Tesla Model Y har kjørt fra alle andre: Verdens mest solgte bil er elektrisk

THE BIG Y: Selv om dette ikke den største Teslaen. Det er vel heller ikke så mye å lure på hvorfor denne SUV-en er blitt så populær. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Om Model Y går inn i Guinness rekordbok med det første vites ikke. Men det er i alle fall første gang en elbil topper statistikken over verdens mest solgte bil.

Tesla-gründer Elon Musk var ikke spesielt beskjeden da han kom med noen ganske vågale spådommer før Model Y ble lansert i 2020.

Musk sa han regnet med at etterspørselen ville bli dobbelt så stor som etterspørselen etter Model 3 – som da var den mestselgende elbilen, ifølge en sak i electrek.no i august i fjor.

Og han fikk helt rett, for etter drøyt to år på markedet har Model Y nå kjørt helt til salgstoppen og parkert foran Toyota Corolla, ifølge en ny artikkel hos det amerikanske nyhetsnettstedet.

At bilene er populære blant sine eiere er det ingen tvil om:

69 prosent økning fra i fjor

I 2022 var Model Y den tredje mest solgte bilen i verden, ifølge denne oversikten fra JATO, som driver med analyser innen bilindustrien.

Model 3 kom seg akkurat inn på topp 10-lista, men da på jumboplass.

Nå ser altså bildet ganske så annerledes ut for Teslas nyeste stjerne.

Innsamlet tallmateriale fra hele verden viser at etter første kvartal i år leder Tesla Model Y med 267.200 solgte biler, melder Juan Felipe Munoz, analytiker hos JATO, i en artikkel.



Dette salgstallet er ifølge samme kilde en økning på rundt 69 prosent fra samme periode i fjor.

Model Y toppet salgstoppen i Europa i fjor. Det samme gjorde den i Norge:

Ny familiefavoritt har overtatt

Toyota Corolla derimot er i en nedadgående spiral, selv om den er tilgjengelig både som sedan, stasjonsvogn og halvkombi (hatchback).

Etter å ha vært verdens mest populære bil i årevis, har japanerne nå «kun» solgt 256.400 biler første kvartal i år, kan Munoz fortelle.

Da Elbilforeningen prøvekjørte den første Model Y i august 2021 gjettet vi på at dette kom til å bli en braksuksess:

Det spås fra flere hold at Model Y også fremover vil holde på denne gjeve førsteplassen ettersom to gigafabrikker, i Texas and Berlin, utelukkende produserer denne SUV-en.

Teslas produksjonskapasitet slår også alle el-rekorder, noe du kan lese mer om hos insideevs.com.