Ford, Volvo og 26 andre selskaper med appell til EU: Vil ha kun helelektrisk bilsalg fra 2035

APPELLERER TIL EU: Ford og 27 andre selskaper vil at EU skal gjøre mer for å sikre at alle nye biler og nyttekjøretøy har null utslipp innen 2035. Det skjer både i en appell til EU og under et Transport & Environment-arrangement i dag. Bildet viser for øvrig Ford Mustangen vi lånte da vi testet elbilferie og ladenettverket i Europa. Alle foto: Jamieson Pothecary/elbil.no

Krever forpliktende mål for utbygging av ladestasjoner i Europa og vil ha fortgang i EUs nullutslippskrav.

Volvo Cars og Ford Europa har sammen med en rekke andre selskaper signert en appell til EU for å sikre at alle nye biler og nyttekjøretøy i Europa har null utslipp fra 2035.

Selskapene krever også at det etableres forpliktende mål for ytterligere utbygging av ladeinfrastrukturen, melder Ford i en pressemelding.

Selskapene som har signert appellen er: Allego, An Post, Arrival, AVERE, Ball, ChargePoint, Currys, Danfoss, EDP, EVBox, FastNed, Ford, Greenway, Grundfos, Iberdrola, LeasePlan, Li-Cycle, Novo Nordisk, Sanofi, SAP Labs in France, Solar Group, Tesco, Uber, Unilever, Vattenfall, Volvo Cars, Vulcan og Zurich.

VOLVO HAR SIGNERT: Her representert ved elbilen som Elbilforeningen lånte da vi testet ladenettverket i Skandinavia tidligere i vår.

Må til for å begrense klimaendringene

I appellen slår de 28 selskapene fast at det er helt avgjørende å fjerne fossildrevne biler fra veiene for å nå målene om netto nullutslipp i løpet av 2050 – selvsagt for at vi skal kunne unngå de verste katastrofene som følge av klimaendringene.

Dette inkluderer også en appell om å innføre lovgivning som etablerer standarder og en klar tidsplan som industrien og leverandørene må følge, for å sikre en overgang til helelektriske biler.

– Ford Europa mener at vår frihet til å bevege seg henger nøye sammen med det å ta vare på kloden og hverandre. Derfor har vi som mål at alle Fords biler og nyttekjøretøy skal ha null utslipp innen 2035. For å nå dette målet må EU også etablere obligatoriske nasjonale mål for en sømløs elektrisk ladeinfrastruktur som det vil bli behov for grunnet den økte etterspørselen etter elektriske biler, sier toppsjefen i Ford Europa Stuart Rowley i meldingen.

Stram, strammere, strammest

Vi har tidligere skrevet om hvordan EU vil stramme inn kravet gradvis med 15 prosent fra 2025 og 37,5 prosent fra 2030. For varebiler blir innstrammingen henholdsvis 15 og 31 prosent.

I tillegg har EU-kommisjonen foreslått en enda kraftigere kur i sin såkalte “Fit for 55”-pakke.

Den sier 55 prosent innstramming fra 2030 og 100 prosent, altså nullutslipp, fra 2035 for personbiler. For varebiler foreslås 50 prosent innstramming fra 2030 og også der nullutslipp fra 2035.

Elbilforeningen har i sin høring til norske myndigheter foreslått at dette regelverket bør strammes ytterligere inn, og at første innstramming bør skje allerede i 2025, fremfor 2030. Videre har Elbilforeningen foreslått at 100 prosent nullutslipp bør skje fra 2030, også det en fremskynding på fem år.

– Uten gradvise skjerpelser av målene frykter vi at bilprodusentene vil vente mot slutten av tiåret med store økninger i nullutslippsbiler på markedet. Dagens store modellutvalg og rask teknologiutvikling gjør det mulig å gå raskere fram, og unngå at mange forbrukere låses til forurensende teknologi i mange tiår fremover, kommenterte Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu i vinter.

Forventer at endelig lov blir vedtatt til høsten

Ford-toppsjef Rowley vil i forbindelse med appellen fra de 28 selskapene være paneldeltaker når gruppen Transport and Environment inviterer til en diskusjon i dag. Der skal det diskuteres hva som er riktig tidspunkt for bedrifter og forbrukere å gå over til helelektriske biler.

Beslutningstakerne i EU er nemlig godt i gang med å bestemme seg for nye regler for mer klimavennlige biler.

Det skjer etter at EU-kommisjonen, med støtte fra alle selskapene bak appellen, har foreslått at alle nye biler og nyttekjøretøy som selges i EU fra 2035 skal ha null utslipp.

Europaparlamentet og regjeringene i EU-landene vil bestemme seg for sine standpunkter i juni. Den endelige lovreguleringen er forventet å bli vedtatt til høsten.

Har våknet på miljøfronten

Ford er som vi har meldt tidligere på full fart mot en helelektrisk fremtid, etter lenge å ha sovet i timen når elektrifiseringstoget ellers i bilindustrien begynte å rulle.

Før utgangen av 2024 skal Ford lansere sju nye helelektriske person- og nyttekjøretøymodeller for det europeiske markedet.

Dette kommer i tillegg til de to helelektriske modellene Mustang Mach-E og nyttekjøretøyet E-Transit, som allerede er i produksjon.

I løpet av det siste året har også Ford Europa kommet med flere initiativer, omtalt i European Sustainability Digest 2022, for å bidra til en mer miljøvennlig utvikling.

I sammendraget vises det hvilke grep Ford skal ta for å nå sitt mål om at alle selskapets fabrikker, distribusjon og leverandører blir karbonnøytrale innen 2035.

Tidligere i år publiserte også Ford sin første menneskerettighetsrapport. Denne, som er en integrert del av deres bærekraftrapport, setter søkelys på menneskerettigheter, råvarer og hvordan produktene blir produsert.

Produseres på fornybar strøm

All elektrisitet som sendes til Fords produksjonsanlegg i Europa skal allerede være 100 prosent fornybar, og den planlagte produksjonen av elektriske biler i Køln i Tyskland er nå forventet å bli på 1,2 millioner biler over en seksårsperiode.

Med en total produktinvestering på to milliarder dollar skal dette bidra til å levere enda flere helelektriske biler til kunder i hele Europa.

Ford deltar for øvrig også i RouteZero, et globalt samarbeid hvor det jobbes for at alle nye biler globalt skal være nullutslippsvarianter innen 2040.

For å sikre bedre bærekraft i leverandørkjeden, annonserte også Ford nylig at de hadde blitt med i to sentrale leverandørkjedesamarbeid. Disse har som mål å sette nye industristandarder for datadeling mellom samarbeidspartnere og bærekraftvurdering av produksjonssteder.