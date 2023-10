Parkering for elbil

Kraftig dropp i antall biltyverier: Flere grunner til at særlig elbiler stjeles mindre

MARKANT REDUKSJON: I 2003 ble det stjålet over 14.600 biler i Norge. Nå er tallet nede i rundt 2400. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

På 20 år er biltyverier i Norge redusert med over 80 prosent. Spesielt elbiler er lite utsatt for å bli stjålet.

Rattlås, elektronisk startsperre og GPS-sporing av moderne biler gjør jobben vanskeligere for biltyvene. På 20 år er biltyverier i Norge redusert med over 80 prosent.

I 2003 ble det stjålet over 14.600 biler i Norge. Nå er tallet nede i rundt 2400 biler.

Sannsynlige forklaringer er at kjøretøyene er blitt vanskeligere å stjele, og stjålne elbiler er fremdeles mindre attraktive attraktive i utlandet enn fossildrevne biler, ifølge forsikringsselskapet If.

Drøye 2000 biler stjålet i fjor

– Etter hvert som bilene har fått ny sikkerhetsteknologi, har antallet biltyverier gått kraftig ned i Norge. Innføringen av elektronisk startsperre som markedsstandard nærmest sklitaklet vinningsforbryterne, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Moderne biler er vanskeligere å stjele enn eldre modeller. Likevel er det blitt stjålet mellom 2000 og 3000 biler årlig de siste årene, viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

I fjor ble det stjålet 2377 biler i Norge.

Kvier seg for å ta elbiler

Elbiler er lite attraktive å stjele, selv om selvsagt også disse blir rappet.

– Når du er biltyv, vet du ikke hvor mye strøm som er på bilen. Da er det litt nervepirrende å sitte og vente på nærmeste ladestasjon mens du må fylle strøm, sier Clementz i If.

GODT FORSIKRET: Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If, oppfordrer folk til å passe ekstra godt på bilnøkkelen, enten du har elbil eller ei. Foto: If

Mange elbiler, kanskje spesielt anført av Tesla, som var tidlig på ballen her, har fiffig sporingsteknologi og kameraer som kan ta bilder av tyven og gode sikringssystemer. Disse tingene gjør elbiler mindre attraktive å stjele.

Ladenettverkene kan dessuten være svakt utviklet i land der de stjålne bilene har sin planlagte endestasjon.

– Norske bensin- og dieselbiler er derfor mer naturlige å stjele, sier Clementz.

Gjem bilnøkler lurere

Mange av bilene som forsvinner blir utsatt for tyveri fordi tyven har klart å få tak i nøkkelen.

Slike nøkkeltyverier skjer blant annet ved innbrudd i bolig, eller fra nøkkelskap hos bilforhandlere eller bedrifter.

– Det er derfor svært viktig å ha full kontroll på nøkkelen. Den øverste skuffen i entreen er der innbruddstyven leter først. Finn et lurere sted, oppfordrer Clementz.

Nøkkeltyverier fra garderober skjer også, påpeker han.

– For noen år siden var jeg i en svømmehall. Der hadde garderobeskapene kodelås. Mens en besøkende tastet inn koden, sto tyven og ubemerket leste den av over skulderen, sier kommunikasjonssjefen i If.

Mens kvinnen svømte, stakk tyven av med bilen hennes. Tyveriet ble ikke oppdaget før hun kom ut på parkeringsplassen for å låse opp bilen sin.

– Da var den stjålne bilen og tyven sikkert på vei mot svenskegrensen. Kanskje med stjålne bilskilter både foran og bak.

– Mange stjålne biler har en transportetappe gjennom Sverige, og går derfra på ferjer eller via Øresundsbroen til Øst-Europa. Det kan det være et midlertidig stopp, før de forsvinner til et annet land i verden, sier Clementz.

Matboks mot biltyveri

Enkelte biltyver bruker høyteknologi for å forsterke signaler eller kopiere elektroniske signaturer til nøkler.

– Mitt beste råd er å oppbevare nøkkelen i en matboks i blikk hjemme. Da skjermer du antennen til nøkkelen. Er du ekstra opptatt av sikkerhet, kan nok litt aluminiumsfolie rundt nøkkelen være greit å ha på reise, avslutter Clementz.