nå blir krav om 90 prosent CO2-kutt innen 2040 for de fleste tunge kjøretøy. Dette er et sterkt signal til markedet om at de nå må ruste seg for en endring.

Den store klimapakken

«Fit for 55» er navnet på den store klimapakken, der dagens enighet om bilpolitikken er det første direktivet som landes.

Denne brede EU-satsingen legger premissene for hvordan EU skal kutte klimagassutslippene med 55 prosent.

Nå pålegges altså bilprodusenter i Europa å kutte utslippene til nye biler i 2030 med 55 prosent sammenlignet med 2021-nivå, og deretter øke utslippskuttet til 100 prosent i 2035.

Lobbyvirksomheten har vært stor, noe som ga resultater.