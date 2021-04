Elbil-bonanza fører til plass-problemer i Drammen havn

Den store elbil-suksessen gjør at Drammen havn sliter med kapasiteten. Nå jobber de for å øke arealene og samtidig redusere miljøavtrykket.

20. april 2015 rullet elbil nummer 50.000 inn i landet. Seks år senere er dette tallet seksdoblet.

Det merkes på kapasiteten ved Drammen havn, som er landets største havn og knutepunkt for bilimport. For der har høy etterspørsel etter blant annet nye og attraktive elbiler ført til plassproblemer.

70.000 på et halvt år

Drammen havn tar imot omtrent 70 prosent av alle bilene som kommer inn i landet. Over halvparten av bilene som kommer inn er elektriske.

– I løpet av de tre siste månedene i 2020 var det over 37.000 nye biler som kom inn til Drammen havn, og bare nå i mars ser det ut til at det blir mellom 12.000 nye biler, sier havnedirektør Einar Olsen i en pressemelding.

Allerede i fjor kunne havnedirektøren melde om stor aktivitet i importen av biler, da de tok imot 98.882 biler på havna i Drammen.

Og det ser ikke ut til at nordmenns interesse for bil har minsket siden nyåret.

– Samlet sett vil vi nærme oss 70.000 nye biler på et halvt år, noe som er «all time high», opplyser Olsen.

Bilene hoper seg opp

Siden importen av bil nærmer seg nye høyder, har Drammen havn blitt nødt til å omstrukturere mottaket av biler.

– Nå er vi tvunget til å stable bilene så tett som mulig, samt plassere et stort antall biler på områder som vi strengt tatt trenger til annen drift. I tillegg så må vi leie plass på arealer utenfor havna, sier havnedirektøren.

Ønsker mer plass

– Dette bekrefter jo bare at det er et prekært behov for mer areal på Drammen havn, og at det haster med å få satt i gang med utvidelsene nå som ny reguleringsplan er godkjent.

Ifølge pressemeldingen involverer de nye planene en videre utvikling av 90.000 kvadratmeter med nye havneområder. Dette inkluderer nye kaier, logistikkvarehus, parkeringshus, administrasjonsbygg og økt jernbanekapasitet.

Havnedirektør Einar Olsen forteller at de samtidig jobber med å styrke deres posisjon som miljøvennlig knutepunkt for å minke havnens miljøavtrykk.

2021 blir et elbil-år

– Markedsandelen for elbiler ligger så langt i år litt bak fjoråret, men vi forventer at elbilsalget vil ta seg kraftig opp nå framover. Noe også situasjonen på Drammen havn vitner om. Vår oversikt viser at det vil bli lansert nærmere 40 nye elbilmodeller i Norge i år, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Hun legger til at elbilandelen i næringskjøp dessverre henger langt bak.

– Så langt i år har over 70 prosent av de som har kjøpt bil privat, valgt elbil. Men når vi ser på leasing- og næringssalget, som står for halvparten av nybilsalget, er elbilandelen bare i overkant av 30 prosent. Dette må politikerne ta tak i om vi skal nå 2025-målet.

Milepæl

I april 2015 nådde vi en foreløpig milepæl i Norge. Da feiret Elbilforeningen 50.000 solgte elbiler med brask og bram, nettopp på Drammen havn sammen med havnesjef Einar Olsen.

– Mange var den gang usikre på om politikerne ville fjerne avgiftsfritaket for elbiler. Det var nemlig bestemt i klimaforliket at elbilfordelene skulle gjelde til 2017, eller til det var 50.000 elbiler på norske veier. Som kjent gjorde de heldigvis ikke det, noe Elbilforeningen har jobbet hardt for.

– Resultatet i dag er noe vi kan være virkelig stolte av. 2025-målet er innen rekkevidde og Norge inspirerer resten av verden til å følge etter, sier Christina Bu.

