Husstandsmedlemskap for kun 195 kr

Parkering for elbil

Test av Mercedes-EQ EQS 450 Manufaktur 4MATIC: Et luksus-dyr som både knurrer og skurrer

TID FOR REFLEKSJON: Har du lyst til å bruke nesten to millioner på en elbil, har Mercedes gjerne et godt forslag. EQS 450 Manufaktur gjenspeiler det ypperste innen luksusbil. Alle foto og video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Mercedes flesker til med den mest overdådige luksus-elbilen hittil. Men kan EQS 450 forsvare prislappen på nesten to millioner kroner? Og hvordan trives direktøren i baksetet?

Flaggskipet i Mercedes-EQ-flåten har vi allerede testet inn og ut i alle varianter før.

Luksusutgaven EQS 580, med over 700 kilometer rekkevidde, kjørte fra Strømmen til Lade uten ladestopp. Altså fra Romerike til Trondheim, for de som bare leste ordspill i forrige setning:

Deretter dro vi til Sverige med den rimeligere EQS 450+.

Og vi innkasserte pokaler på det aller første norgesmesterskapet i elbil noensinne på Vinstra i en AMG EQS 53.

Men S-en i EQS betyr så mye mer enn bare rekkevidde og hestekrefter. Den skal by på det ypperste innen luksus og kvalitet.

Legger man til «Manufaktur» på slutten, så skjønner man at man har nådd toppen av overdådighet hos Mercedes.

Men den koster …

Mercedes-EQ EQS 450 Manufaktur 4MATIC – oppsummert: Pluss Komfort på alle plan

Suveren infotainment og underholdning

Lettkjørt og smidig med firehjulstyring Minus Utstyr som er standard hos mange, koster ekstra her

Anonymt utseende

Enkelte detaljer holder ikke mål

Utstyrsbombe

Startprisen på dagens testbil EQS 450 er 1.196.626 kroner. Men denne gangen har Mercedes flesket til og krysset av på alle utstyrsboksene.

Og ikke misforstå: Vi mener ALLE. Da havner man på svimlende 1.920.180 kroner.

Bare for moro skyld prøvde vi å legge til «alt» i Mercedes-konfiguratoren. Likevel endte vi opp med å bruke mindre enn de 720.000 kronene ekstra denne bilen koster.

Sjekk den sinnssyke (ja, faktisk) utstyrslista:

Navn Beskrivelse Pris kr* AMG-line eksteriør Utvendige AMG-detaljer 46.400 Nattpakke Mørktonet glass 8.700 Manifaktur interiørpakke: Belyst innstegslist, ratt i nappaskinn, totonet, deep pile gulvmatter, brodert nakkestøtte, multikontur og klimatiserte forseter 135.894 Premium pluss pakke: Burmeister-lydanlegg, panoramatak, thermotronic klimakontroll 76.212 AMG-felger 21-tommer 13.340 Oppvarmet spyledyser Vindusviskere foren 1.300 Laminert glass: Varmeisolerende, støydempende og IR-reflekterende 13.340 Oppvarmet frontrute 6.728 Baksetepluss-pakke Berøringsskjerm i midtarmlenet, adaptiv belysning, ekstra airbags, hodestøtte, trådløs lader 38.164 Varmeseter bak 4.756 Listverk Open pore ships deck 37.120 Tre/skinnratt Kombinert tre og skinn 9.512 Oppvarmet ratt 5.684 Microcut taktrekk Alcantara-lignende stoff 18.560 MBUX hyperscreen 12.3-tommers berøringsskjerm 83.520 22 kW Ac onboard lader 11 kW som standard 11.600 Styring 10 grader på bakaksel Fire grader som standard 15.080 Laminert glass: Varmeisolerende, støydempende og IR-refleketerende 13.340 *Prisene veiledende fra Mercedes konfigurator. Valg av enkelte pakker kan gi avslag på andre utstyrsalternativer.

Det som ikke finnes i lista over, har du ikke godt av.

Utstyret gir bilen et tydelig luksuspreg og en «wow»-faktor med en gang man setter seg i bilen.

Men pirker du under overflaten, er det noen detaljer som skurrer.

FLAGGSKIPET: Aldri før har vi testet en bil med så mye ekstrautstyr, men det gjør ikke at Mercedes EQS 450 Manufaktur treffer innertier på alle punkter av den grunn.

Ikke helt på S-nivå

Dekselet foran, som dekker koppholder og trådløs mobillader, gir en ganske billig følelse når man åpner og lukker det.

Koppholderne sitter løst, det samme gjelder gummimatten til induksjonsladeren.

BILLIG UTFØRELSE: Løse koppholdere, gummimatter som klistret seg til mobilen og et midtkonsul-deksel som var litt skranglete, var blant en del småting som trakk ned det som ellers er en bil av imponerende kvalitet.

Luftdysene foran i midten mangler litt finesse. Det samme gjelder knappene til midtarmlenet både foran og bak, der du igjen finner litt slarkete koppholdere.

Vi oppdaget til og med et løst deksel i dørkarmen bak på begge sider.

Og apropos dører – savnet vi såkalte soft close-dører, som riktignok finnes som tilleggsutstyr, men som noen glemte å ta med i utstyrsbestillings-bonanzaen. Pytt, pytt.

Bilens høyde på litt over 1,5 meter kombinert med det coupé-formede karosseriet gjør innstigningen til baksetene noe trang for folk over 185 centimeter.

HØY SIGARFØRING: Baksetene byr på den samme luksusen som de foran nyter – og vel så det. Tobakksbrune skinnseter er, heldigvis, ikke ferdig innrøkt. Det eneste som mangler er et barskap. Kjipe koppholdere i midtarmlenet gjør ikke samme susen.

Bil-spa

Utenom nevnte småplukk er det Kardashians-nivå fra A til Å:

Massasjeseter med oppvarming og kjøling. Og «energising»-programmer med massasje, duft og lyd for å gjenoppfriske slitne direktører.

Spill, video og lydunderholdning kan styres via berøringsskjermen, eller fra nettbrett fra baksetene.

EQS Manufaktur er uten tvil en bil som oppleves best som passasjer.

FULL KONTROLL: Baksetene har nesten like stor justeringsmulighetene som forsetene. Burmeister-anlegget leverer suveren lydopplevelse. Stemnings LED-lysene kan endres mellom tusenvis av farger.

Kjøreegenskaper

Er det én ting Mercedes, uansett Benz eller EQ til etternavn, er kjent for, er det komfort. Med EQS har de naila det – nesten.

Airmatic-luftfjæring jevner ut gjennomsnittet på dårlig vedlikeholdt norsk asfalt med forbløffende bra resultat.

Balansen mellom å beholde kjøreegenskaper som fortsatt inspirerer sjåføren, men som også lar direktøren bak i bilen duppe av mellom møtene, har Mercedes klart med glans.

FREKK FRONT: Med AMG-stylingpakke får man blant annet et frekt frontparti med «falskt» luftinntak og 21 tommers multieikede felger.

Det understellet ikke klarer like effektivt, er å roe bilen etter store ujevnheter i lave hastigheter.

Den vugger fra side til side og sliter med å finne «nullpunktet». Det er potensielt direkte ødeleggende for direktøren bak som forsøker å signere kontrakter.

Sportsmodusen fjerner delvis denne potensielle utfordringen, men da mister man også litt av følelsen av «flyvende teppe».

EQS et prakteksempel på hvor langt vi har kommet i elbilutviklingen.

Man trenger ikke å gå langt tilbake i tid da en elbil var unisont med en

toseters blikkboks med fire mils rekkevidde – vel å merke på en god dag.

Dette lover godt for framtiden.

Skynder seg sakte

EQS 450 er ingen sportsbil. Med 360 hestekrefter fordelt på 2.630 kilo egenvekt skyver bilen greit fra seg.

Men 0-100 km/t på 5,6 sekunder løfter ingen øyenbryn i dagens Tesla Plaid-verden med 0-100-tall på rundt to sekunder.

Dreiemomentet mellom motorene på for- og bakaksel forskyves kontinuerlig for optimal balanse og stabilitet. Dette, sammen med firehjulsstyringen, gjør at EQS er meget stabil og enkel å kjøre.

Ikke minst gjør det at svingradiusen er forbausende liten.

Den holder lett høy marsjfart på svingete veier, og er mer enn sprek nok for de fleste. Dette er tross alt en bil som skal nytes fremfor å piskes.

SMAL ÅPNING: EQS er kun 1.5 meter høy og i tillegg coupé-formet. Da blir det litt trang ankomst for passasjerer, særlig dem over 180 cm.

Redusert rekkevidde

EQS 450 har i utgangspunktet en rekkevidde på 719 kilometer etter WLTP-målestandarden.

Men verdens lengste utstyrsliste koster mer enn kroner og øre.

Den spiser også av rekkevidden.

Delvis skyldes dette økt vekt, men her må økt rullemotstand fra de 265/40 R21 Pirelli P-Zero dekkene ta mye av skylden.

I praksis reduseres oppgitt basisrekkevidde med 77 kilometer til 642. Vi rakk ikke i denne omgangen å teste rekkevidden og lading, men EQS med netto batterikapasitet på 108,4 kWt har vi testet tidligere, og resultatene finner du her.

Da endte gjennomsnittseffekten ved lynlading på 165 kW ved lading i normalintervallet fra 10 til 80 prosent:

Til tross for at ekstrautstyret går på bekostning av rekkevidden, holder over 60 mil mellom ladestolpene i massevis for de fleste.

Dette var resultatet vi endte med etter testen av 450+-utgaven:

DISKRÉ: Det er lite som avslører at denne bilen overgår de fleste hva angår luksus.

Konklusjon: Ikke bare prisen å plukke på

Etter en uke med flaggskipet føler vi at vi så vidt har skrapt på overflaten av hva denne bilen har å tilby. Vi kunne ha brukt en hel uke bare på å utforske appene man kan laste ned via Mercedes me.

Som en total luksuspakke treffer Mercedes godt selv om det meste av utstyret er så svimlende dyrt at det er vanskelig å begripe.

EQS et prakteksempel på hvor langt vi har kommet i elbilutviklingen.

Man trenger ikke å gå langt tilbake i tid da en elbil var unisont med en toseters blikkboks med fire mils rekkevidde – vel å merke på en god dag. Dette lover godt for framtiden.

Vi har nevnt det før, og må gjenta oss selv igjen. Det finnes fortsatt småfeil som Mercedes må rette på for å treffe blinken. Ikke minst det faktum at den store bilen bare kan trekke tilhenger på magre 750 kilo.

Virker vi pirkete?

Absolutt.

Det forventes når prisen nærmer seg to millioner.