Elon Musk om 2022: Cybertruck utsatt igjen – og ingen billigmodell fra Tesla i år

IKKE I 2022 HELLER: Nå er det endelig avklart at Teslas Cybertruck ikke blir serieprodusert i år. Samme skjebne tilfaller Musks annonserte billigmodell til 25.000 dollar.

Tesla-sjefen sier nå at det ikke kommer noen nye modeller i år på grunn av global chip-mangel og at bilprodusenten har for mye å gjøre.

Sagaen om Teslas elektriske monstermodell Cybertruck fortsetter, mens den futuristiske pickupen skyves lenger inn i fremtiden nok en gang.

Den samme skjebnen får også Teslas varslede, men foreløpig navnløse billigmodell, som Elon Musk allerede for fem år siden annonserte skulle komme innen tre år.

For mye å gjøre

Helt siden 2018 har Musk snakket om at Tesla skulle utvikle en elbil til 25.000 dollar – med andre ord en Tesla til under 250.000 norske kroner. Da sa han også at det ville ta dem tre år å utvikle bilen – dog uten å konkretisere en planlagt fremdrift på noe som helst vis.

Mer konkret var han først under Teslas såkalte «battery day» i 2020, der Musk mente de nå hadde batteriteknologien innen rekkevidde som skulle gjøre dette økonomisk mulig.

Dermed ble også rekkevidden på prosjektet forlenget, men mange hadde i det lengste håpet at Teslas langtkjørende billigbil skulle komme på markedet i løpet av 2022.

Men det blir altså ikke noe av.

Dette kom frem onsdag under Teslas oppsummering av fjorårets siste kvartal.

Der meldte Musk at «vi jobber for tiden ikke med 25.000 dollar-bilen. På et tidspunkt kommer vi til å gjøre det. Men vi har nok på tallerkenen vår akkurat nå. For mye, for å være ærlig», ifølge CNBC.

Musk: – Det ville ikke gitt noen mening

Det som fremfor alt får suppeskålen til å renne over for Tesla i år, er den pågående globale knappheten på såkalte halvledere, bedre kjent som chip-mangelen, som gir hodebry ikke bare for en rekke elbilprodusenter, men for alle som produserer elektronikk.

Derfor forklarte Musk at dersom de hadde valgt å produsere nye bilmodeller i år, ville resultatet blitt at de hadde måttet droppe å produsere tilsvarende færre eksemplarer av sine allerede eksisterende bilmodeller.

Og de eksisterende modellene – da særlig Model 3 og Model Y – selger fremdeles som varmt hvetebrød, så det er ikke vanskelig å kjøpe begrunnelsen for Tesla-sjefens beslutning.

Eller som han selv konkluderte, ifølge CNBC: «Så vi vil ikke introdusere noen nye modeller i år. Det ville ikke gitt noen mening.»

Konkurrentene haler innpå

Dette betyr selvsagt ikke at planene om en ny billigmodell eller Cybertruckens ankomst er skrinlagt, selv om nok en utsettelse er et faktum.

Samtidig er det ingen tvil om at Musk begynner å få dårlig tid, ikke minst når det gjelders Cybertruck.

I går fortalte vi på elbil.no om den amerikanske bilgiganten General Motors (GM) massive planer om elektrifisering, som inkluderer en investering på 60 milliarder kroner i økt produksjonskapasitet.

Deres Chevrolet Silverado EV blir en opplagt konkurrent til Cybertruck. GM har sagt at denne bilen kommer i salg i 2023.

En annen stor konkurrent blir Ford F-150, som skal være å få tak i på det amerikanske markedet innen sommeren.

I tillegg har General Motors annonsert at den minst like erkeamerikanske Hummeren kommer i elektrisk utgave.

Leverte rekordtall

Når det gjelder det økonomiske, henger ting for det meste på stell for Tesla.

Selskapet var forventet å levere rekordresultater ettersom det har levert ut biler i raskere takt enn noensinne. Tross pandemi og chip-mangel forlot 936.000 Teslaer fabrikkene i året som gikk.

Forventningene ble da også innfridd, og vel så det:

Omsetningen i fjerde kvartal endte på 17,7 milliarder dollar, mens analytikerne forventet en omsetning på 16,6 milliarder

Resultat per aksje ble 2,54 dollar, tilsvarende et nettoresultat på 2,9 milliarder dollar. Analytikerne ventet på forhånd et resultat per aksje på 2,46 dollar.

Aksjemarkedet reagerte imidlertid med å sende Tesla-aksjen ned, tross rekordtallene. Dette skyldes nok først og fremst utsiktene med nok et år der selskapet ikke får hentet ut produksjonskapasiteten sin på grunn av forsyningsproblemer, da spesielt knyttet til halvledere.