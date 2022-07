Volvo bryter med Acea: Forlater lobby­organisasjon i protest

FØRST UT: C40 Recharge er den første modellen fra Volvo som er bygd opp som elbil fra bunn. Selskapet har ambisiøse planer for elbilskiftet fremover.

Har forskjellige ambisjoner for overgangen til nullutslippssamfunnet.

Volvo Cars bryter med den europeiske bilprodusentorganisasjonen Acea. Det meddelte selskapet i en pressemelding fredag, skriver Automative News.

Årsaken er forskjellig syn på veien videre mot nullutslipp fra transportsektoren.

Volvo står fast ved målsetningen om at modellporteføljen skal være helelektrisk innen 2030, mens Acea nyllig utttrykte skepsis til Europaparlamentets vedtak om å sette en sluttdato for salget av nye fossilbiler i 2035. Organsiasjonen ønsker å bruke mer tid på omstillingen.

– Etter mange vurderinger har vi konkludert med at Volvo Cars’ bærekraftstrategi ikke er helt i takt med Aceas for øyeblikket. Vi tror derfor at det bedre å velge en annen retning nå, skriver Volvo i pressemeldingen.

– Blant de mest ambisiøse

Acea (The European Automobile Manufacturers’ Association) er en sammenslutning av europeiske bilprodusenter, som jobber strategisk mot beslutningsmyndigheter for å sikre best mulige vilkår for organisasjonens 16 medlemsbedrifter.

Den svenske bilkjempen vil forlate lobbyorganisasjonen ved enden av året, og legger ikke skjul på at det skyldes forskjeller i ambisjonene for det elektriske skiftet.

– Vi er blant de mest ambisiøse i hele industrien, men vi klarer ikke realisere målet om nullutslipp fra transportsektoren alene, skriver Volvo, og oppfordrer konkurrentene til også å ta et tydelig standpunkt.

– De som velger å gjøre det, vil finne en sterk alliert i Volvo Cars, heter det.

Følger etter Stellantis

Volvos avgjørelse kommer en måned etter at Stellantis også meldte om at det bryter med Acea.

Stellantis-sjef Carlos Tavares, som selv var styreleder i Acea for noen år siden, sa at utmeldingen er ledd i en ny tilnærming for arbeidet med fremtidens mobilitetsutfordringer som skiller seg fra tradisjonell lobbyvirksomhet.

Bilgiganten, som har 14 produsenter i porteføljen, deriblant Fiat, Chrysler, Citröen, Opel og Maserati, vil i fremtiden arrangere sin egen årlige konferanse som skal rette søkelyset mot aktuelle temaer og problemstillinger.

Stellantis har i sin «Dare Forward 2030»-strategi nedfelt at utslippene fra selskapets biler sal halveres innen 2030 og at selskapet skal være karbonnøytralt i 2038.

Samlet sto Volvo og Stellantis for 21,5 prosent av det totale bilsalget i Europa i årets fem første måneder, ifølge tall fra Acea.

