Kan miste vannlisens: Nytt hinder i veien for Teslas gigafabrikk i Tyskland

FORSINKET: Teslas nye kjempefabrikk utenfor Berlin til 60 milliarder kroner kan ikke åpne før alle tillatelser er på plass.

Lokale miljøverngrupperinger stikker kjepper i hjulene for Elon Musk.

Teslas produksjonsanlegg i delstaten Brandenburg like utenfor Berlin skulle vært i produksjon for lengst.

Forsinkelsene har stått i kø og godkjennelsesprosessen med de lokale delstatsmyndighetene har tatt lengre tid enn ventet.

Nå har det dukket opp nok et potensielt hinder i veien for Gigafactory Berlin-Brandenburg, som skal forsyne hele Europa med nye Model Y og bidra til at Tesla tetter luken til VW i Europa.

Reuters skriver at lokale miljøvernorganisasjoner mener miljømyndighetene i Brandenburg ikke gjorde en grundig nok jobb da de garanterte Tesla vann via en lisens med det kommunale vannverket Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE).

De har derfor levert inn en stevning som skal rettsbehandles fredag 4. mars. Dersom miljøgrupperingene vinner frem, er WTE tydelig på at Teslas lisens må kanselleres, og at forhandlingene om hvordan fabrikken skal forsynes med vann må starte på nytt.

Dette vil isåfall ta tid, og det finnes ingen garanti for hva som blir utfallet.

Åpningen er fortsatt i det bå

En talsperson for rettsadministrasjonen i Frankfurt Oder, som skal behandle saken, sier at det er ventet en avgjørelse samme dag som høringen finner sted.

Tesla har ikke ønsket å kommentere saken overfor Reuters.

Dersom de lokale miljøgrupperingene vinner frem, vil dette være nok et tilbakeslag for Tesla, akkurat idet den omfattende godkjennelsesprosessen med delstatsmyndighetene er inne i finalerunden.

Stevningen om tilgangen til vannressursene skjer på siden av denne prosessen.

Elon Musk uttalte i oktober i fjor at han håpet fabrikken var i produksjon i løpet av desember. Det gikk som kjen ikke, og siden har det ikke kommet offisielle uttalelser fra Tesla om når en åpning kan finne sted.

Musk har ved flere anledninger uttrykt misnøye med tysk byråkrati og anklaget dem for å forsinke kampen mot klimaendringer.

Mener tilgangen på drikkevann ikke er truet

Aktivister i Brandenburg har heist det røde flagget mot Tesla-fabrikken flere ganger tidligere. Bekymringene har vært rettet mot alt fra trærne som måtte felles for å gjøre plass til den enorme bygningen, til en utrydningstruet lokal slangeart.

Grupperingene bak stevningen, Grüne Liga og Nabu, frykter at de 1,4 millioner kubikkmetrene med vann fabrikken trenger per år, tilsvarende vannforbruket til 30.000 personer, vil tømme regionen for drikkevann.

Lokale myndigheter mener imidlertid det er nok vann i regjonen til å forsyne Tesla-fabrikken

– Drikkevannet for de 170.000 menneskene som bor i regionen, er ikke truet, uttalte delstatens miljøminister Axel Vogel i januar, ifølge Reuters.

Det kommunale vannverket WSE, som faktisk skal levere vannet, sier forsyningen er presset.

– Vi visste at vi nærmet oss grensene, men forventet ikke å komme dit før i 2050. Med Tesla-fabrikken har dette scenariet rykket 30 år nærmere, sier WSEs talsperson Sandra Ponetsky, og legger til at de er avhengig av hjelp fra andre regioner for å sikre forsyningen.

Under et fabrikkbesøk ifjor lo Musk da en reporter spurte om fabrikken vil tømme områdets vannforsyning.

– Nei, nei, dette er helt feil. Det er vann overalt her. Virker dette som en ørken for deg? Det er latterlig. Det regner mye.