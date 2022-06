Vedtak i Europaparlamentet: Vil ha stopp i fossilbilsalget fra 2035

Nå starter jobben med å få med seg medlemslandene.

Med knapt flertall vedtok Europaparlamentet onsdag å støtte et lovvedtak som tar sikte på å stanse salget av nye biler med forbrenningsmotor fra 2035.

Vedtaket i er tråd med innstillingen fra EU-kommisjonen og samtidig en del av den såkalte «Fit for 55»-pakken som er til behandling blant medlemslandene i Ministerrådet og parlamentet.

«Fit for 55» er en gigantisk pakke med nye lover og regler som skal redusere klimagassutslippene i EU med 55 prosent innen 2030.

Planen innebærer reduksjonsmål for utslipp til bilprodusenter i 2025 og 2030, og deretter et mål om null utslipp for personbiler og varebiler i 2035. Produsenter som ikke kan møte kravene blir møtt med økonomiske bøter. Du kan lese mer om dette hos Transport and environment her (engelsk).

EU-landene splittet i spørsmålet

Med onsdagens vedtak fortsetter nå drakampen mellom bilindustrien, medlemslandene og EU om hvor lenge bensin- og dieselbiler skal være tilgjengelig i nybilmarkedet.

Temaet er kontroversielt og EU-landene er splittet i spørsmålet, noe som kom klart frem da parlamentet stemte over kommisjonens innstilling. Forslaget ble vedtatt med 339 mot 249 stemmer, mens 24 avsto fra å stemme.

Men selv om et stort mindretall ønsker en videre horisont før det settes stopp for fossilbilen, tror den svenske sosialdemokratiske klimatalsperonen Jytte Guteland, som sitter i Europaparlamentet, at det skal bli mulig å gjennomføre forslaget.

OPTIMIST: EU-parlamentariker og klimatalsperson Jytte Guteland.

– Jeg tror det er gode muligheter for at vi kan få med rådet (medlemslandene) på at det ikke skal selges fossile kjøretøy etter 2035. Vi hadde gjerne sett at det skjedde før, sier hun til Energi og Klima.

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge, mener det er banebrytende at Europaparlamentet skjønner at fremtiden for personbilmarkedet er elektrisk.

– Det blir uhyre spennende å se hvordan EUs medlemsland nå følger opp i den videre behandlingen i EU, sier hun.

– Vil ha global innvirkning

For enn så lenge er ingenting avgjort.

Neste steg er at miljøsammensetningen av Ministerrådet møtes i Brussel i slutten av juni for å avgi sin innstilling.

Deretter skal Europaparlamentet og Ministerrådet forhandle seg frem til en endelig lovfestet avtale.

Ministerrådet er medlemslandenes organ i EU. Det består av 27 fagministre, én fra hvert av EUs medlemsland. Hvilke ministre som møter, avhenger av hvilken type sak som skal behandles.

SPENT: Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge.

– Dersom EU-markedet går for forpliktende utfasing, vil det ha global innvirkning. I Norge styrer vi jo mot å fase ut bensin- og dieselbilene allerede om tre år, så vi vet at dette er fullt teknologisk mulig og at forbrukerne omfavner den nye teknologien, påpeker Berge, og legger til:

– Elbilforeningen har spilt inn at utfasingen burde skje enda raskere og med flere forpliktende delmål underveis. Men vedtaket er likevel et signal om hvilket paradigmeskifte som er i gang for bilindustrien.

«Utenkelig» for noen år siden

Transportdirektør Dietmar Oeliger i den uavhengige miljøstiftelsen European Climate Foundation (ECF) sier Europaparlamentets vedtak er et historisk øyeblikk i overgangen til en utslippsfri veitransport.

– For bare noen år siden var dette utenkelig. Noen vil kanskje si at vi ikke trenger sterke reguleringer lenger, nå som bilindustrien forplikter seg stadig sterkere til å bli helelektrisk. Men reguleringer er en nødvendighet, og ikke noe som er kjekt å ha. Dette har historien lært oss, sier Oeliger til elbil.no, og viser til at forpliktelser basert på frivillighet har vært mislykket.

Oeliger er for øvrig på norgesbesøk i disse dager i forbindelse med at rådgivergruppen i den globale «Drive Electric Campaign» er samlet i Oslo.

Elbilforeningens leder Christina Bu og seniorrådgiver Sveinung Kvalø er medlemmer i denne gruppen sammen med 50 andre elbileksperter fra hele verden.

