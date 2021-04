Dumper prisen på Tesla Model 3 med 50.000 kroner

Tesla setter prisen kraftig ned på innstegsmodellen sin. Nå kan du få en bil som gjør 0-100 på 5,6 sekunder, til 350.000 kroner.

Bare to dager etter at Polestar annonserer at de kommer med to forhjulsdrevne modeller, svarer Tesla med en kraftig reduksjon i pris på sin innstegsmodell Standard Range.

Bakhjulstrekkeren blir nå 50.000 kroner billigere og vesentlig rimeligere enn Polestar 2. Og samtidig konkurrerer den plutselig med veldig mange andre biler. Samtlige med langt mindre effekt, og noen av dem med kortere rekkevidde og mindre plass. Sjekk sammenligningen i tabellen under.

Selv den minste modellen byr på akselerasjon på rimelig enestående 5,6 sekunder og en toppfart på 225 km/t. Det er riktignok ikke solgt mange av dem.

Så mange Tesla Model 3 går det på norske veier:

Trenger ekstrautstyr

Det er heller ikke mye ekstra å legge til, men ønsker du annet enn hvit farge og med hjulkapsler i stedet for lettmetallfelger, må du legge på 10.000/15.000 kroner for lakk og 13.500 for 19-tommers sportsfelger.

Så kommer vinterhjul for 20.000 kroner, 10.000 for hengerfeste (1000 kilo), 10.000 for hvitt skinn, 30.000 for Enhanced Autopilot som navigerer, skifter fil, parkerer og henter bilen automatisk.

Vil du sikre at neste eier får fremtidig selvkjørende funksjoner, må du legge på enda 60.000 kroner ekstra.

Da er du oppe i hele 487.000 kroner. Vi tipper de fleste nøyer seg med å krysse av for vinterhjul.

Prisene for de øvrige modellene er de samme som tidligere.

Long Range med firehjulsdrift og 580 km rekkevidde koster fra 449.900 kroner og Performance med 567 km rekkevidde koster fra 499.900 kroner.