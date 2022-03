Ulike ambisjoner om elektrifisering og karbonnøytralitet: Så mye spriker verdens bilprodusenter om klimamål

EN BILBRANSJE I ENDRING: Hvem lover hva blant verdens store bilprodusenter med tanke på klima og utslipp? Det forsøker vi å finne noen foreløpige svar på i denne artikkelen. Foto: Jamieson Pothecary / Norsk elbilforening

Klimaambisjonene varierer stort i bilbransjen. Spørsmålet for mange er ikke lenger om, men når de skal bli både helelektriske og karbonnøytrale

Nylig kunngjorde Ford at de akter å gire opp elbilsatsingen sin drastisk.

Og den amerikanske kjempen er langt fra den eneste bilprodusenten som har gått ut med skjerpede bærekraftmål, tidfestede ambisjoner om karbonnøytralitet og tidslinjer for når de skal satse fullt ut på elbiler.

I denne artikkelen har vi prøvd å sammenfatte hva de fleste store bilprodusentene har av planer for å begrense utslippene av klimagasser.

Stellantis-merkene karbonnøytrale fra 2038

Men det er ingen enkel sak, siden bildet endrer seg nærmest fra dag til dag.

Litt tidligere denne uken meldte eksempelvis toppsjefen i Stellantis, Carlos Tavares, om selskapets nye strategi «Dare Forward 2030».

Planen der er nå at bilmerkene under Stellantis-paraplyen, blant annet Peugeot, Opel, Citroën, DS, Alfa Romeo, Fiat og Jeep, skal halvere utslippene innen 2030.

Strategien ble publisert på Stellantis’ nettside for to dager siden, og redegjør for hvordan selskapet vil prøve å begrense klimaendringene gjennom å bli karbonnøytralt innen 2038.

Polestar leder an

I så fall slår de eksempelvis Volvo, som har forpliktet seg til det samme innen 2040. Men Volvo har som kjent også forpliktet seg til bare å selge elbiler fra 2030.

Innenfor EU skal Stellantis-gruppen bare selge elbiler innen 2030. Og innen samme år skal halvparten av bilsalget deres i USA være helelektrisk.

Polestar har imidlertid ambisjoner om å være klimanøytralt allerede innen 2030, og Polestar-sjef Thomas Ingenlath gjentok nylig i et intervju med elbil.no at han ønsker seg en standard for hele bilbransjen som viser hvor «rene» bilene er nå kundene kjøper dem:

Den tyske giganten Volkswagen, derimot, har på tross av alle sine elbilmodeller foreløpig bare satt seg fore å nå klimanøytralitet innen 2050.

Ambisiøst fra Audi

Vi kan da heller ikke se bort fra at VW vil fremskynde målene sine etter hvert som stadig flere av konkurrentene viser mer fremoverlente ambisjoner.

Volkswagen-gruppen inkluderer også bilmerker som Audi, Skoda og Porsche, alle kjent for betydelig elbilsatsing.

Audi har sagt at de vil starte produksjonen av sin siste aller siste fossilmodell om bare fire år, fase ut forbrenningsmotoren innen 2033 og være karbonnøytrale innen 2050 – samtidig som de lover over 20 elbilmodeller innen 2025.

Søsterselskapet Skoda har så langt vi kan se ikke gått like høyt på banen ennå, det har derimot Porsche gjort:

Der annonserte man i fjor en målsetting kanskje like sporty som bilen selv, om at hele selskapets verdikjede skal være CO 2 -nøytral innen 2030.

Men som med alle andre fagre vyer omtalt i denne artikkelen: Om de faktisk gjennomfører, gjenstår å se.

Disse signerte COP26-erklæring

Enkelte bilfabrikanter støttet i fjor høst FNs COP26-erklæring om å fase ut fossilbiler innen 2040:

Disse var Volvo, Ford, General Motors, Mercedes, BYD og Jaguar Land Rover.

General Motors har dessuten forpliktet seg til å jobbe mot en overgang til bare å produsere utslippsfrie biler innen 2035.

Og Ford gikk som nevnt nettopp høyere på klimabanen enn de har gjort tidligere, ved å bedyre at halvparten av den totale produksjonen skal være helelektrisk innen 2030, samtidig som de innen den tid bare skal selge elektriske personbiler i Europa.

Ford gjentar nå også at de forplikter seg til å være et karbonnøytralt selskap i 2050 og at all kraft knyttet til produksjonsprosessene skal være lokal og fornybar innen 2035.

Honda, Nissan, BMW og Hyundai var blant bilprodusentene som unnlot å signere klimaerklæringen.

Fraværende på underskriftslisten da var også Stellantis-gruppen, selv om den altså nå har kommet på banen.

Hva med Tesla?

BMW har som mål å være klimanøytralt innen 2050, og at minst halvparten av bilsalget skal være helelektrisk i 2030.

Hyundai har strammet skruen med fem år sammenlignet med BMW, og vil være karbonnøytralt i 2045. Dessuten har selskapet slått fast at fra 2035 skal alle bilene de selger i Europa være elektriske.

Hyundais sørkoreanske søsterselskap Kia har også satset tungt på elbiler, og har kanskje ikke så overraskende ganske identiske klimamål som Hyundai.

Honda skal være karbonnøytralt i 2050, som for øvrig samsvarer med målene satt av hjemlandet Japan. Honda har også et mål om bare å selge biler driftet av batteri eller brenselsceller innen 2040.

Hva så med Tesla? Som selskapet selv ynder å påpeke, er selve formålet med Tesla eksistens å fremskynde verdens overgang til bærekraftig energi.

Teslas biler er jo langt på vei utslippsfrie i bruk, utslipp knyttet til logistikk og primært produksjon er medaljens bakside, men det gjelder jo for alle biler, fossildrevne som elektriske.

En fersk tysk livsløpsanalyse av elbiler viser at en elbil kan kutte utslippene med opptil 89 prosent sammenlignet med en bensinbil.

Tesla går temmelig grundig gjennom eget klimaavtrykk i sin «Impact report«, og understreker naturligvis at de hele tiden jobber for å redusere dette, eksempelvis gjennom alt fra resirkulering til sol- og vindenergiprosjekter ved deres «gigafactorys». Men så langt vi kan se, har selskapet så langt ikke tidfestet noe mål om total karbonnøytralitet.

Toyota og Nissan iler langsomt

Også verdens to største bilprodusenter, Toyota og Volkswagen, nektet begge å signere FNs klimaerklæring.

Toyota har ikke akkurat vært på hugget i elbilutviklingen, og presenterte nylig sin aller første elbil med det krøkkete navnet bZ4x.

Toyota har som mål å være karbonnøytralt innen 2050.

Dette middels ambisiøse målet deler de med Mazda, som heller ikke akkurat har vært en pådriver i den globale elbilrevolusjonen.

En pådriver kan imidlertid Nissan argumentere for at de har vært, som med sin Nissan Leaf og varebilen Evalia/e-NV200, helt fra elbilens ungdomstid har utgjort storselgende bautaer.

Likevel er ikke Nissans klimamål de mest ambisiøse. Selskapet har som Mazda og Toyota mål om å bli klimanøytrale i 2050, og sikter mot å bare selge elektriske biler «in key markets by the early 2030s».

Jaguar iler mot 2025, Mitsubishi tenker på 2050

Mitsubishi, på tross av at de var tidlig på elbil-bølgen, har derimot ingen planer om å bli karbonnøytrale før 2050, og foreløpig er dette bare et mål.

Riktignok har de også som mål, men ikke forpliktet seg til, å halvere sine klimagassutslipp innen 2030.

Jaguar er på sin side langt mer ambisiøs, og har uttalt at man akter å være en helelektrisk bilprodusent allerede i 2025.

Mercedes gjorde det klart at selskapet har som mål å gå for totalt elektrisk personbilsalg innen 2030, vel å merke der markedet tillater det, innen tiåret er omme.

Mercedes har også stadfestet at de skal være karbonnøytrale innen 2039.

Stellantis på vei mot sirkulærøkonomi?

Tilbake til Stellantis, som denne uken også lovet at man skal ta «bestemte steg» i retning sirkulærøkonomi i selskapet.

– Vi planlegger å ha over 75 elbilmodeller på markedet og å nå et salg av fem millioner elbiler globalt innen 2030, sier Stellantis-sjefen i strategiplanen.

Bilporteføljen til Stellantis inkluderer PSA-gruppens Peugeot, Citröen, Opel, DS Automobiles og Vauxhall.

I tillegg har de FCA-gruppens italienske biler Fiat, Alfa Romeo, Maserati og Lancia, samt Chrysler, Dodge, Ram, Jeep og Abarth.

Presenterte tidenes første elektriske Jeep

I desember i fjor overtok importør Bertel O. Steen håndteringen av bilmerkene Fiat, Alfa Romeo og Jeep i Norge:

Det skjedde i kjølvannet av at de internasjonale bilprodusentene PSA og FCA tidligere i fjor slo seg sammen og dannet Stellantis, verdens fjerde største bilprodusent.

Bertel O. Steen ble med dette importør av totalt åtte Stellantis-merker i Norge, nemlig Peugeot, Opel, Citroën, DS, Alfa Romeo, Fiat og Fiat Professional, altså Fiats lette nyttekjøretøy.

I forbindelse med presentasjonen av Stellantis-strategien «Dare Forward 2030» viste de også frem den aller første elbilen fra Jeep, som kommer tidlig neste år, som altså blir én av de 75 kommende elbilmodellene fra selskapet: