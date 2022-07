Verdenspremiere for elbiler i rallycross-VM i Norge: El-VM i Hell

HELL YEAH: Lånkebanen på Hell i Stjørdal er åsted for VM i rallycross 12.-14 august, og i år er det premiere for tidenes første mesterskap med helelektriske biler.

I midten av august inntar tusenvis av elektriske hestekrefter den norske rallycross-arenaen Lånkebanen på Hell i Stjørdal.

Når det er premiere for tidenes første verdensmesterskap i rallycross for helelektriske biler, er det kanskje bare naturlig at elbil-landet Norge er på ballen – eller skal vi heller si på banen?

Debuterer på Hell

VM i rallycross er i år helelektrisk for første gang. Ikke bare er det en stor nyhet for rallycrossen, men for all bilsport.

Og 12.-14. august vil det internasjonale bilsportmiljøet og mange bilprodusenters øyne være rettet mot Hell og Stjørdal, der verdenspremieren finner sted.

– Det er fantastisk for oss å få arrangere tidenes første VM for helelektriske biler. Det føles også naturlig at det skjer i Norge med tanke på den store andelen vi har av elbiler, noe som også er godt kjent ute i verden, sier Tor Helge Slind.

Han er daglig leder for VM i rallycross på Hell.

– Vi står godt rustet til å ta imot de nye bilene. Når de for første gang skal slippes løs, skjer det altså på trøndersk jord, fortsetter Slind.

Enorme krefter

Norge har i alle år vært blant de ledende nasjonene i rallycross.

Hvem husker ikke Martin Schanche som herjet sporten i flere tiår med en rekke EM-titler?

Og da det ble innført VM i rallycross, ble Petter Solberg tidenes første verdensmester i 2014.

Det er altså mange gode grunner til at verdenspremieren med elektriske superbiler legges til Norge ved siden av Norges posisjon som verdens ledende elbilnasjon.

Bilene som skal brukes i kampen om VM-gull, er utviklet og produsert av Kreisel Electric i Østerrike, i nært samarbeid med Rallycross Promoter GmbH og det internasjonale bilsportforbundet, FIA.

500 kW leveres til tvillingmotorene, noe som tilsvarer 680 hestekrefter og kompletteres med 880 Nm øyeblikkelig dreiemoment.

Batteriene er spesielt designet for optimal vektfordeling.

Solceller, lokal strøm og egne batteri-containere

Til VM på Hell kommer det containere med ferdig fulladete batteripakker.

Og under arrangementet vil man benytte solceller og lokalt energinettverk.

I tillegg til den elektriske toppklassen som nå har VM-status, vil det også være EM for supercar (EURO RX1) på Lånke, altså fjorårets VM-biler.

Norske Andreas Bakkerud er regjerende europamester i denne klassen. Det er også EM for biler med motorer inntil 1600 ccm (EURO RX3).

Det er også en egen klasse for elektriske biler med mindre effekt enn VM-bilene, RX2e.

Interessert i å sjekke ut litt elektrisk rallycross i Trøndelag i midten av august? Du kan kjøpe billetter her.

Rallycross på Hell VM Rallycross på Hell arrangeres på sjuende året i 2022 – på Lånkebanen i Stjørdal kommune.

I 2019 hadde HellRX 15.000 tilskuere innenfor portene. Live TV-sendingen som ble produsert fra Lånkebanen, ble sendt til 880 millioner husstander rundt om i hele verden.

VM-runden 2020 og 2021 ble avlyst på grunn av covid-19.

I 2022 stiller elektriske VM-biler på startstreken på Lånkebanen for første gang i historien.