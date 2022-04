Bli med Ladeklubben på Elbilferie: Harryhandel, golf – og tett mellom laderne

RETT BIL TIL JOBBEN: Med Volvo i Sverige føler man seg alltid velkommen. Seniorrådgiver Hulda Tronstad i Elbilforeningen rapporterer om en foreløpig problemfri tur gjennom nabolandet i øst. Her fra Torshälla, vest for Stockholm. Foto: Erik Lorentzen

Elbilforeningens ladeekspedisjon i Skandinavia ruller videre.

Etter en flying start på direktesendt fjernsyn i TV 2s God morgen Norge, satte vårt team kursen østover langs E18 mot Stockholm.

Under får dere reisebrev fra første dag på turen, som skal gå gjennom Sør-Sverige via Skjælland, Fyn og Jylland i Danmark, før båtretur til Oslo.

Reisen skal gjennomføres ved hjelp av Elbilforeningens nye blå ladebrikke, også kjent som Ladeklubben. Dette er et helt nytt tilbud til våre medlemmer, som skal gjøre det enklere å dra på tur med elbil.

Ladeklubben lanseres puljevis og vil sendes alle medlemmer i løpet av våren. Du kan lese mer her:

Dag én: Fra Aker Brygge til Gustav Adolfs torg

Elbil i Sverige – hur svårt kan det vara? Ikke i det hele tatt. I Sverige er det tett mellom laderne.

Transportetappen mellom Oslo og Stockholm er helt problemfri når det gjelder lading av elbil.

Det handler bare om å finne ut av hvilke steder du har lyst til å stoppe.

Harryhandel med elbil

Vi valgte Ørje først. Den sjarmerende lille «byen» på vei til østlandsfolkets store handlemekka, nemlig Olav Thons kjøpesenter i Töcksfors.

Og vi kan konstaterer at harryhandlerne trygt kan kjøpe seg elbil. Bare pass på at bagasjerommet har plass til alle handleposene. For elbilen har flere muligheter til å tanke strøm på en fullastet reise hjem.

Men vi lot oss ikke friste til annet enn enkel autografskriving på Ica. Kjendisstatusen vår økte betraktelig etter vårt besøk hos God morgen, Norge på TV 2 før avreise.

Vel. Det var kanskje ikke autograf han ba om, nordmannen. Han lo heller litt av oss og konstaterte at vi ikke hadde kommet lenger.

– Vi måste fika, smilte vi tilbake.

Avstikkere på elbiltur

Er man på tur, så er man på tur. En liten avstikker til venstre, litt vest for Karlstad, ga kulturhistorisk uttelling. Stedet Borgvik ble bygget opp rundt jernverket som var så viktig at stedet brukte egen valuta i form av egne mynter.

I dag er mye av bebyggelsen bevart, noe er ruiner, men her finnes kafeer, overnattingssteder, kunstutstillinger og museum – vel å merke til å besøke på solrike sommerdager.

Erik har ikke spilt golf på ti år, men stappet et par køller i Volvoen før avreise. Og det var bra, for svenskene kan lage golfbaner. En liten avstikker til, og vi finner en bane med driving range svært så tilgjengelig.

Selv om de altså ikke driver med lading på disse golfbanene…

Lading – inte svårt, inte

Trikset er å lade når du kan, ikke når du må. Vi skulle jo bare kjøre Oslo-Stockholm og teste hvordan ladebrikken vår fungerer.

Og det gjorde den altså. Vi gjennomførte fem ladestopp for å teste ulike ladeoperatører. Vår konklusjon er at dette fungerer svært bra. Brikken leses godt og kjapt, og ladingen starter raskt.

Eneste problemet er de nyeste Ionity-laderne med 350 kW effekt. De må startes via appen, fordi de ikke klarer å lese av brikken. Men vi var beredt på at dette kunne være et problem, så vi gikk rett på appen og ladingen startet lett som en plett.

Til Operaen

Stockholm er en by som nesten utmerker seg med lite tilbud av hurtiglading. Men vi skulle inn i sentrum, og tenkte Operaen på Gustav Adolfs torg var et godt sted for å ta for seg litt både av lading og av byen.

SINGEL STOLPE: Endelig fremme i Stockholm. Da er det bare å koble til den ene laderen på Gustav Adolfs torg.

Men her var det også bare en lader, og frykten steg i bilen da en ID.4 lå foran oss i køen.

Hva er egentlig oddsen for å havne i ladekø i Stockholm, tenkte vi. Men den svingte av til høyre og dermed vant vi kampen om den ene laderen.

Det gjensto bare å parkere….

For sjelden har vi sett et mer krøkkete ladested, inneklemt mellom utsmykkingen av torget i form av sirkelformede sittebenker som den var. Men med kretsmesterskap i lukeparkering gikk det likevel greit.

Et tips på tampen

Mange ladesteder i Sverige består av én lader. Dette finner du ut ved å sjekke i ElbilAppen. Det kan være et problem på sommeren og med mange elbiler på tur, slik at det blir kø. Sårbart er det også om den ene laderen ikke virker. Dette kan du sjekke underveis.

Det tryggeste er å beregne lading på de stedene som har mange ladere og flere ladeoperatører. Og deisse finnes det heldigvis ganske mange av etterhvert.