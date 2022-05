Ladeklubben hjelper norske elbilister: Enklere lading reduserer kø og kaos

ENKEL LADING PÅ FARTEN: Med Elbilforeningens nye blå ladebrikke og Ladeklubben kan du enkelt lade og betale hos flere ladeselskaper. Brikken fungerer også utenfor Norges grenser, for eksempel i Danmark som vi dokumenterte på vår tur dit i april. Foto: Jamieson Pothecary

Ladeklubben gjør det lettere å hurtiglade når du er på tur.

Rekordmange nordmenn planlegger elbilferie for første gang. For å unngå kø og kaos på ladestasjonene, må vi forberede oss.

– Ingen har lyst til å stå foran laderen og registrere seg i en ny app for å betale. Spesielt ikke i sommertrafikken. Det kan skape unødvendig kø og kaos, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Med Elbilforeningens nye blå ladebrikke og Ladeklubben kan du enkelt lade og betale hos flere ladeselskaper. Det eneste du trenger å gjøre er å legge til betalingskortet ditt i Ladeklubben-appen. Elbilforeningen har registrert brikken for deg.

– Tidligere måtte du registrere ladebrikken din, personinfo og legge til kortet ditt hos hvert enkelt ladeselskap. Det slipper du nå med Ladeklubben, sier Bu

Ni av ti ønsker å lade på tvers

Recharge, det største ladeselskapet i Norge, er med i Ladeklubben. Det samme er Kople, Ionity og Powered by E.ON og Clever.

– Disse ladeselskapene tenker på hva som enklest for elbilistene, og ser fordelene av å legge til rette for lading på tvers. Jeg håper og tror at flere ladeselskaper følger etter, sier Bu.

– Oss står det hvertfall ikke på. Vi jobber for å få med alle, for dette er noe våre over 110.000 medlemmer virkelig etterspør, legger hun til.

I den årlige spørreundersøkelsen Elbilisten kommer det fram at ni av ti ønsker at ladeselskapene skal åpne opp for lading på tvers med brikke. Mange ønsker også å betale med kort direkte på laderen.

– Mens vi venter på kortbetaling, lanserer vi nå Ladeklubben. Vi tar tilbakemeldingene fra våre medlemmer på alvor, for lading må bli enklere om alle skal velge miljøvennlig elbiler, sier Christina Bu.

64 prosent planlegger elbilferie

Sjansen er tilstede for at ladekøene vil oppstå, også i sommer. 64 prosent av elbilistene planlegger ferie med elbilen, viser tall fra Elbilisten 2022, Elbilforeningens årlige undersøkelse blant norske elbilister.

Det er nå over 4500 hurtigladere i Norge. Selv om det bygges stadig flere, blir det også flere elbilister. Derfor er det en fordel at det er enklest mulig å bruke laderne. Knot skaper kø.

– Er bilens batteri flatt samtidig som mobilen, får du et problem. Derfor er det så lettvint med ladebrikke som du tæpper på laderen, sier Bu.

Den blå brikken gjør bilferie i Europa enklere

Den blå brikken fra Ladeklubben er blitt testet ut i flere måneder allerede, og vært på tur både til Stockholm, København og Milano. Og fra i dag sendes den ut til alle nye medlemmer i Elbilforeningen.

– Den er en kjempefordel å ha med seg på elbilferie i Europa. Den forhåndsregistrerte blå brikken kan brukes på 270.000 ladere, og du får en samlet regning fra hvert land i norske kroner, forklarer Christina Bu.

En forhåndsregistrert ladebrikke som brukes på tvers av ladeselskaper er dessuten et godt alternativ når vi står foran nok en sommer uten kortbetaling på hurtigladerne.

Fakta fra Elbilisten 2022 64 prosent av elbilistene i Norge planlegger bilferie i Norge, Norden eller Europa. (Norge: 45 prosent, Norden: 15 prosent, utenfor Norden: Fire prosent).

Ni av ti ønsker å lade på tvers av ladeselskap (93 prosent).

80 prosent vil betale med bankkort direkte på hurtigladerne. Elbilisten 2022 er en undersøkelse fra Norsk elbilforening som gjennomføres blant norske elbilister hvert år. I år har over 16.500 elbilister svart på undersøkelsen.