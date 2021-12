Nytt år, nye muligheter: 22 elbiler vi gleder oss til i 2022

Snart får vi enda flere elbilmodeller å velge mellom. Her har vi plukket ut 22 av de mest spennende.

Lista vi presenterer nedenfor er ikke komplett, men er ment som en smakebit på 22 av neste års elbilmodeller som vi vurderer som de aller mest interessante i et bred forstand.

Altså fra stort til smått, og med alt fra dyre, eksklusive modeller til rimelige folke-elbiler fra både kjente og ukjente produsenter for nordmenn flest.

Chip-mangel og seiglivet korona

Selv om hele verden har slitt med korona og følgeproblemer av chip-mangel til bilproduksjonen, har vi lagt bak oss nok et rekordår for salg av elbiler.

Mange av bilene på denne lista over elbiler vi gleder oss til i året som kommer, hadde vi trolig allerede sett på årets registreringsstatistikker hvis det ikke var for disse to faktorene, og flere av modellene vi allerede har testet, når ikke kundene før i 2023.

Vår liste over biler for neste år er nøktern, så dersom det ikke skjer store forandringer i produksjon, vil vi se samtlige på salgsstatistikken i året som kommer.

Merk at denne lista ikke skal leses som en prioritert liste, vi har sortert bilene nedenfor alfabetisk.

Testbilene har allerede ankommet, og flere av de som har bestilt M50 xDrive har fått dato for levering av bilene sine, så dette er en modell du vil se ganske raskt på veiene over nyåret.

Denne bilen vant for øvrig nettopp «Årets bil»-kåringen i Norge, og fikk mye skryt av jurymedlem Ståle Frydenlund, som også er biltestansvarlig i Elbilforeningen:

Uansett: BMW i4 kommer i to utgaver:

i4 e-Drive med bakhjulsdrift med systemeffekt på 250 kW/340 hk og 430 Nm. Den klarer 0-100 på 5,7 sekunder. Rekkevidden er på 493-590 kilometer.

M50 xDrive har samme batteripakke, men firehjulsdrift og systemeffekt på 400 kW / 544 hk og 795 Nm, som gir 0-100-tid på 3,9 sekunder. WLTP-rekkevidde på 416-521 kilometer. Teoretisk maksimal ladefart er 195 kW på lynlader. Hjemme kan du lade opp til 11 kW.

Denne kommer i første omgang i to utgaver, 40 og 50. Den minste blir tilgjengelig i år, så det er den vi konsentrerer oss om her.

BMW ix 50 blir levert først neste år, og senere kommer en enda sprekere M-versjon.

iX 40 xDrive har firehjulsdrift, systemeffekt på 240 kW / 326 hestekrefter og 630 Nm. Den bruker 6,1 sekunder til 100 km/t.

Batteripakken er her 71 kWt netto / 76,6 kWt brutto, og bilen har varmepumpe.

Du lader på hurtiglader opp mot 150 kW. Hjemme lader du opp til 11 kW. Det gir en WLTP-rekkevidde på maks 425 kilometer.

3. Citroen Ami

Denne kan vi med rette kalle bybil. Toppfarten er på snille 45 kilometer og den har sju mils rekkevidde, så denne kommer du ikke til å se mye utenfor bykjernene. Det er en ren toseter, og så billig som det går an å bygge en bil i dag.

Like dører (den ene hengslet bakover, den andre fremover, like paneler foran og bak og svært begrenset interiør.

Kommer andre halvår. Batteri på 5,5 kWt, og du lader den på stikkontakt. Hurtiglading er ikke mulig. Prisen blir rundt 70.000 kroner.

Den kule tvillingen til Volkswagen ID.3 med identiske spesifikasjoner. Den har en effekt på 150 kW / 204 hester som trekker bakhjulene. Den bruker 7,3 sekunder til 100 km/t.

Den fås kun med det minste batteriet, hvert fall foreløpig, på 58 kWt netto / 63 kWt brutto.

Den lades med opptil 120 kW på hurtiglader og 7,4 på hjemmelader. Du skal komme deg 424 kilometer på vei med denne, ifølge WLTP.

Prisene starter på 299.000 kroner.

Hyundai går åpenbart i alle retninger designmessig, og denne sportslige firedørs-coupeen er like rund som Ioniq 5 er kantete.

Den bygges på samme plattform som Ioniq 5 og får garantert drivlinjen som sitter i Kia EV6.

Det vil si 430 kW /585 hk og 740 Nm fordelt på alle fire hjul, 260 km/t i toppfart og 0-100 km/t på 3,5 sekunder.

Vi vet ellers svært lite om bilen, men Hyundai sier at den skal komme i løpet av 2022.

De første bilene har begynt å rulle ut av fabrikken, men det er bare spekulasjoner om denne bilen kommer til Norge i det hele tatt, men vi tar sjansen på å glede oss likevel.

Vi vet foreløpig ingenting om importører for den nye ultraluksusbilen fra USA.

Men vi vet dette:

Toppmodellen Dream Edition Performance får 817 kW og vanvittige 1111 hestekrefter. 0-96 km/t skal gjøres på 2,5 sekunder.

En 900 hesters modell skal kunne klare 940 kilometer. Den skal kunne lades med 300 kW og opptil 19,2 kW hjemme.

Til våren kommer Maxus med en romslig SUV på 4,7 meter og et gedigent bagasjerom på 754 liter.

177 hk og 310 Nm som trekker forhjulene. Batteripakken er på 70 kWt og den får en rekkevidde opptil 465 kilometer.

Bilen har ombordlader på 7,2 kW for hjemmelading og skal kunne lades fra 30-80 prosent på 35 minutter. Utstyrslisten er uvanlig lang, og bilen blir din for 370.000 kroner.

8. MG XS EV

Denne salgssuksessen i Norge er ikke egentlig ny, men har så mange omfattende endringer at det nærmest er en ny bil allikevel.

Endelig kommer for eksempel bilen med sin egen app, og multimediasystemet er kraftig forbedret.

Og ikke minst: Batterikapasiteten har blitt voldsomt oppjustert, til 70 kWt brutto. Det gir en WLTP-rekkevidde på hele 440 kilometer.

Den har imidlertid fortsatt ingen tradisjonell varmepumpe. Maks ladehastighet på hurtiglader er 92 kW.

Hjemme lader du på opptil 11 kW, siden den nye utgaven har fått oppgradert ombordladeren betydelig. Det er fortsatt en forhjulstrekker med 115 kW / 156 hk og 280 Nm. Startprisen økes fra 230.000 til 289.900 kroner.

Dette kan faktisk bli Norges første elektriske stasjonsvogn. Bilen har vært i produksjon med bensinmotor siden 2018, men med helt annen front.

Den trekker på forhjulene med motor på 135 kW/184 hk. Batteriytelse vet vi ikke noe om ennå, men regn med 70 kWt, som ZS EV.

MG oppgir ca. 400 km rekkevidde og ladehastighet på 87 kW på hurtiglader og 11 kW hjemme. Man får et enormt bagasjerom på 578 liter.

Norske priser på denne er i skrivende stund ikke fastsatt, men i England skal den gå for 29.000 pund, så det er rimelig å anta at startprisen i Norge vil lande på rundt 300.000 kroner.

Denne har levd et liv med diesel og bensin i Norge allerede under navnet GLB. Nå kommer den med ny front- og hekkdesign og samme drivlinjer som EQQA med 4Matic.

Det vil si enten si systemeffekt på 168 kW/228 hk og 390 Nm eller 215 kW/292 hk og 520 Nm.

Batterikapasiteten er på 66,5 kWt og rekkevidden er på 419 km for dem begge.

De har en ladefart på 100 kW på hurtiglader og opp til 11 på hjemmelader. Startprisen er på henholdsvis 477.000 og 498.000 kroner.

Dette er forminsket kopi av flaggskipet EQS og kommer langt på vei til å erstatte E-klasse i Norge. Den er litt lenger og man får 6 cm høyere sitteposisjon.

Den kommer i to versjoner til å begynne med, men det er bare EQE 350 de har oppgitt data på foreløpig.

Den har effekt på 215 kW/ 292 hk og 530 Nm. Batteriet er på 90 kWt, og rekkevidden skal være hele 660 kilometer.

Den kan lades med inntil170 kW effekt og fås med inntil 22 kW ombordlader. 11 er standard.

Det vil komme flere versjoner senere, med blant annet 4Matic firehjulstrekk og en AMG-variant med rundt 500 kW/680 hk. Pris er ikke oppgitt ennå.

Elbilkongen Nissan kommer endelig med noe nytt.

Ariya blir å se på veiene i juni og er en crossover i familiebilsegmentet. Den fås i fire effektvarianter med 160 kW/215 hk, 178 kW/242 hk, 225 kW/306 hk eller 290 kW/394 hk.

De to sterkeste får firehjulsdrift. Den svakeste har batteri på 63 kWt, de øvrige 87 kWt.

Bakhjulstrekkeren med stort batteri får lengst rekkevidde, på 500 kilometer. Den sprekeste klarer sprinten til 100 på 5,1 skunder og topper på 200 km/t, men mister 100 km i rekkevidde.

Priser fra 409.900 kroner.

Denne bilen var utstilt på elbilkonferansen Nordic EV Summit, og da lagde vi en gjennomgang. Sjekk filmen over.

ET7 er 5,1 meter lang sedan, altså med liten bakluke. Den har luftfjæring, og selvkjøring med Lidar.

Nio holder kortene tett til brystet, men regn med Power Swap batteribyttesystemer og samme batteristørrelser som ES8.

Det vil si batterier på 75-, 100- og på sikt 150 kWt – og rekkevidde opp mot 100 kilometer. Bilen skal være tilgjengelig i løpet av året.

Zoe har levd på overtid og Megane E-Tech kommer til å bli den nye suksesshistorien for Renault. Den er 421 cm lang, har en kul, høyreist look og et konkurransedyktig bagasjerom.

Den fås i tre utstyrsvarianter med enten 96 kW/130 hester og 250 Nm eller 160 kW/220 hk og 300 Nm.

Den blir bare tilgjengelig med forhjulsdrift. Batterikapasiteten er på 60 kW netto/63 brutto og rekkevidden er opp til 470 km.

Prisene er ikke fastsatt. Bilene kommer på slutten av andre kvartal.

15. Skoda Enyaq Coupe

Den første prototypen som ble vist av Enyaq hadde coupe-linjer, og til neste år kommer den endelig.

Den er dønn lik dagens bil til og med fordørene, ellers får den en sluttende linje som Audi Q4 e-tron og VW ID.5. Takhøyden baki er sikret ved at glasstak er standard. Man mister bare 15 liter bagasjeplass.

Man får batteripakke på 62 kWt brutto og bakhjulsdrift via 180 hk, 82 kWt brutto via elmotor på 204 hk eller 80X med det store batteriet og to motorer på til sammen 265 hk.

Pris ikke fastsatt, men regn med 20.000 kroner over ordinær Enyaq.

Subaru får hjelp av Toyota med sin Solterra. Det er i bunn og grunn samme bil som Toyotaen med det litt mindre sjarmerende navnet BZ4X, men firehjulsdriften sies å være enda mer avansert.

Systemeffekten er på 160 kW/218 hk og 336 Nm og bilen får en rekkevidde på 460 kilometer.

Forhjulstrekkeren har effekt på 150 kW/204 hk og 265 Nm. Rekkevidden er på 530 km.

Begge får batteri på 71,4 kWt med ladefart på 150 kW eller 6,6 kW på hjemmelader. Prisen er ikke fastsatt.

Det er kanskje litt drøyt å kalle det en ny modell, siden Sport Turismo i bunn og grunn er en avkledd versjon av Cross Turismo.

Den legger seg mellom 4S og Turbo i spesifikasjoner og mister offroadegenskapene til fordel for enda mer fart og spenning.

GTS leverer 400 kW/598 hester og begge modellene klarer 0-100 km/t på 3,7 sekunder. Toppfarten er på 250 km/t. Oppgitt rekkevidde tilsvarende mellom 424 og 504 kilometer.

De kaller den ny, men i bunn og grunn er det fortsatt snakk om oppdateringer.

Den kommer i en Plaid-versjon med 1020 hk, som vil sette alle andre i skyggen med akselerasjon til 100 km/t på 2,1 sekunder, ha 322 km/t i toppfart og ha 637 km rekkevidde hvis du kjører pent.

Den har en motor foran og to motorer med revolusjonerende teknologi i hekken. Bilen har tidligere vært annonsert til 1,4 millioner kroner.

Long Range får et velkomment løft i interiøret med blant annet liggende mediaskjerm, skjerm for bakseter og renere linjer uten ventilasjonsdyser og et mye omtalt ratt.

Mer effektiv batteripakke med enda færre deler er også en viktig nyhet her.

19. Tesla Model X

På lik linje med S får også X ny look på fangerne, nye felger, chrome delete og nytt interiør med 3 skjermer på 12-, 17 og 8-tommer. Den største kan snus mot fører eller passasjer. Ellers er det annonsert fravær av hendler for blinkerlys og girvelger.

Mange vil sette pris på aktiv støydemping og egen klimasone for baksetet, som blir nytt her. Også her vil man få ny batteriteknologi, i likhet med den nye Model S.

Dual motor vil ha rekkevidde på 560 km toppfart på 250 km/t og klare 0-100 på 3,9 sek.

Trimotor Plaid rekker 536 km, gjør 262 km/t og gjør 0-100 km/t på 2,6 sekunder.

Over nyåret kommer Toyota bZ4X til Norge og vil trolig erstatte salget av storselgeren RAV4, selv om den blir noe mindre.

Systemeffekten er på 160 kW/218 hk og 336 Nm og får en rekkevidde på 460 kilometer.

Forhjulstrekkeren har effekt på 150 kW/204 hk og 265 Nm. Rekkevidden er på 530 km.

Begge får batteri på 71,4 kWt med ladefart på 150 kW eller 6,6 kW på hjemmelader. Prisen er ikke fastsatt.

Vi har allerede sett endelig design, dessverre langt unna Samba-prototypen som ble vist før. Den blir mer kantete og får ansikt som ID.-modellene.

VWs elektriske «hippiebuss» blir betraktelig kortere og lavere enn Volkswagens Transporter, og kategoriseres som MPV, høyst trolig med opptil sju seter.

Den bygges på MEB-plattformen og vil trolig få alle de samme batteripakkene og motoralternativ som ID.4, avhengig av bruksområde.

I tillegg vil den få et 111 kWt batteri i kombo med dual motor.

VW har mål om selvkjørende taxi- og varetjenester med denne for selskapet Moia i løpet av 2024.

I bunn og grunn en sportsligere versjon av ID.4. Den er dønn lik denne til og med fordørene, ellers får den en sluttende linje som Audi Q4 e-tron og Skoda Enyaq Coupe. Takhøyden baki er sikret ved at glasstak er standard. Man mister bare 15 liter bagasjeplass.

Man får batteripakke på 62 kWt brutto og bakhjulsdrift via 180 hk, 82 kWt brutto via elmotor på 204 hk eller 80X med det store batteriet og to motorer på til sammen 265 hk.

Pris ikke fastsatt, men regn med 20.000 kroner over ordinær Enyaq.

