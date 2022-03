Grønt lys for Tesla i Tyskland: Får endelig åpne kjempefabrikk – men flokene florerer

SNART KLART: Teslas nye kjempefabrikk utenfor Berlin til 60 milliarder kroner har kapasitet til å produsere inntil 500.000 biler i året.

Krig, råvareknapphet og stigende priser kan bremse salget.

Fredag ble en merkedag for Tesla i Europa. Etter en rekke forsinkelser, fikk den amerikanske elbilprodusenten endelig grønt lys til å starte kommersiell produksjon i sin nye gigafabrikk i Brandenburg utenfor Berlin.

Frem til nå har det kun vært prøveproduksjon i anlegget.

RUSKEFØRE FOR TESLA: Men nå kan det gå mot vårløsning for Teslas «gigafactory» i Brandenburg utenfor Berlin.

Problemer underveis

Veien frem mot åpning har vært alt annet en problemfri. Tesla har kranglet med delstatsmyndighetene om flere ting, og i tillegg har diverse miljøverngrupperinger stukket kjepper i hjulene for Elon Musk og co.

Bekymringene har vært rettet mot alt fra trærne som måtte felles for å gjøre plass til den enorme bygningen, til en utrydningstruet lokal slangeart.

Siste hinder på veien ble ryddet unna forrige uke. Det handlet om frykt for at de 1,4 millioner kubikkmeterne med vann fabrikken trenger per år, tilsvarende forbruket til 30.000 personer, vil tømme regionen for drikkevann.

Fortsatt skyer på himmelen

Musk har ved flere anledninger uttrykt misnøye med tysk byråkrati og anklaget myndighetene for å forsinke kampen mot klimaendringer.

Godkjennelsen Tesla har fått, hviler på på noen betingelser, blant annet når det gjelder anleggets utslippshåndtering. Dette regnes imidlertid som formaliteter, og ventes ikke å skulle skape ytterligere forsinkelser.

Dermed går den tunge logistikkoperasjonen med å sende biler fra fabrikkene i USA og Kina til det europeiske markedet mot slutten.

Fabrikken i Grünheide skal forsyne hele Europa, og all import av Tesla til Norge skal etter planen skje fra anlegget. Det er ventet en årlig produksjon av inntil 500.000 biler.

Men selv om et stort problem er ryddet unna for Tesla, er det fortsatt humper i veien. Blant annet er det fremdeles krevende å skaffe tilstrekkelig med halvledere, eller mikrochiper, som brukes til å styre det meste av elektronikk i bilene.

Denne situasjonen er ytterligere forverret som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Sistnevnte er blant de største leverandørene av neongassen som brukes i fremstillingen av disse chipene.

Russland er dessuten en stor produsent av nikkel, aluminium og litium som brukes i produksjonen av elbilbatterier. Prisene på disse råvarene er nå presset til rekordhøye nivåer, som igjen legger press på Tesla og andre elbilprodusenters fortjenestemarginer.

Prisen bremser salget

En analyse Reuters har gjort peker på at prispresset mot elbilprodusentene er betydelig og at dette kan forsinke overgangen til elektrisk mobilitet globalt.

– Stigende råvarepriser har definitivt potensial til forlenge tiden det vil ta før elbiler kan konkurrere med forbrenningsbiler når det gjelder kostnader. Dette kan hemme utbredelsen av elbiler, sier analytiker Gregory Miller ved prognosemakeren Benchmark Mineral Intelligence i analysen.

De færreste land opererer med de samme elbilfordelen som vi har her hjemme, og i USA er snittprisen for elbilene som blir solgt langt høyere enn snittprisen for andre biler.

Dette gjør at elektriske kjøretøy foreløpig tiltrekker seg flest kunder i luksussegmentet, mens det er vanskelig å nå den jevne bilkjøperen, spesielt i markeder som ikke har omfavnet teknologien fullt og helt ennå.

«Folkebil» lagt på is

Elbiler sto for rundt ni prosent av det totale bilsalget i verden i fjor, skriver Reuters, og viser til tall fra det internasjonale energibyrået IEA.

Og mens rekkeviddeangsten er i ferd med å slippe taket, peker analysebyrået Cox Research på at høy pris er en økende utfordring.

– Alt som kan øke kostnaden, vil være et hindre for overgangen til elbiler, sier Cox-analytiker Michelle Krebs.

Tesla har lenge hatt planer om å utvikle en rimeligere «folkebil» til 25.000 dollar, men denne er blitt lagt på is i flere omganger.