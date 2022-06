Ny fabrikk for batterigjenvinning tildelt pris: Fornybarprisen til Hydrovolt i Fredrikstad

FERSKING FIKK PRIS: Fornybarprisen ble delt ut av direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge, Kristin H. Lind (t.v.). Stolte mottakere fra Hydrovolt var Geir Konsmo og Ingrid Karlsson (med blomster). Ordfører i Fredrikstad, Siri Martinsen, gratulerte også vinnerne av Fornybarprisen. Foto: Kristian Vårvi

Hydrovolt fikk gjev pris selv om de bare så vidt er i gang. Like fullt er de allerede verdensledende på gjenvinning av elbilbatterier.

Europas største gjenvinningsanlegg for elbilbatterier ligger i Fredrikstad, og det formelle startskuddet gikk 16. mai i år, med både statsråder og elbil.no på plass.

Reportasjen fra åpningsdagen kan du lese her:

Svenske Northvolt + norske Hydro = Hydrovolt

Selv om Hydrovolt-anlegget «bare» er en pilotfabrikk, er den like fullt Europas største resirkuleringsanlegg for batterier.

Bak Hydrovolt står den svenske batteriprodusenten Northvolt og vår egen industrigigant Hydro.

Og knappe halvannen måned etter oppstart har de altså allerede vunnet sin første pris:

Tirsdag denne uken ble Hydrovolt belønnet med Fornybarprisen fra Energi Norge, som gjennom NHO jobber for at Norge skal bli verdens første samfunn som kun går på fornybar energi.

Hydrovolt-anlegget har kapasitet til å håndtere hele Norges volum av brukte elbilbatterier på en bærekraftig måte – om lag 25.000 elbilbatterier i året.

Opptil 95 prosent gjenvinnes

Selskapet har et langsiktig mål om å resirkulere rundt 70.000 tonn batteripakker innen 2025 og 300.000 tonn batteripakker innen 2030. Det tilsvarer omtrent 150.000 elbilbatterier i 2025 og 500.000 i 2025.

Hydrovolt-anlegget er designet på en måte som maksimerer gjenvinningsgraden av materialene i et elbilbatteri, inkludert et støvoppsamlingssystem som sikrer at verdifulle materialer som vanligvis går tapt gjennom mekaniske resirkuleringstrinn blir fanget opp.

Den helautomatiske prosessen gjør at opptil 95 prosent av materialene kan gjenvinnes fra batteriene, inkludert plast, kobber, aluminium og «svart masse» (black mass), et stoff som inneholder metaller av nikkel, mangan, kobolt og litium.

Den svarte massen vil bli levert til Northvolt for videre resirkulering. Aluminiumet vil bli sendt til Hydro og bli omdannet til nye aluminiumprodukter

Direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge, Kristin H. Lind, trakk under overrekkelsen frem at vinnerne av Fornybarprisen blant annet kjennetegnes ved at de tør å ha hårete mål.

– Hydrovolt representerer en milepæl i elektrifiseringen av transportsektoren. Norge har vært verdensledende i å ta i bruk elektriske kjøretøy i noen år, men har manglet kapasitet til å resirkulere batteriene. Så klarer altså kloke hoder her til lands å få til dette. Jeg er mektig imponert, sier Lind i Energi Norge i en pressemelding.

Kristin H. Lind fra Energi Norge til venstre sammen med prisvinnerne som representerte Hydrovolt, Geir Konsmo og Ingrid Karlsson. Foto: Kristian Vårvi

Dette sier juryen: Hydrovolt har etablert Europas største gjenvinningsanlegg for elbilbatterier, med kapasitet til å resirkulere 12 000 tonn batteripakker årlig, tilsvarende rundt 25 000 elbilbatterier. Anlegget har kapasitet til å håndtere hele Norges volum av brukte elbilbatterier på en bærekraftig måte. Dette er en avgjørende virksomhet for et bærekraftig grønt skifte og at Norge med denne bedriften ligger i tet er både imponerende og gledelig. Den høye gjenvinningsgraden er også svært positivt i lys av det enorme behovet for råvarer denne industrien vil ha. Juryen bak Fornybarprisen består av Kristin Halvorsen fra Cicero, Liina Veerme fra Salten Kraftsamband, Anders Bjartnes fra Norsk klimastiftelse og Gina Gylver fra Natur og Ungdom. I jurybegrunnelsen skriver de:

– Mulig å tenke stort i et lite land

Lind i Energi Norge trakk også frem at Hydrovolts anlegg viser at klimabedrifter ikke bare løser bærekraftutfordringer, men også driver en betydelig verdiskaping for det norske samfunnet.

– Samarbeid mellom de to aktørene Hydro og Northvolt er også viktig her. Dette gjør blant annet at Hydro kan nyttiggjøre seg aluminiumet fra batteriene til andre aluminiumsprodukter, sier Lind.

Hydrovolt-sjef Peter Qvarfordt gleder seg stort over prisen.

– Det er utrolig hyggelig å motta Fornybarprisen etter knapt en måned med drift. På kort tid har vi gått fra å være to selskaper med en idé om å gjøre batteriindustrien mer bærekraftig og sirkulær, til å sette opp Europas største resirkuleringsanlegg for elbilbatterier. Det er mulig å tenke stort i et lite land, og enda større i to gode naboland, som Hydro og Northvolt representerer, sier Qvarfordt.

MINISTERE PÅ BATTERIRETUR: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og næringsminister Jan Christian Vestre bærer det offisielt første batteriet til gjenvinning ved Hydrovolts nye anlegg i Fredrikstad. Foto: Martin Thronsen/elbil.no

Et gammelt elbilbatteri kan gi liv til fire nye

Det nye gjenvinningsanlegget til Hydrovolt befinner seg forøvrig på tomta til norske Batteriretur, som har jobbet med dette feltet i en årrekke allerede, og Batteriretur er naturlig nok tungt inne i Hydrovolt-satsingen.

– Det blir ikke bare elbilbatterier som skal gjenvinnes her, også batterier fra maritim sektor skal få nytt liv gjennom Hydrovolt-anlegget, sier daglig leder Fredrik Andresen i Batteriretur.

Visste du forresten at et gammelt elbilbatteri kan gi råmaterialet til omtrent fire nye elbilbatterier?

Dette er nå mulig på grunn av en rivende teknologiutvikling, som har ført til at nye elbilbatterier trenger betydelig mindre mengder råmateriale enn tidligere.

Desto større grunn til å gjenvinne batteriene, med andre ord.

– Jeg kan ikke gå god for at tallet er så eksakt, men det er i hvert fall i denne størrelsesordenen, bekrefter Andresen.

Fakta: Dette er Hydrovolt Hydrovolt er en joint venture eid 50-50 av Hydro og den svenske batteriprodusenten Northvolt, etablert i juni 2020.

Det er Norges første resirkuleringsanlegg for større lithium-ion-batterier fra elbiler, marine applikasjoner og lignende.

Hydrovolt har kapasitet til å resirkulere batterier fra 25.000 elbiler hvert år. Det dekker hele Norges behov, men Hydrovolt tar også allerede imot batterier fra Sverige og Europa.

Anlegget er drevet på 100 prosent fornybar energi.

Totalinvesteringen er på cirka 120 millioner kroner. Anlegget er støttet med 43,5 millioner fra Enova.