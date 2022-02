Prøvekjørt prototype: VW ID.Buzz: Er den verdt å vente på?

Nå har vi endelig fått se, kjenne på og prøve på den mye omtalte ID.Buzz. Vi kan love deg med tilhenger noen gode nyheter.

Volkswagen ruller ut PR-apparatet sitt, og vi må delvis være med på leken for å kunne formidle dere lesere nyhetene når de kommer.

Vi har sett prototyper på messer, det kom pressemelding om en maskert autonom bil før nyttår og vi fikk en sniktitt av en kamuflert bil for noen uker siden på gata på Skøyen, men da fikk vi ikke lov til å se inni bilen eller knipse bilder inne i kupeen.

Vi har fortsatt ikke bilder fra innsiden av bilen, men du får et bra inntrykk av interiøret ved å se filmen over.

Nå får vi lov til å kjøre den, fortsatt kamuflert, og for å bevare spenningen litt til, har de fortsatt dekket over dashbordet, akkurat som det skulle være så veldig spennende. Alle andre løsninger kan både sees og testes. Sjekk videoen der vi går gjennom hele bilen, så bør du få et bra inntrykk av hvordan den blir likevel.

Som en Multivan inni

Kort versjon med tre meter mellom akslingene (samme som ID.4), er moderate 4,71 meter lang, men faktisk 1,98 cm bred og 1,94 cm høy.

Målene gjør at bilen enkelt smetter inn i alle parkeringshus og plasser, selv om den er bred. Bredden vil glede trebarnsfamiliene, som får bra plass til barnesetene. En ting man virkelig har glemt for denne brukergruppen er Isofix-fester.

Utrolig nok finnes det bare to av dem, så de som håpet på å bytte ut sin bensindrevne Sharan eller Multivan, må gå skuffet ut av butikken igjen. Produktsjefen Martin Hube, som jeg hadde i passasjersetet, skulle gjerne sett at det var justerbare seter og skinner i gulvet for enda mer fleksible løsninger også, men det hadde krevd en langt dyrere gulvløsning.

Men han lover både fem, seks og sju seter i personbilutgaven både i kort og lang utgave. Den lange utgaven får 25-30 cm lenger akselavstand, men samme overheng over bakhjulene. På seks-seteren får man vendbare stoler.

Det er verdt å merke seg at varebilen bare blir tilgjengelig i kort versjon. Det kommer en ny Transporter som skal bygges sammen med Ford. Det blir den som får oppgaven med å være fleksibel med forskjellige lengder, høyder, som pickup, til påbygg også videre.

Foreløpig har vi ingen info om hvor mye bilene kan laste, men den vil neppe få lastekapasitet som Transporteren. Tilhengervekta på bilenm bed bakhjulsdrift er begrenset til 1000 kilo, men skal vi tro indikasjonene som Hube i passasjersetet kom med, vil sprekeste versjon med drift på fire få 1800 kil0. Da får man trukket en boggiehenger med lass oppå,og vil tilfredsstille mange.

Fiffige løsninger

Vi fikk ikke se på dashbordet, men Martin Hube forklarer villig vekk hvordan det blir: To høyder med oppbevaring på passasjersiden, to koppholdere bak et lokk midt på og et rom for induksjonslading av mobilen mellom ventilasjonsdysene og rattet.

Personbilen får skjerm opp til 12-tommer, som på ID.3 og 4. Varebilen får en ti-tommer. Alle får den samme sju-trommeren på rattstammen. De har egen grafikk, men samme brukersnitt som dagens biler. Får håpe de funker litt kjappere.

Man har en fleksibel midtkonsoll med to store skuffer og fleksible rom. Den kan tas bort i sin helhet.

I denne videoen kan du høre hva VWs PR-sjef i Norge, Øyvind Skovli, kunne si om bilen da den var på en snarvisitt i Oslo for noen uker siden:

De tre bakdørene kan bestilles med elektrisk åpning og man sitter som en konge i baksetet. Seteryggene er delt i tre like deler og er justerbare. Når du legger dem ned, senkes seteputen automatisk. VW har valgt å legge inn dobbelt gulv for å få flatt bagasjerom når setene legges ned. Bakre del er hengslet og kan slås opp.

Varebilen svelger nesten fire kubikk, vi har ikke tekniske data for hvor mye bagasje personbilen tar.

Du velger mellom fire interiørfarger, avhengig av hvilken farge du velger utvendig. Det går igjen i sidepaneler, dashbord og seter.

Slik kjører den

Jeg, på 1,89, sklir rett inn i setet som er tiveis elektrisk justerbart, med puteforlenger. Jeg sitter godt med god støtte til lårene og man har god oversikt, selv om frontruta er to meter foran deg.

Følelsen minner litt om Mini, VW Beetle og andre retrobiler, der man ikke sitter helt der fasongen på bilen skulle tilsi at du sitter.

Men det er personbilfølelse som preger sittestilling og rattvinkel. Den føles faktisk snerten og lettvinn i trafikken, og den er stillegående og like komfortabel som ID.4, som er en av de aller beste i sin klasse i dag på dette området.

Noen sportslig familiefrakter er det riktignok ikke. 150 kW/204 hk og 310 Nm føles helt ok og naturlig for bilen, men 0-100 på 10,2 sekunder imponerer ikke så mange i dag. Ikke toppfarta på 145 km/t heller. Sifrene vil nok bli noe annerledes på de sterkere modellene.

Vil slå an

Det er mange grunner til at denne bilen vil selge godt i Norge. Det sier ordrelistene alene, uten at vi har fått noen tall presentert. Men den er foreløpig vinner i klassen på både rekkevidde, kraft, ladehastighet og komfort, og enda bedre vil det bli når firehjulstrekkeren kommer i 2024.

Dessverre vet vi ikke noe om pris ennå, men dersom den ikke nærmer seg Transporter alt for mye, vil den bli det naturlige valget for mange med lettere jobber og finne helt nye kunder blant dem som ønsker en romsligere og mer praktisk familiebil.

