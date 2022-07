Avtale mellom EU-landene om stor klimapakke: Nå går det mot fossil-stopp i nybilsalget likevel

EUs klimaministere er enige om å stanse alt salg av nye, fossildrevne person- og varebiler i 2035. – Dette vil få følger langt utenfor Europa, sier internasjonal klimaforkjemper.

For knappe to uker siden kunne vi på elbil.no fortelle at Tysklands finansminister Christian Lindner gikk imot vedtaket fra EU-parlamentet om å sette en sluttdato for salget av nye fossilbiler i 2035:

Signalet fra den tyske ministeren gjorde at mange fryktet for veien videre i EU-systemet for hele den såkalte «Fit for 55»-pakken, som er til behandling blant medlemslandene i Ministerrådet og parlamentet.

EUs klimaministre enige

«Fit for 55» er en gigantisk pakke med nye lover og regler som skal redusere klimagassutslippene i EU med 55 prosent innen 2030.

Planen innebærer blant annet reduksjonsmål for utslipp fra bilprodusentene i 2025 og 2030, og deretter et mål om nullutslipp for personbiler og varebiler i 2035. Produsenter som ikke kan møte kravene blir møtt med økonomiske bøter.

Men nå har det altså skjedd en ny omdreining i prosessen, til glede for alle som ønsker fortgang i Europas klimatiltak.

I forrige uke ble nemlig EUs klimaministere enige om fem klimaforslag ved miljørådsmøtet i Luxembourg.

Bidrar også til mindre Russland-avhengighet

Dermed er nærmest hele Fit For 55-lovpakken forhandlet på plass der, noe som bidra til å sikre at EU kan oppfylle klimamålet om 55 prosent reduksjon i 2030, og forhandlingene kan nå fortsette med Europa-Parlamentet.

Ifølge Danmarks klimaminister Dan Jørgensen innebærer dette også et stort skritt i retning av at Europa kan bli uavhengig av Russland på gass- og energiområdet.

EUs klimaministere er nå enige om: Å stoppe salget av nye fossile biler i 2035

Å etablere et nytt kvotehandelssystem for veitransport og oppvarming av bygninger

Å styrke det eksisterende kvotehandelssystemet for energi og industri, samt å utvide det til sjøfart

Å fjerne gratiskvoter til luftfarten innen EU

Å forhøye klimamål for alle medlemsstater i sektorer som landbruk, transport og bygninger

Å sette et nytt mål for økt opptak av CO2 i jord og skog

– Vil få følger langt utenfor Europa

En som er begeistret for den nylige utviklingen i EU-systemet, er Monica Araya, som nylig gjestet Norge under den store elektromobilitets-konferansen EVS35 i regi av Norsk elbilforening.

– EU har nå sendt en klar beskjed som vil få følger langt utover Europa: Nullutslipp og fornybar energi er fremtiden, sier hun til elbil.no.

Araya har i over tjue år jobbet med utslippsfri transport, og ble i 2021 løftet frem av BBC som av en av klodens mest inspirerende og innflytelsesrike kvinner.

– Ved å sette 2035 som slutten på nybilsalget av bensin- og dieselbiler bringer EU oss nærmere denne fremtiden, fortsetter Araya, som blant annet jobber for den internasjonale Drive Electric Campaign.

Denne kampanjen har som mål at 2035 skal være det siste året det selges nye bensin- og dieselbiler, ikke bare i Europa, men globalt.

Tror Norge har vært til inspirasjon

Den siste omdreiningen i EU er naturligvis en stor seier for dem, men Araya mener spørsmålet er langt større enn som så:

– Dette strekker seg lengre enn til bare et spørsmål om biler. Til syvende og sist handler dette om grønn produksjon, om innovasjon og arbeidsplasser, om bærekraftige batterier, fornybar energi og smart lading, sier Araya.

Norsk elbilforening sitter for øvrig i referansegruppa til Drive Electric-kampanjen.

STOLT AV EU: Elbilforeningens Christina Bu.

– Vi er stolte av gjennomslaget som har kommet politisk på dette området i EU nå, og er sikre på at Norge har vært til inspirasjon for EU-vedtaket, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

Les mer om strategien til Drive Electric Campaign her. Kampanjen retter seg ikke bare om personbiler, men har også har mål at alle nye lastebiler som selges skal være elektriske i 2040.