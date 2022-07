Skal du på elbilferie til Danmark i sommer? Ladetips til danmarksturen

DANSKE TILSTANDER: Idyll som dette preger gjerne nordmenns danmarksferier, men i fellesferien kan det bli rekordmange norske elbilister i Danmark. Her får du noen råd om hvordan du kan få ladet bilen uten for mye kø. Alle foto: Jamieson Pothecary/elbil.no

Ingen problemer så langt for vår stikkprøve-elbilist i Billund, men det blir antakelig verre når den norske fellesferien slår inn. Her er våre tips for en knirkefri elbilferie i Danmark.

Av alle land i verden, er Legoland det viktigste feriemålet for mange. Men kan du dra dit eller reise rundt i resten av Danmark med elbil?

Ja visst. Men når den norske fellesferien slår inn om en knapp uke, kan det bli trangt om ladeplassen enkelte steder.

Nedenfor har vi samlet noen tips til deg som skal feriere med elbil hos broderfolket i sør.

Sjekk på forhånd om du kan lade der du overnatter

Vi skal likevel begynne med en forsiktig advarsel: Ladenettverket i Danmark er langt fra like godt utbygd som i Norge.

Danskene har foreløpig ikke sett det store elbillyset, så når mange nordmenn styrter ned til Danmark i elbilen, kan det by på litt friksjon.

Særlig Legoland er en magnet for norske barnefamilier, og stadig flere av dem ankommer i elbil.

Men også tett rundt Legoland finnes mange andre attraksjoner som trekker barnefamiliene til seg. I hele dette området kan det bli kamp om de offentlig tilgjengelige ladeplassene i sommer.

Derfor vil vårt råd være å sjekke på stedet du skal overnatte, gjerne i forkant.

Lading over natta er den enkleste formen for lading og gjør både tidsbruk og stress mindre på feriedagene, der målet jo er å lade batteriene på en helt annen måte enn elbilbatteriet.

Laber lading ved Lalandia

Er du heldig og får lade bilen din ved det enorme badelandet Lalandia like ved Legoland, kan det bli veldig dyrt. Og du skal ha bra flaks hvis laderne de har der er ledige.

Selv om Lalandia er superpopulært blant barnefamilier, er nemlig dette kanskje den aktøren som utmerker seg med dårligst service for elbilister.

Om du leier feriehus der, er parkeringsplass foran huset inkludert i prisen, men der får du ikke lov å lade elbilen.

Skal du lade, må du låne en ladebrikke og betale for strømmen per hele time du bruker brikken.

LALANDIAS TO LADERE: Vi får neppe gullmedalje i det store spådomsmesterskapet hvis vi tipper at det vil være flere ladere her allerede til neste år. Foto: Andreas Tandberg

Det er kun to ladere tilgjengelig med 22 kW. Er du en av de heldige som får lade, kan det bli veldig dyrt når du i tillegg også må betale parkeringsavgift.

Elbil til Billund

22 kW eller 11 kW er en vanlig effekt for normalladepunktene i Danmark, og det er sjelden veldig mange punkter på ett sted.

Derfor er det viktig å sjekke i Elbilforeningens Elbil-App for å sjekke hvilken effekt som er tilgjengelig og hvor mange de er, slik at du forsøksvis kan beregne tidsbruken.



I nærheten av Billund finnes kun 1 – én – hurtiglader.

På selve parkeringsplassene ved Legoland finnes det imidlertid en håndfull 22 kW-ladepunkter. Så her blir det fort kamp om herligheten.

Rådet er altså: Lad når du kan og har tid til det – og ikke sats alt på én lader.

Legoland-farere: Vurder å dra til de åpne Tesla-ladestasjonene

Tesla har åpnet enkelte av superladerstasjonene sine også i Danmark, og alle elbilister har dermed muligheten til å lade på disse.

Her har du kartet over de danske Tesla-stasjonene som er åpne for alle, i skrivende stund er syv av stasjonene deres i Danmark tilgjengelige for alle.

Kommer du med båten til Fredrikshavn eller Hirtshals, ligger den nærmeste allment tilgjengelige superladerparken på Hjørring langs E45, noenlunde i nærheten av begge fergeanløpene

Den nærmeste åpne Tesla-ladestasjonen i nærheten av Lalandia/Legoland, er den på Herning, om lag seks mil nord for Billund.

Her har de 16 superladere som alle lader med en effekt på opptil 150 kW.

Merk at også Ionity har en ladeplass med fem ladere ved Århus, om lag ni mil øst for Legoland.

BLÅ BIL, BLÅ BRIKKE: Elbilforeningens Hulda Tronstad og Erik Lorentzen var i Danmark tidligere i år for å teste at Elbilforeningens nye blå ladebrikke fungerte etter planen.

Andreas (47) ferierer i DK nå: – Problemfritt så langt

Hvis alle som har utsatt danmarksferien i flere år nå skal til Danmark, og i mellomtiden har kjøpt seg elbil – ligger det an til kø på ladestasjonene i Danmark denne sommeren.

Likevel, nå før fellesferien har ikke elbilferien bydd på de store utfordringene så langt for den ferske elbilisten Andreas Tandberg, som akkurat nå er på ferie med familien ved nettopp Legoland og Lalandia.

PROBLEMFRITT SÅ LANGT: Nybakt elbilist Andras Tandberg er på elbilferie i Danmark nå, men har ikke møtt noen ladeproblemer foreløpig. Foto: Andreas Tandberg

– Jeg syns det går overraskende bra. Alle laderne funker og det er overraskende lite kø. Få elbiler i Billund. Har ikke folk tatt sjansen på elbilferie? Desto bedre for oss som tok sjansen, fastslår Tandberg.

Han bruker Elbilforeningens blå ladebrikke når han lader i Danmark, og rapporterer at den har fungert utmerket.

Husk urskive

Tandberg ser imidlertid ikke bort fra at det blir mer trøkk ved ladestasjonene når den norske fellesferien setter inn.

Dessuten han har et tips til andre nordmenn som skal hurtiglade i Danmark. Det er nemlig en viss fare for å bli bøtelagt, i hvert fall ved hurtigladestasjonen som han besøkte nylig:

– Et hår i suppen er at man MÅ ha urskive når man lader i Danmark ellers får man bot. Det ante ikke jeg. Det var masse folk som fikk bot ved hurtigladerne i Nørager, forteller Tandberg, som i siste liten, heldigvis for ham, klarte å sjarmere seg ut av boten han var i ferd med å pådra seg.

Ladetipsene for danmarksferien: Start med mest mulig fulladet bil når du kjører på ferja i Norge.

Bestill overnatting der du kan lade om natten.

Bruk Ladeklubbens brikke for enkel betaling.

Bruk Ladeklubbens app (eller andre apper) for å finne ladeplasser.

Sjekk tilgjengelige ladere for effekt før du planlegger stoppene.

Det er lurt å ta med kabel for saktelading (stikkontakt) og kabel for normallading (type 2). Du trenger ikke en egen kabel for hurtiglading, der er kabelen allerede fastmontert på hurtigladeren.

Å planlegge turen på forhånd, sparer deg for tid og unødvendig stress. Last ned ElbilAppen med ladekart og ruteplanlegger for elbil, og planlegg reiseruten med ladestopp i forkant. Du er forberedt på det meste om du også finner alternative ladepunkt, eller en alternativ rute, i tilfelle ladekø eller defekte ladere. Og: Vær snill med dine elbilist-venner. Er du på en av de få hurtigladerne – lad til 80 prosent.