Norges største bilmesse satte ny publikumsrekord: Elektrisk stemning på Oslo Motor Show

ELBILER: Det var stor interesse rundt elbilene. Både Ford, Kia, Mercedes, Citroën og Opel var på plass for å vise fram sine nyeste elbil-modeller.

Bilutstillinger dyrker først og fremst bilhobby og eldre biler, men elbilene begynner også å komme. Hva synes publikum om det?

Oslo Motorshow er Norges største og viktigste messe for bilfolket. Den kan ikke sammenlignes med de store nybilmessene i Europa, for det er svært lite nytt her.

Dette er først og fremst en retro-messe med et stort utvalg av eldre bilmodeller, noen originale, andre litt ombygde og andre custombygg som nærmest er å anse som rene kunstverk på hjul.

BILBYGGERGLEDE: Oslo Motorshow samler all mulig motorinteresse under samme tak i løpet av en helg. Det er sterk overvekt av ombygde biler.

Og etter to års Corona-opphold var bilinteresserte overmodne for ny messe.

Det ble all time high billettsalg. Norges Varemesse kunne fortelle at 47.274 gjester var innenfor dørene de tre messedagene. Forrige rekord, satt i 2019, var på 43.517 besøkende. Bare på lørdagen var det 20.000 publikummere.

KLASSIKER FRA SON: Det er flere store firmaer som bygger nyere 911 tilbake til 70-talls look. Amerikanske Singer er en av dem. Denne fantastiske bilen, 911 Sooner, er derimot bygget her hjemme i Norge, på Porsche-senter Son.

Norsk elbilforening på plass

Våre tre lokalforeninger, Oslo og Akershus, Innlandet og Østfold elbilforening slo seg sammen om en stor messestand. Interessen for elbil var overraskende stor og folk var nysgjerrige.

REGISTRERT: Den eneste klassikeren med eldrift sto på vår stand og vakte berettiget oppsikt.

De største trekkplastrene var bilene til Caspar Hille. Det var mange som stoppet opp ved hans klassiske Mini Pickup med motor og inverter fra Think og batterier fra første generasjon VW e-UP!, som gir en rekkevidde på 15-16 mil.

– Det var enklere å få godkjent ombygging til elbil da enn nå, kan Hille informere.

Han er lite imponert over regelverket som har kommet senere. Et regelverk som så å si gjør ombygging til eldrift umulig, samtidig som det faktisk er blitt enklere å bygge biler enn på lenge.

Enda mer spennende er kanskje skjelettet – eller chassiset – til en gammel Buddy, men med elbilteknologi hentet fra andre og nyere elbiler. I denne vesle kjerra ligger vanligvis lukkede systemer langt mer åpent og tilgjengelig.

– Buddy-chassiset er lite og kompakt, og dermed perfekt til dette formålet, sier Caspar.

UNDERVISNINGSBIL: Caspar Hille i ivrig prat med tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på standen til Norsk elbilforening.

Hille er selv både bilmekaniker og elbilekspert. Han har også ledet Møller Bil-skolen, der han jobbet med utdanning av mekanikere, og med de som skal undervise de fremtidige mekanikerne.

Nå har han startet for seg selv, i form av det som foreløpig er enmannsbedriften Autotec.no. Nå har han bygget to utdannings-Buddyer og har flere i bestilling.

Flere elbiler utstilt

Bertel O. Steen og Ford var også på plass og viste frem en rekke elbilmodeller. Tesla Owners Club klarte å lirke inn klassikeren Roadster på sin stand.

Folk flokket seg rundt Ford Mustang Mach-E GT, som hadde norsk premiere. Les testen av bilen her.

Disse møtte vi på Ford-standen:

Henrik Hjort

– Jeg vurderer elbil, mest fordi det er praktisk og billigere å kjøre. Mustangen er for dyr for meg og synes ikke den er det beste alternativet i sin prisklasse, heller. Jeg er ikke så glad i designen, dessuten synes jeg Mustang-brandingen er litt lureri. Jeg er på utkikk etter en billigere elbil. Mazda MX-30 passer for en bil nummer to. I dag kjører jeg Audi A3.

Geir Inge Paulsen

– Jeg vurderer Mustangen. Jeg sto på liste på First Edition-utgaven, men synes ikke alt stemte for min del. Men da denne GT-utgaven kom, fikk den det jeg savnet. Da fikk den andre seter, endret utseende, helt nytt og magnetisk understell og mer power.

– Nå kjører jeg BMW X3 men jeg har garasjen full av gamle Forder, så jeg er litt partisk, kanskje. Der har jeg Granada, Sierra Cosworth, Ford Focus RS og sånne ting. Har sju stykker. Alle minner, nostalgi og biler å ta vare på.

Lars Kasper Partika

– Jeg liker Mustangen godt. Både utseendet og denne blåfargen. Jeg liker størrelsen og at man setter seg inn og ikke ned. Privat kjører jeg Tesla Model 3 Performance. Kjøpte den i vår som vår første elbil og har egentlig blitt veldig forelska.

– Jeg synes det er veldig, veldig artig å kjøre elbil. Da vi bestilte Teslaen, var det først og fremst på grunn av prisen, som akkurat var dumpet. Vi skulle egentlig bestille en Standard Range, men så gikk det litt skeis når man er pappa og mann og sånn, og da ble det Performance i stedet. Da ble det både firehjulstrekk og mer hester. Jeg har også vært veldig fornøyd med både kvalitet og service.

SPOT ON: Cupra Born er vel kanskje elbilen i dag som passet best inn på Oslo motorshow. Styling og interiør appellerer til de som vil ha en sporty bil.

Flere spennende nyheter

Den nye varebilen e-Transit var også på plass. Den har mange av attributtene vi har sett i den store amerikanske pickupen F-150 Lightning, blant annet en rekke strømuttak. Les mer om bilen her.

Cupra Born var et naturlig innslag på Oslo Motorshow. Den ser rett og slett ut som en kraftig stylet ID.3 og krysser av for de fleste elementer for at dagens ungdom absolutt vil bli sett i en elbil.

SPENNENDE: Det var stor interesse rundt Kia EV6. Det er få som har fått oppleve denne live ennå.

Importøren Bertel O. Steen hadde en relativt stor stand der de viste frem fire elbiler. Gjestene fikk se Opel Mokka-e, Citroën ë-C4 og den splitter nye Kia EV6, som vi faktisk ikke har kjørt ennå. Det store trekkplasteret var imidlertid Mercedes EQS. Les vår test av den her.

Folk stimlet rundt verdens første elektriske luksusbil, og synspunktene lot ikke vente på seg.

STOR INTERESSE: Det var flokker av folk rundt verdens første elektriske luksusbil.

Disse møtte vi på Mercedes-standen

Stein Helge Johansen

– Nye EQS krever litt tilvenning. Spesielt er designen uvant, men helhetsinntrykket er veldig, veldig bra. Endelig er luksus og el et alternativ med rekkevidde som er bra. Flott interiør selv om ikke skjerm i seg sjøl er luksus.

– Det er jo egentlig en billig teknologi. Men det er materialkvalitet og støynivå som er luksus for meg. Det eneste jeg ikke er imponert over, er plastfølelsen i dørhåndtakene. Det kjennes ikke som en dyr bil, og det er litt rart, siden det er det første man tar i når man møter bilen. Skulle jeg hatt bil nå, ville den blitt elektrisk. Fossilbil skal jeg aldri ha mer. Den oppleves som en utdatert teknologi. En bensinbil har ikke noen verdi. Jeg hadde aldri turt å bruke pengene på en bensinbil. Det er elbil som gjelder. Den går stille, går fælt, er bra for miljøet, billig og bruker lite.

Jeg har alltid hatt Mercedes opp igjennom, men akkurat nå har jeg solgt min A200 til fordel for en sparkesykkel, siden jeg bor midt i Oslo Sentrum.

Kevin Lundegård

– EQS er en fantastisk bil. Et underverk, som alltid når det kommer fra Mercedes. Klasse! Jeg foretrekker fortsatt fossilt og rå kraft, men dette kommer seg. Bilen ser fantastisk ut både innvendig og utvendig. I dag kjører jeg en Mercedes E280.