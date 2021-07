Elbilforeningen mener: Derfor trenger vi enklere lading

Norsk elbilforening peker stadig på behovet for å gjøre hurtiglading mer forbrukervennlig. Vi har mistet troen på at bransjen kommer til å fikse dette på egenhånd.

Elbilforeningen jobber for at det skal bli enklere å hurtiglade. Derfor har vi jobbet aktivt for at flertallet på Stortinget i merknad til Nasjonal transportplan går inn for at det bør være mulig med kortbetaling direkte på hurtigladeren.

Det skal ikke være nødvendig å laste ned mange ulike apper, oppgi personopplysninger og registrere kundeforhold hos en rekke selskaper for å kunne kjøpe lading rundt om på veiene.

Elbilforeningen mener også at roamingløsninger for hurtiglading bør komme på plass. Det vil i så fall bety at dersom du som elbilist har et kundeforhold hos en ladeoperatør, skal du kunne lade over alt uten nye registreringer. Og vi jobber for enkle prismodeller som gjør det mulig å sammenligne priser.

Ladebransjen har reagert negativt på forslagene våre, og på Twitter 28. april skriver daglig leder Ole H. Hannisdal i hurtigladeoperatøren Mer at Elbilforeningen bommer grovt.

Men det er slett ikke uten grunn at Elbilforeningen foreslår det vi gjør, og myndighetene bør ikke la ladebransjen holde på som de vil.

ELBILISTEN 2021: Stadig flere klarer seg med bare elbil

9 av 10 ønsker enklere ladeløsninger

Gjennom den store spørreundersøkelsen Elbilisten spør Elbilforeningen hvert år hvordan elbilister i Norge opplever hurtiglading. Hele 15.000 responderte på undersøkelsen i 2021. Et hovedfunn er at elbilister er svært fornøyde med å kjøre elbil, men at det er for komplisert å lade.

75 prosent av elbilistene svarer at det er for komplisert med så mange ladeoperatører og apper.

88 prosent av elbilister ønsker seg en enklere betalingsløsning for hurtiglading og løsninger som fungerer på tvers av alle ladeoperatører.

F attige 12 prosent svarer bekreftende på at prismodellene for hurtiglading er enkle å forstå.

71 prosent av elbilister mener man bør kunne betale med betalingskort direkte på laderen.

Frustrasjon

Bak de statistiske tallene i Elbilisten 2021 finnes en god del frustrerte forbrukere:

«Jeg blir koko! Det kan da ikke være lurt å gjøre det så vanskelig for folk. Jeg vil ha noe enkelt som funker på tvers», svarte en av elbilistene elbil.no intervjuet tidligere i år.

Mange synes det er unødvendig å skulle bruke timevis på å registrere seg hos mange ulike ladeoperatører bare fordi man skal på elbilferie. En annen elbilist vi møtte fortalte at han måtte gi opp ladingen han forsøkte på via SMS, fordi instruksjonene som kom på skjermen på telefonen var på engelsk, et språk han ikke kunne. En dansk turist fikk trøbbel da betalingsløsningen ba om BankID.

Forbrukerrådet er på sin side kritisk til alle personopplysningene elbilistene blir bedt om å oppgi når det forventes å opprette kundeforhold, og ber derfor bransjen gå i seg selv.

Det er greit å påpeke at ikke alle er frustrerte. Noen hurtiglader svært sjelden. En god del forbrukere takler fint ulike apper og passord, eller bruker en dyrere SMS-tjeneste uten å bekymre seg.

NY UNDERSØKELSE: Nær halvparten forstår ikke prismodellene for hurtiglading

Ladebrikken gjør det enklere

Når man først har gjort jobben med å registrere for eksempel Elbilforeningens ladebrikke hos ulike selskaper, er hverdagen som elbilist mye enklere, er tilbakemeldinger Elbilforeningen får fra en god del elbilister.

Likevel sier det litt om brukeropplevelsen ved hurtiglading, når et av argumentene mot kortbetaling fra elbilister på Twitter er følgende:

«Er i prinsippet enig. Men når ikke engang tapping av RFID eller appen til Fortum klarer å starte lading, og du må stå og koble av/på og prøve på nytt i 10 minutter (Søndre gate i Trondheim), så har jeg lite tro på at de vil ha en kortterminal som fungerer.»

Hele 19 prosent av elbilistene oppgir at feil på laderne er en av de største ulempene ved å være elbilist.

Kortbetaling alle andre steder

Ladebransjens egen argumentasjon mot krav om mer forbrukervennlig betaling, er at det vil føre til økte kostnader, dyrere lading og mindre lønnsom utbygging. Dette til tross for at på omtrent alle andre områder i samfunnet er kortbetaling standard.

Elbilforeningen mener den store kostnaden ved ladeinfrastruktur ikke ligger i betalingssystemet, og at det fint går an å se på ulike typer løsninger som også tar hensyn til kostnader, for eksempel tæpping med bankkort.

Vi deler ønsket om å sikre nok utbygging. Men når kommersielle aktører argumenterer med at det er lurt at du må opprette et kundeforhold og oppgi en rekke ulike personopplysninger, bør man uansett ta dette med en klype salt. Det som i alle fall er dyrt, er et system der konkurransen er dårlig, og der et utall ulike apper og prismodeller gjør det vanskelig å sammenligne tilbudet. En ladeoperatør har faktisk en interesse av å «låse oss» som kunder til sine apper og systemer.

LES OGSÅ: Stortinget vil ha kortbetaling og enklere prising av hurtiglading

En million elbiler i 2025

I dag finnes det 400.000 elbiler i Norge. Nå har vi overbevist mange i Norge om å skifte teknologi når de kjøper bil. Innen utgangen av 2025 vil det være over en million elbiler på veiene. Og det vil ikke stanse der. Elbil skal bli det naturlige valget for alle som trenger bil. Det er slik vi klarer å fase ut fossilt drivstoff og kutte i klimagassutslipp. Alle typer folk med ulike behov skal kunne velge elbil.

Elbilforeningen har tatt opp behovet for mer forbrukervennlig lading med ladebransjen i mange år nå. Det gjør vi fordi problemer med lading definitivt er det vår medlemstelefon får flest henvendelser om.

Ladebransjen bommer derfor grovt om de tror at dagens system holder mål.

Følg oss under Arendalsuka:

HELE NORGE MÅ LADE: HVORDAN SIKRER VI LADEMULIGHETER FOR ALLE?

Tirsdag 17. august 2021 kl. 13:30 – 14:30

Se programmet og debattanter her.