Elbilsalget i februar 2022: Elbilandelen litt ned fra januar

PÅ TOPP I FEBRUAR: Hyundais Ioniq 5 ble den mest solgte nybilen i forrige måned.

Likevel landet elbilandelen i februar på 75,6 prosent, mot 47,5 prosent i februar i fjor.

Sent i går kom februartallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), og de viste en liten nedgang i elbilandelen i nybilsalget i Norge.

Mens rekordhøye 83,7 prosent av alle nye biler som ble solgt i januar var elbiler – den høyeste andelen siden forrige månedsrekord fra september 2021 på 77 prosent – endte elbilandelen på 75,6 prosent i februar i år.

Over 90 prosent blant privateiere

Men elbilandelen var likevel på over 90 prosent for alle som eier bilen selv.

På grunn av skattereglene for bedrifter, henger næringsmarkedet betydelig etter privatkjøpsmarkedet.

For personbiler i næringsmarkedet, som i hovedsak består av firmabiler og leasingbiler, var elbilandelen på 57,2 prosent.

Lavere bilsalg generelt

Så langt i 2022 er det solgt 12.818 elbiler, mot 10.687 i samme periode i fjor.

Bilsalget totalt i 2022 er ned med 23 prosent sammenlignet med de to første månedene i 2021, viser februartallene fra OFV.

Etter fjorårets rekord i bilsalget generelt, med 176.276 nye førstegangsregistrerte personbiler, mente mange at også 2022 så lyst ut.

Chip-mangel og logistikkproblemer

Et av hovedproblemene er at mange som har bestilt eller kjøpt ny bil, fortsatt venter på å få den utlevert. For først må bilene komme til Norge.

Mangel på halvledere, såkalte chips, til bilproduksjonen har skapt problemer – og i tillegg kommer utfordringer med å få plass på båttransportene fra produsentland på andre siden av kloden.

– En sjettedel av året har allerede gått, og det kan umiddelbart se ut til at det blir vel mye å ta igjen for å kunne strekke seg mot fjorårets registreringsrekord. Samtidig vet vi at det kun skal en båtlast eller to til før vi ser store svingninger i registreringsstatistikken. Så her kan bildet raskt endre seg, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV i en pressemelding derfra.

Her er de mest solgte bilmodellene i februar:

Hyundai IONIQ 5 (454) BMW iX (425) Audi Q4 e-tron (388) Polestar Polestar 2 (387) Skoda Enyaq (357)

LEDER AN I 2022: Audis Q4 e-tron.

Q4 e-tron på topp så langt i år

Dette er imidlertid de mest solgte bilmodellene så langt i 2022:

Audi Q4 e-tron: 1031 Hyundai IONIQ 5: 931 BMW iX: 869 Skoda Enyaq: 746 Ford Mustang Mach-E: 709 Polestar Polestar 2: 648 Audi e-tron: 602 Volkswagen ID.4: 601* Toyota RAV4: 596 Kia EV6: 546

(*Inkludert ID.4 GTX)

Som vi ser av denne topp ti-listen, er det bare Toyotas gjenganger RAV4 som skiller seg ut som en enslig fossildrevet utstikker, ellers gjør elbilene rent bord.

Alle foruten Finnmark over 50 prosent

Alle fylker har en vesentlig økning i elbilandelen sammenlignet med februar i fjor.

Bare Finnmark lå under 50 prosent i februar.

I februar i fjor var det 13 fylker (etter gammel fylkesinndeling) som hadde en elbilandel på under 50 prosent.

Fylkestabell for elbilandelen i personbilsalget:

Fylke Februar 2022 Februar 2021 Østfold 72,2 % 46,2 % Akershus 80,6 % 51,7 % Oslo 81,5 % 53,6 % Hedmark 63,9 % 42,7 % Oppland 76,2 % 34,1 % Buskerud 75,3 % 35,8 % Vestfold 74,5 % 46,9 % Telemark 75,9 % 43,0 % Aust-Agder 66,2 % 41,8 % Vest-Agder 76,0 % 39,5 % Rogaland 72,8 % 52,1 % Hordaland 89,6 % 57,4 % Sogn og Fjordane 71,6 % 35,4 % Møre og Romsdal 72,3 % 40,2 % Trøndelag 75,1 % 52,8 % Nordland 50,2 % 36,6 % Troms 62,1 % 35,7 % Finnmark 32,3 % 22,1 %

Fakta Elbilandel: 75,6 %

Elbilandel, privatkjøp: 90,5 %

Elbilandel, næring: 57,2 %

Andel, ladbar hybrid: 10,5 % Så langt i 2022 (1.jan – 28.feb) Elbilandel: 79,6 %

Elbilandel, privatkjøp: 92 %

Elbilandel, næring: 62,5 %

Andel, ladbar hybrid: 8,6 % Kilde: OFV